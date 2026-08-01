Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහර බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කලබලකාරී තත්ත්වයෙන් රැඳවුම්කරුවකු මියයයි; තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලබති

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහර බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කලබලකාරී තත්ත්වයෙන් රැඳවුම්කරුවකු මියයයි; තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලබති

කොළඹ නගර සීමාවට ආසන්නව පිහිටි මහර බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය හටගත් අතර, එහිදී රැඳවුම්කරුවකු මිය ගොස් තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

බන්ධනාගාරය තුළ කලබලකාරී තත්ත්වය හටගනී

රටේ බන්ධනාගාර පරිපාලනය කම්පනයට පත් කළ මෙම සිද්ධිය සිදු වූයේ රැඳවුම්කරුවන් අතර රඳවා තිබූ 緊張緊張緊張 තතු සෘජු ගැටුමක් බවට පත් වීමෙනි. ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති වූ වහාම බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සාමය යළි පිහිටුවීමට ක්ෂණික පියවර ගත් නමුත්, එම තත්ත්වය බන්ධනාගාරය තුළ දැඩි කැළඹීමකට තුඩු දුන්නේය.

මෙම කලබලකාරී තත්ත්වයේ සෘජු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රැඳවුම්කරුවකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, තවත් රැඳවුම්කරුවන් කිහිප දෙනකු විවිධ මට්ටමේ තුවාල ලබා ඇත. තුවාල ලැබූවන්ට ස්ථානයට යොදවන ලද වෛද්‍ය කාර්යමණ්ඩලය ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නේය.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂක හමුදා තත්ත්වය පාලනය යටතට ගනිමින් ප්‍රචණ්ඩත්වය සංකීර්ණය තුළ වැඩිදුරටත් ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා ලීමට සක්‍රිය කරන ලදී. විශාල රැඳවුම්කරු සංඛ්‍යාවක් රඳවා ගෙන සිටින අතර ඊට පෙරද බරපතළ කලබලකාරී සිද්ධීන්ට හේතු වී ඇති මහර බන්ධනාගාරය, සිද්ධියෙන් අනතුරුව දැඩි ආරක්ෂාවකට ලක් කරන ලදී.

කලබලකාරී තත්ත්වයට නිශ්චිත ලෙස හේතු වූ සාධක සොයා බැලීමට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය අවුළුවාලීමට වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමට විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

තතු ගැටුම්වල ඉතිහාසයක්

මෙම නවතම සිද්ධිය, 2020 වර්ෂයේ සිදු වූ ප්‍රධාන කැරළිගැසීමකදී මරණ කිහිපයක් සිදු වූ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ ඇති අධික ජනාකීර්ණත්වය සහ තත්ත්වයන් පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ල ජාත්‍යන්තර අවධානය ද ආකර්ෂණය කර ගත් මහර බන්ධනාගාරයේ කරදරකාරී රටාවකට නව පිටුවක් එකතු කරයි.

අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාකාරිකයන් ශ්‍රී ලාංකික බන්ධනාගාරවල ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධීන් නැවත නැවත ඇති වීමට දායක වන මූලික ගැටලු — අධික ජනාකීර්ණත්වය, ප්‍රමාණවත් නොවන පහසුකම් සහ කාර්යමණ්ඩල හිඟය ඇතුළු — විසඳීමට බලධාරීන්ගෙන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලීම් කරමින් සිටිති.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම සහ බලධාරීන් සිද්ධිය පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

CARAT ශ්‍රී ලංකා 2025 නාවික අභ්‍යාසය අතරතුර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී VP-26 ට්‍රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්‍රනය නිරීක්ෂණය කරයි Sinhala

CARAT ශ්‍රී ලංකා 2025 නාවික අභ්‍යාසය අතරතුර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී VP-26 ට්‍රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්‍රනය නිරීක්ෂණය කරයි

පවත්වනු ලබන සහයෝගීතා සාගර සූදානම් භාවය හා පුහුණු (CARAT) ශ්‍රී ලංකා 2025 අභ්‍යාසය අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී,…

01 Aug 2026 Discuss
ආසියා සාරාංශය: නිර්මල් පූර්ජාගේ මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණ පෙත්සම සහ චීනයේ හමුදා ව්‍යාප්තිය Sinhala

ආසියා සාරාංශය: නිර්මල් පූර්ජාගේ මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණ පෙත්සම සහ චීනයේ හමුදා ව්‍යාප්තිය

විශිෂ්ට කඳු නගින්නා නිර්මල් පූර්ජා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි ලොව සියලු දහහතර අෂ්ටසහස්‍රික කඳු මුදුන් දිනෙන් 189ක් තුළ අතිරේකයෙන් ජය ගනිමින් ලෝ ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ…

01 Aug 2026 Discuss
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් පහකට සහ දිස්ත්‍රික්ක තුනකට ඇම්බර් සුළං අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් පහකට සහ දිස්ත්‍රික්ක තුනකට ඇම්බර් සුළං අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ ඇම්බර් මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල…

01 Aug 2026 Discuss