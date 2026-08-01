සෘජු ගුවන් මාර්ග දියත් කිරීමට පෙර කොළඹ සංචාරක ප්රවර්ධන අවස්ථාවක් හරහා විෙයට්නාමය ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගනී
ශ්රී ලංකාව සමඟ සංචාරක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විෙයට්නාමය සැලකිය යුතු පියවරක් ගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන් සඳහා විෙයට්නාමය ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ඉස්මතු කිරීමේ අරමුණින් කොළඹ නගරයේ විශේෂ සංචාරක ප්රවර්ධන අවස්ථාවක් සංවිධානය කර ඇත — දෙරට අතර සෘජු ගුවන් මාර්ග ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිත මොහොතට සමගාමීව සූක්ෂ්ම ලෙස සැලසුම් කළ ක්රියාමාර්ගයකි.
සංචාරක ක්ෂේත්රය හරහා පාලම් ගොඩනැගීම
ශ්රී ලංකාවේ අගනුවරදී පැවති මෙම අවස්ථාව සඳහා සංචාරක නිලධාරීන්, සංචාරක කර්මාන්ත නියෝජිතයන් සහ ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ඉහළ යන ජාත්යන්තර සංචාර ඇල්ම ප්රයෝජනයට ගැනීමට උනන්දු පාර්ශ්වකරුවන් එක්රැස් විය. සංවිධායකයන් විෙයට්නාමයේ යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවි හා සුන්දර වෙරළ තීරයන් සිට පොහොසත් ආහාර සම්ප්රදායන් සහ සජීවී නගර දක්වා රටේ විවිධ ආකර්ෂණ ප්රදර්ශනය කිරීමට මෙම වේදිකාව උපයෝගී කර ගත්හ.
මෙම ප්රවර්ධනය ඉතා වැදගත් මොහොතක සිදු වෙමින් පවතී; කොළඹ සහ විෙයට්නාමය අතර සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතාව ඇති කිරීම, ඓතිහාසිකව දෙරට අතර සංචාරය සීමා කළ ප්රධාන බාධාවක් — එනම් තෙවන රටක කේන්ද්ර හරහා සිදු කිරීමට සිදු වන අපහසු සම්බන්ධතා ගුවන් ගමන් — ඉවත් කිරීමට අපේක්ෂිත ය.
සෘජු ගුවන් මාර්ග වැදගත් වන්නේ ඇයි
ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ට, සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතාවක් නොමැතිකම දිගු කලක් තිස්සේ විෙයට්නාමය අනෙකුත් ආසියාතික ගමනාන්තවලට සාපේක්ෂව ලෙහෙසියෙන් ළඟා විය නොහැකි තේරීමක් බවට පත් කළේ ය. නොනවතා ගමන් කළ හැකි මාර්ග සැලසීම, ගමන් කාලය හා ගාස්තු සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විෙයට්නාමය විනෝද සංචාර හා ව්යාපාරික සංචාරකයන් දෙකොටසටම වඩාත් තරඟකාරී තේරීමක් බවට පත් කරනු ඇත.
- සෘජු ගුවන් ගමන් හරහා දැනට කලාපීය කේන්ද්ර හරහා සිදු කිරීමට සිදු වන දිගු රැඳී සිටීම් අවශ්යතාව ඉවත් වනු ඇත
- ගමන් ගාස්තු අඩු වීම ශ්රී ලංකාවෙන් සංචාරකයන් සංඛ්යාව ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂිත ය
- දෙරට අතර ව්යාපාරික සංචාර හා වෙළඳ හුවමාරු ද ප්රතිලාභ ලබනු ඇත
- දකුණු ආසියාතික සංචාරකයන් සඳහා ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාපිත වීමට විෙයට්නාමය ඉලක්ක කරයි
විෙයට්නාමයේ වර්ධනය වන ආකර්ෂණය
මෑත වර්ෂවලදී විෙයට්නාමය අග්නිදිග ආසියාවේ වඩාත්ම ඉල්ලුම් සහිත සංචාරක ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් ලෙස මතු වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව මිලියන ගණනක් ජාත්යන්තර සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගනී. ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, සාංස්කෘතික ගැඹුර, දැරිය හැකි සුඛෝපභෝගිත්වය සහ නවීන යටිතල පහසුකම්වල එකතුව ලොව පුරා සංචාරකයන්ට ආකර්ෂණීය විකල්පයක් ලෙස එය සනාථ කර ඇත.
කොළඹ අවස්ථාව, දකුණු ආසියාවේ සිය සංචාරක පාද සටහන පුළුල් කිරීම සඳහා විෙයට්නාමය ගන්නා ක්රියාශීලී ප්රවේශය පිළිබිඹු කරන අතර, ශ්රී ලංකාව කලාපයේ ප්රධාන ප්රභව වෙළඳපොළක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
විෙයට්නාමයේ සංචාරක අධිකාරීන්낙관적 — අඛණ්ඩ ප්රවර්ධන උත්සාහයන් සහ වැඩිදියුණු ගුවන් සම්බන්ධතාව — යන දෙඅංශයේම සංවර්ධනය ඉදිරි වර්ෂවලදී ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන් සංඛ්යාවේ ඇනෙන සුළු වැඩිවීමකට හේතු වනු ඇතැයි ශුභාශාවදායී ලෙස ප්රකාශ කළහ.
දෙරටටම ම වැදගත් වූ උපායමාර්ගික මොහොතක්
ශ්රී ලංකාව සඳහා, විෙයට්නාමය සමඟ ගැඹුරු සංචාරක හා වෙළඳ සම්බන්ධතා, ද්වීප රාජ්යය සිය ආර්ථිකය යළි ජීවීකරණය කිරීමට හා ආසියාව පුරා ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීමට ක්රියාකාරීව කටයුතු කරන අවස්ථාවක ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්ව පුළුල් කිරීමේ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.