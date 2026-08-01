Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආසියා සාරාංශය: නිර්මල් පූර්ජාගේ මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණ පෙත්සම සහ චීනයේ හමුදා ව්‍යාප්තිය

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආසියා සාරාංශය: නිර්මල් පූර්ජාගේ මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණ පෙත්සම සහ චීනයේ හමුදා ව්‍යාප්තිය

විශිෂ්ට කඳු නගින්නා නිර්මල් පූර්ජා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ලොව සියලු දහහතර අෂ්ටසහස්‍රික කඳු මුදුන් දිනෙන් 189ක් තුළ අතිරේකයෙන් ජය ගනිමින් ලෝ ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ නේපාල-බ්‍රිතාන්‍ය කඳු නගින්නා නිර්මල් "නිම්ස්" පූර්ජා අභාවප්‍රාප්ත වීමෙන් ලොව පුරා කඳු නැගීමේ ක්ෂේත්‍රය ශෝකයෙන් ගිලී ඇත. ඔහුගේ අසාමාන්‍ය ජීවිත කතාව ඇසුරෙන් නිෂ්පාදිත Netflix වාර්තාමය චිත්‍රපටය ලොව පුරා ප්‍රේක්ෂකයන් ආකර්ෂණය කර ගත් පූර්ජා, ඉහළ උන්නතාංශවල මිනිස් ශක්‍යතාවේ සීමාවන් නව මට්ටමකට ගෙන ගිය අතිවිශිෂ්ට උරුමයක් ඉතිරි කොට ගොස් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව අභියාචනාධිකරණයට යොමු වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය පෙර ලබා දුන් අධිකරණ තීරණයකට එරෙහිව නිල අභියාචනා ක්‍රියාවලිය හරහා異議දැක්වීමේ අදහස සංඥා කරමින් අභියාචනාධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ගොනු කිරීම ද්වීපයේ රජය ගත් වැදගත් නෛතික පියවරකි. රටේ ඉහළ අධිකරණ හරහා එල්ලී ඇති ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීමට බලධාරීන් ගන්නා මෙම ඉදිරි පියවර, ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන සංකීර්ණ නෛතික තත්ත්වයන් ඉස්මතු කරයි. නඩු විභාගය ඉදිරියට යාමත් සමඟ සිදුවීමේ නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

චීනය හමුදා පීඩනය තීව්‍ර කරයි

චීනය කලාපයේ සිය හමුදා ඉරියව්ව තීව්‍ර කිරීමත් සමඟ අසල්වැසි රාජ්‍යයන් සහ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගේ සැලකිල්ල නැවතත් ඇවිළී ඇත. ආසියාවේ ප්‍රධාන උපාය මාර්ගික කලාප හරහා ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගැනීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයක කොටසක් ලෙස විශ්ලේෂකයන් හඳුනා ගන්නා බේජිං ගේ නවතම ක්‍රියාමාර්ගය, ශක්තිමත් ආරක්ෂක ක්‍රියාකාරකම් කේන්ද්‍ර කොට ගෙන ඇත. මෙම ප්‍රවණතාව නැවු රාජ්‍යයන් අතර නව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික තතබලාගැනීම් ඇති කර ඇති අතර, කලාපීය බලවතුන් මනා ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු බවට ඉල්ලීම් ද නැගී ඇති අතර, ලොව පුරා ඵලදායී පාර්ශ්වකරුවන් විසින් කලාපයේ හමුදා ගොඩ නැගීම හොඳින් නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.

ආසියාව අවධානයේ කේන්ද්‍රයක් ලෙස පවතී

දකුණු ආසියාව සහ පෙරදිග ආසියාව හරහා සිදු වූ මෙම සිදුවීම් මහද්වීපය වෙලා ගෙන ඇති සැලකිය යුතු භූ දේශපාලනික, නෛතික සහ මානවීය වෙනස්කම්වල යුගයක් පිළිබිඹු කරයි. කොළඹ යුක්තිය ගෙන් ආරම්භ වී හිමාලයේ ශිඛර දක්වා සහ ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ ව්‍යාප්ත වෙමින් යන හමුදා රංග ශාලා දක්වා, සිදුවීම් ඉතා වේගයෙන් දිග හැරෙමින් පවතින අතර, කලාපය පුරා රජයන් සහ පුරවැසියන් ඒ කෙරෙහි සමීප අවධානයක් යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහර බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කලබලකාරී තත්ත්වයෙන් රැඳවුම්කරුවකු මියයයි; තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලබති Sinhala

මහර බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කලබලකාරී තත්ත්වයෙන් රැඳවුම්කරුවකු මියයයි; තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලබති

කොළඹ නගර සීමාවට ආසන්නව පිහිටි මහර බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය හටගත් අතර, එහිදී රැඳවුම්කරුවකු මිය ගොස් තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.…

01 Aug 2026 Discuss
CARAT ශ්‍රී ලංකා 2025 නාවික අභ්‍යාසය අතරතුර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී VP-26 ට්‍රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්‍රනය නිරීක්ෂණය කරයි Sinhala

CARAT ශ්‍රී ලංකා 2025 නාවික අභ්‍යාසය අතරතුර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී VP-26 ට්‍රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්‍රනය නිරීක්ෂණය කරයි

පවත්වනු ලබන සහයෝගීතා සාගර සූදානම් භාවය හා පුහුණු (CARAT) ශ්‍රී ලංකා 2025 අභ්‍යාසය අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී,…

01 Aug 2026 Discuss
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් පහකට සහ දිස්ත්‍රික්ක තුනකට ඇම්බර් සුළං අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් පහකට සහ දිස්ත්‍රික්ක තුනකට ඇම්බර් සුළං අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ ඇම්බර් මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල…

01 Aug 2026 Discuss