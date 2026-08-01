කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් පහකට සහ දිස්ත්රික්ක තුනකට ඇම්බර් සුළං අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ ඇම්බර් මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස දැනුම් දී ඇත.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
මෙම අනතුරු ඇඟවීම පළාත් පහක් සහ දිස්ත්රික්ක තුනක් ආවරණය කරන අතර, පහත සඳහන් ප්රදේශවල තද සුළං තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරේ:
- උතුරු පළාත
- උතුරු මැද පළාත
- වයඹ පළාත
- සබරගමුව පළාත
මහජන දැනුම්දීම
ඇම්බර් අනතුරු ඇඟවීමක් යනු වැදගත් කාලගුණික අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය තත්ත්වයන් අනතුරුදායක විය හැකි බවත්, පදිංචිකරුවන් විමසිලිමත්ව සිටිය යුතු බවත් පෙන්නුම් කරයි. ලිහිල් ව ඇති ව්යුහයන් ශක්තිමත් කරගන්නා ලෙසත්, අනවශ්ය එළිමහන් කටයුතුවලින් වළකින ලෙසත්, නිල කාලගුණ නිවේදන හරහා යාවත්කාලීන වන ලෙසත් බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
බලපෑමට ලක්වන පළාත් සහ දිස්ත්රික්කවල පදිංචිකරුවන් සියලු අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙසත්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාවත්කාලීන තොරතුරු සමීපව අනුගමනය කරන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව රටපුරා කාලගුණික රටාවන් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, තත්ත්වයන් වර්ධනය වන්නේ නම් තවදුරටත් යාවත්කාලීන නිවේදන නිකුත් කරනු ඇති බව දන්වා ඇත. මහජනතාව දේශීය බලධාරීන්ගේ මඟ පෙන්වීමට අනුගත වන ලෙසත්, නිල මාධ්ය හරහා තොරතුරු දැනගන්නා ලෙසත් දෙපාර්තමේන්තුව ප්රකාශ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.