Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් පහකට සහ දිස්ත්‍රික්ක තුනකට ඇම්බර් සුළං අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් පහකට සහ දිස්ත්‍රික්ක තුනකට ඇම්බර් සුළං අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ ඇම්බර් මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස දැනුම් දී ඇත.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

මෙම අනතුරු ඇඟවීම පළාත් පහක් සහ දිස්ත්‍රික්ක තුනක් ආවරණය කරන අතර, පහත සඳහන් ප්‍රදේශවල තද සුළං තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරේ:

  • උතුරු පළාත
  • උතුරු මැද පළාත
  • වයඹ පළාත
  • සබරගමුව පළාත

මහජන දැනුම්දීම

ඇම්බර් අනතුරු ඇඟවීමක් යනු වැදගත් කාලගුණික අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය තත්ත්වයන් අනතුරුදායක විය හැකි බවත්, පදිංචිකරුවන් විමසිලිමත්ව සිටිය යුතු බවත් පෙන්නුම් කරයි. ලිහිල් ව ඇති ව්‍යුහයන් ශක්තිමත් කරගන්නා ලෙසත්, අනවශ්‍ය එළිමහන් කටයුතුවලින් වළකින ලෙසත්, නිල කාලගුණ නිවේදන හරහා යාවත්කාලීන වන ලෙසත් බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

බලපෑමට ලක්වන පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචිකරුවන් සියලු අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙසත්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාවත්කාලීන තොරතුරු සමීපව අනුගමනය කරන ලෙසත් උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව රටපුරා කාලගුණික රටාවන් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, තත්ත්වයන් වර්ධනය වන්නේ නම් තවදුරටත් යාවත්කාලීන නිවේදන නිකුත් කරනු ඇති බව දන්වා ඇත. මහජනතාව දේශීය බලධාරීන්ගේ මඟ පෙන්වීමට අනුගත වන ලෙසත්, නිල මාධ්‍ය හරහා තොරතුරු දැනගන්නා ලෙසත් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහර බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කලබලකාරී තත්ත්වයෙන් රැඳවුම්කරුවකු මියයයි; තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලබති Sinhala

මහර බන්ධනාගාරයේ මාරාන්තික කලබලකාරී තත්ත්වයෙන් රැඳවුම්කරුවකු මියයයි; තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලබති

කොළඹ නගර සීමාවට ආසන්නව පිහිටි මහර බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය හටගත් අතර, එහිදී රැඳවුම්කරුවකු මිය ගොස් තවත් කිහිප දෙනකු තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.…

01 Aug 2026 Discuss
CARAT ශ්‍රී ලංකා 2025 නාවික අභ්‍යාසය අතරතුර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී VP-26 ට්‍රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්‍රනය නිරීක්ෂණය කරයි Sinhala

CARAT ශ්‍රී ලංකා 2025 නාවික අභ්‍යාසය අතරතුර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී VP-26 ට්‍රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්‍රනය නිරීක්ෂණය කරයි

පවත්වනු ලබන සහයෝගීතා සාගර සූදානම් භාවය හා පුහුණු (CARAT) ශ්‍රී ලංකා 2025 අභ්‍යාසය අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී,…

01 Aug 2026 Discuss
ආසියා සාරාංශය: නිර්මල් පූර්ජාගේ මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණ පෙත්සම සහ චීනයේ හමුදා ව්‍යාප්තිය Sinhala

ආසියා සාරාංශය: නිර්මල් පූර්ජාගේ මරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණ පෙත්සම සහ චීනයේ හමුදා ව්‍යාප්තිය

විශිෂ්ට කඳු නගින්නා නිර්මල් පූර්ජා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි ලොව සියලු දහහතර අෂ්ටසහස්‍රික කඳු මුදුන් දිනෙන් 189ක් තුළ අතිරේකයෙන් ජය ගනිමින් ලෝ ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ…

01 Aug 2026 Discuss