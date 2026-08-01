CARAT ශ්රී ලංකා 2025 නාවික අභ්යාසය අතරතුර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී VP-26 ට්රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්රනය නිරීක්ෂණය කරයි
පවත්වනු ලබන සහයෝගීතා සාගර සූදානම් භාවය හා පුහුණු (CARAT) ශ්රී ලංකා 2025 අභ්යාසය අතරතුර, ශ්රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී, එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ සාගරික මුර ස්කොඩ්රනයක් වන VP-26 ට්රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්රනයට නිල වශයෙන් සංචාරයක් සිදු කළේය.
මෙම සංචාරය එක්සත් ජනපදය හා ශ්රී ලංකාව අතර පවතින ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතාවය තවදුරටත් තහවුරු කරන අතර, දෙරට ද්විපාර්ශ්වික නාවික පුහුණු කටයුතු හරහා සාගරික සහයෝගීතාව ගාඩ කර ගනිමින් සිටී.
CARAT අභ්යාසය පිළිබඳව
CARAT යනු දකුණු හා ගිනිකොන දකුණු ආසියාවේ හවුල් රටවල නාවික හමුදා සමඟ එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව විසින් පවත්වනු ලබන වාර්ෂික ද්විපාර්ශ්වික නාවික අභ්යාස මාලාවකි. ශ්රී ලංකා සංස්කරණය නිර්මාණය කර ඇත්තේ අන්යෝන්ය ක්රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට, වෘත්තීය සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට සහ දෙරට අතර ඒකාබද්ධ සාගරික ආරක්ෂක හැකියාවන් ගොඩනැගීමට ය.
ෆ්ලොරිඩාහි නාවික ගුවන් මධ්යස්ථාන ජැක්සන්විල් හිදී කඳවුරු බැඳ සිටින VP-26 ට්රයිඩන්ට්ස් ස්කොඩ්රනය, P-8A පොසිඩන් සාගරික මුර ගුවන් යානය ක්රියාත්මක කරන, එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා ගලනයේ කැපී පෙනෙන මුර හා සොයා බැලීමේ ස්කොඩ්රනයකි.
ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
අභ්යාසය අතරතුර ආරක්ෂක අමුණු නිලධාරී ස්කොඩ්රනය වෙත සිදු කළ සංචාරය, වොෂිංටනය කොළඹ සමඟ ගොඩනඟා ඇති ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයට ලබා දෙන වැදගත්කම මනාව පිළිබිඹු කරයි. ඒකාබද්ධ අභ්යාස අතරතුර සිදු වන මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ සහභාගිත්වය, ඉන්දියන් සාගරයේ කලාපීය සාගරික ස්ථාවරත්වයට දිගින් දිගටම දක්වන කැපවීමේ සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ඉන්දියන් සාගරයේ ශ්රී ලංකාවේ උපායමාර්ගික පිහිටීම, කලාපය තුළ නාවික ගමනාගමන නිදහස හා සාගරික ක්ෂේත්ර දැනුවත්භාවය සහතික කිරීම සම්බන්ධයෙන් එය එක්සත් ජනපදයේ වැඩිවෙමින් පවතින වැදගත් හවුල්කරුවෙකු බවට පත් කර ඇත.
CARAT මාලාව සහභාගී වන නාවික හමුදා අතර විශ්වාසය හා තාක්ෂණික ප්රවීණතාව ගොඩනැගීමට ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව වසර ගණනාවක් පුරා මෙම වැඩසටහනේ ස්ථිර සහභාගිකයෙකු ව සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.