Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විශ්ව කුසලාන ආරක්ෂක ශූරයන් කම්පා කරවමින් දිනුම් රැගනී

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විශ්ව කුසලාන ආරක්ෂක ශූරයන් කම්පා කරවමින් දිනුම් රැගනී

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෑත කාලීන විශ්ව කුසලාන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලබාගෙන ඇති අතර, පවතින ශූරතා ආරක්ෂකයන් පරාජය කිරීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය විස්මයට පත් කරවමින් දූපත් රාජ්‍යය උත්සව රැල්ලකට යොමු කර ඇත.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය සඳහා ඉතා වැදගත් මොහොතක් ලෙස සලකුණු කරන අතර, ගෝලීය舞台 ය මතදී ශ්‍රේෂ්ඨ කණ්ඩායම් අතර තම ස්ථානය තහවුරු කිරීමට දිගු කලක් තිස්සේ කාර්ය කළ කණ්ඩායමේ ශක්තිය හා තරඟකාරී ගැඹුර ඔප්පු කරයි.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් සඳහා ප්‍රකාශයක් ලෙස ජයග්‍රහණය

ඕනෑම විශ්ව කුසලානයක ශූරතා ආරක්ෂකයෙකු පරාජය කිරීම සුළු ජයක් නොවන අතර, මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාව තරඟාවලියේදී සැහැල්ලුවෙන් සැලකිය නොහැකි බවට ඉතිරි ප්‍රතිස්පන්ධ ජාතීන්ට ප්‍රබල පණිවිඩයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ජයග්‍රහණය ක්‍රීඩිකාවන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ නංවනවා පමණක් නොව, කාන්තා කණ්ඩායම පිටුපස ඉතා වැඩෙන උද්යෝගයකින් රැලි ගැසූ රටේ රසිකයන් ද පණගන්වනු ඇතැයි ඉඩ ඇත.

කාන්තා ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ධනය වන ගතිවේගය

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ජාතික මණ්ඩලය කාන්තා වැඩසටහන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩි සම්පත් ආයෝජනය කරමින් ස්ථාවර ඉහළ ගමන් මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටී. මෙවැනි ප්‍රතිඵල ඒ උත්සාහයන්ටත් ක්‍රීඩිකාවන් හා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය යන දෙඅංශයේ කැපවීමටත් සාක්ෂියක් ලෙස සේවය කරයි.

  • මෙම ප්‍රතිඵලය වර්තමාන විශ්ව කුසලාන ව්‍යාපාරයේ විශාලතම අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි.
  • ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම තරඟාවලියට පෙරාතුව ගතිවේගය ගොඩනඟමින් සිටියාය.
  • ශූරතා ආරක්ෂකයන් පරාජය කිරීමෙන් ගෝලීය ක්‍රිකට් ප්‍රජාව තුළ කණ්ඩායමේ තත්ත්වය ඉහළ නංවයි.

තරඟාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට මෙම අසාමාන්‍ය ගතිවේගය ඉදිරියට රැගෙන ගොස් තරඟාවලියේ තවත් ගැඹුරු ගමනක් කළ හැකිද යන්න දැන් සියලු දෙනාගේ ආකර්ෂණය කේන්ද්‍රගත වනු ඇත.

මෙම ජයග්‍රහණය ක්‍රීඩිකාවන්ට පමණක් නොව, ලෝක舞台 ය මත තම රට නියෝජනය කිරීමට සිහින දකින ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම දැරියකටම ආඩම්බරයේ මොහොතකි.

ක්‍රීඩාව අවසාන වීමෙන් පසු සම්පූර්ණ තරඟ විස්තර හා ලකුණු පත්‍ර නිල ක්‍රිකට් අධිකාරිවරුන් හරහා තහවුරු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්‍රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්‍රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ

පාර්ලිමේන්තු කථානායක ජගත් වික්‍රමරත්නගේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු පුළුල් නව බංකොළොත් නීතියක් නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව තම නීතිමය හා මූල්‍යමය…

17 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ

ආරක්ෂක සහයෝගිත්වය තුළින් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීම ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් නිල…

17 Jun 2026 Discuss
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද සිය උපවාසය දිගටම කරගෙන යයි Sinhala

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද සිය උපවාසය දිගටම කරගෙන යයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියද සිය උපවාස වර්ජනය දිගටම කරගෙන යන අතර, ඔහුගේ pogorshing සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ…

17 Jun 2026 Discuss