ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ
පාර්ලිමේන්තු කථානායක ජගත් වික්රමරත්නගේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු පුළුල් නව බංකොළොත් නීතියක් නිල වශයෙන් ක්රියාත්මක වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව තම නීතිමය හා මූල්යමය පරිසරය නැවත හැඩ ගැස්වීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට තබා ඇත.
බේරාගැනීම, පුනරුත්ථාපනය සහ බංකොළොත් (ආයතනික හා පෞද්ගලික) පනත් කෙටුම්පත දැන් නීතියක් ලෙස සම්පාදනය කර ඇති අතර, එය රටේ ව්යාපාරික හා නීතිමය ප්රජාව සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් සනිටුහන් කරයි. මෙම නීති සම්පාදනය, මූල්ය අර්බුදයේ පසුවන සමාගම් හා පුද්ගලයන් ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ හසුරුවන ආකාරය පාලනය කරන සවිස්තරාත්මක රාමුවක් හඳුන්වා දෙයි.
බොහෝ කලක සිට අපේක්ෂිත ප්රතිසංස්කරණයක්
ශ්රී ලංකාවේ පෙර බංකොළොත් ක්රමය යල්පැනගිය බවත්, නූතන වාණිජ ක්ෂේත්රයේ සංකීර්ණතාවන්ට මුහුණ දීමට නුසුදුසු බවත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් විය. නව නීතිය, රට ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට සමීප කරවන, ඉතා අවශ්ය නවීකරණයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.
බංකොළොත් තත්ත්වයන් විසඳීම සඳහා වඩාත් පැහැදිලි හා ව්යුහගත නීතිමය මාර්ග සැලසීමෙන්, ණය හිමියන්, ණය ගැතියන්, ආයෝජකයන් සහ මූල්ය ආයතනයන් ඇතුළු පුළුල් පාර්ශ්වකරුවන් පිරිසකට මෙම නීතිය ප්රතිලාභ ගෙනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නව නීතියේ ප්රධාන අංශ
- මෙම නීතිය බංකොළොත් බවට පත්වන ආයතනික ආයතන සහ පෞද්ගලික පුද්ගලයන් යන දෙඅංශයටම ආවරණය වේ.
- එය විධිමත් බේරාගැනීමේ හා පුනරුත්ථාපන යාන්ත්රණ හඳුන්වා දෙන අතර, ව්යාපාර ඈවර කිරීමට යොමු වීමට පෙර ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.
- බංකොළොත් නඩු පැවැත්වීමේ දී වඩා වැඩි විනිවිදභාවයක් හා පුරෝකථනයක් ලබා දීමට මෙම නීතිය සැලසුම් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලැබීම සඳහා වැදගත්කම
මෑත වසරවල දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට ගන්නා උත්සාහයන් අඛණ්ඩව කෙරෙමින් පවතින මෙම විශේෂ වේලාවක, මෙම නීතිය සම්පාදනය කෙරේ. ශක්තිමත් හා නූතන බංකොළොත් රාමුවක් ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට හා තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයට සහාය වීමට ප්රධාන සාධකයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
නව නීතිය බැංකු අංශය තුළ අකාර්යක්ෂම ණය අඩු කිරීමේ දී තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ හැකි බවත්, ව්යාපාර අසාර්ථකත්වය සම්බන්ධ බිය යම් තරමකට දුරු කිරීමෙන් ව්යවසායකත්වය දිරිගැන්වීමට ඉවහල් විය හැකි බවත් නීතිමය හා මූල්ය විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙති.
විධිමත් බේරාගැනීමේ හා පුනරුත්ථාපන විධිවිධාන හඳුන්වා දීම විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු වන්නේ, එය දාර්ශනික වෙනසක් සංඥා කරන බැවිනි — අසාර්ථක ව්යාපාර ඈවර කිරීම පමණක් නොව, ශක්ය ව්යවසායන් රැකගැනීමට හා රැකියා ආරක්ෂා කිරීමට සක්රීයව මාර්ග සෙවීම දක්වා.
කථානායකගේ නිල සහතික කිරීම සම්පූර්ණ වීමත් සමඟ, ප්රායෝගිකව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමට සහාය වන අවශ්ය නියාමන හා ක්රියා පටිපාටිමය රාමු ස්ථාපිත කිරීමට අදාළ බලධාරීන් හා ආයතන ඉක්මනින් ක්රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම නීති සම්පාදනය, ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ නීතිමය යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ හා වඩාත් ඔරොත්තු දෙන, ආයෝජකයන්ට හිතකර ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයේ ඓතිහාසික සංවර්ධනයක් නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.