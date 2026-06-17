ශ්රී ලංකාව ලෝක ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත් කරයි
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ දී ශ්රී ලංකාව විස්මයජනක ජයග්රහණයක් ලබා ගනිමින්, නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ දක්ෂිණාංගික අර්ධ සිය ගණනාවකින් තීරණාත්මක රන් හඹා යාමක් සිදු කරමින් ආරක්ෂක ශූරයන් වන නවසීලන්තය වකට් පහකින් පරාජය කළේය.
සිල්වා රාත්රියේ නායිකාව බවට පත්වේ
නිලක්ෂිකා සිල්වා රාත්රියේ තරුව බවට පත් වූ අතර, ස්ථාවර හා ආධිපත්යධාරී පහරවල් සමූහයකින් රන් හඹා යාම නිසලව මෙහෙයවූවාය. ඇගේ නොනැසී ශේෂව පැවති ඉනිම ශ්රී ලංකාවේ සාර්ථක රන් ලකුණු හඹා යාමේ කොඳු නාරටිය බවට පත් වූ අතර, ඉනිම පුරාවටම අවශ්ය ධාවන වේගය පාලනය කරගනිමින් ජයග්රහණය කරා දළදොළ ගෙන ගියාය.
ආරක්ෂක ශූරයන්ට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලාංකික කාන්තා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානීය ප්රතිඵලයක් වන අතර, එය රජ ලෝක ශූරයන් ලෙස තරගාවලියට ඇතුළු වූ නවසීලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව අත්කර ගැනීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. මෙම ජය ශ්රී ලාංකික කඳවුර තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ගැඹුරු දක්ෂතාව හා විශ්වාසය ප්රදර්ශනය කළ අතර, ඔවුන්ගේ අර්ධ අවසාන සුදුසුකම් ලාභ බලාපොරොත්තු සඳහා ද තීරණාත්මක ඉදිරිනැගීමක් ලබා දුන්නේය.
අර්ධ අවසාන බලාපොරොත්තු නැවත දල්වෙයි
මෙම ප්රතිඵලය සමඟ ශ්රී ලංකාව තරගාවලියේ අවසාන හතරට ළඟා වීමේ තරගයට නැවත ස්ථිරව කඩා වැදී සිටී. වකට් පහේ ජයග්රහණය තරගාවලියේ සෙසු ජාතීන්ට පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලබා දෙන අතර, ද්වීපධාරී රාජ්යයේ කාන්තා කණ්ඩායම මෙම මට්ටමේ සැබෑ ශක්තියක් බව ඒ හරහා ඔප්පු කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් රසිකයන් ජාතික කාන්තා කණ්ඩායමේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් සිහිගන්වාළ ජයග්රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම ප්රතිඵලය සමරනු ඇති අතර, දැන් අවධානය ශේෂ කාණ්ඩ අදියර තරග සහ තරගාවලිය ගැඹුරට ඇතුළු වීමේ ඓතිහාසික ගමනක් කෙරෙහි යොමු වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.