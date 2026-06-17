ශ්රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි
ශ්රී ලංකාව 2026 සිට 2030 දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදය ආවරණය කරන අභිලාෂකාමී ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක්除 හෙළිදරව් කර ඇති අතර, එම උපාය මාර්ගය ක්රියාත්මක වන කාලය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 36ක සමස්ත අපනයන වටිනාකමක් ළඟා කර ගැනීම රට ඉලක්ක කරගෙන සිටී.
ආර්ථික වර්ධනය සඳහා මාර්ග සිතියමක්
අලුතින් දියත් කරන ලද මෙම සැලැස්ම, ආර්ථික ය立回復සහ දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වයේ තීරණාත්මක原動力 ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ හඳුනාගෙන ඇති ශ්රී ලංකාවේ අපනයන පදනම විවිධාංගීකරණය කිරීමට සහ ව්යාප්ත කිරීමට රජය දරන සැලකිය යුතු ප්රතිපත්තිමය කැපවීමක් නියෝජනය කරයි. ඉදිරි වසර පහ තුළ බහු අංශ හරහා බාහිර වෙළඳාම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ව්යූහගත මාර්ගයක් ඇනිල ගැනීමට මෙම උපාය මාර්ගයෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාව සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රතිකූලතාවන්ට මුහුණ දී ඇති අතර, ඒ අතරට රටට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනක් ඉල්ලා සිටීමට බල කළ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයක් ද ඇතුළත් වේ. විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට සහ තිරසාර වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමට අපනයන ආදායම් ව්යාප්ත කිරීම අත්යවශ්ය බව ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති立案者යන් විසින් පුළුල් ලෙස පිළිගනු ලැබේ.
සැලැස්ම යටතේ ප්රධාන ප්රමුඛතා
උපාය මාර්ගයේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ඇගයීමට ලක් වෙමින් පවතින අතර, ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාපිත සහ නැගී එන අපනයන අංශ කිහිපයක් හරහා වර්ධනය ඉලක්ක කිරීමට සැලැස්ම අපේක්ෂා කරන බව වටහා ගෙන ඇති අතර, ඒවා නම්:
- ඇඳුම් හා රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය
- තොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්යාපාර ක්රියාවලි බාහිරකරණ සේවා
- තේ, කුළු බඩු සහ රබර් ඇතුළු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
- සංචාරක ආශ්රිත අපනයන හා සේවා
- මුහුදු ආහාර හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය සඳහා වැදගත්කම
ඩොලර් බිලියන 36 ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීම වත්මන් අපනයන මට්ටම්වලින් සැලකිය යුතු도약 ක්ෂේපයක් සනිටුහන් කරනු ඇති අතර, ඒ සඳහා ස්ථාවර ප්රතිපත්තිමය සහාය, පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගිත්වය, සහ වෙළඳ ගිවිසුම් හා රාජ්යතාන්ත්රික කටයුතු හරහා වැඩිදියුණු කළ වෙළඳපොළ ප්රවේශය අවශ්ය වනු ඇත.
අපනයන අංශය ව්යාප්ත කිරීම හුදෙක් ආර්ථික අරමුණක් පමණක් නොවේ — තම මූල්ය පදනම තහවුරු කර ගැනීමට සහ ණය ගැනීම් මත යැපීම අඩු කිරීමට කටයුතු කරන රටක් සඳහා එය ජාතික අවශ්යතාවයකි.
සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමේදී කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ වෙළඳ සංවිධාන කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මාර්ග සිතියමේ දක්වා ඇති ඉලක්කයන් ළඟා කර ගැනීමේ ශිලාස්ථම්භය ලෙස රාජ්ය-පෞද්ගලික සහයෝගිතාව දකිනු ලැබේ.
රජයේ ප්රකාශය ව්යාපාරික කවයන් විසින් දිගු දිශානතියක් සහිත ආර්ථික සැලසුම්කරණයේ සංඥාවක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත; කෙසේ වෙතත්, ඉදිරි වසරවලදී සාර්ථකත්වයේ සැබෑ මිනුම ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සහ ස්ථාවරභාවය වනු ඇති බවට විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.