ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්රකෘතිමත් වීමේ සංඥාවක්
2026 වර්ෂයේ මුල් භාගයේ ස්ථාවර ආර්ථික ප්රසාරණයක් වාර්තා වෙයි
නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ ස්ථාවර මිල ගණන් පදනම් කරගත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) වසරින් වසර 5.1 සියයට කින් ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය තම ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමන් වේගය පවත්වාගෙන ඇත.
මෙම සංඛ්යාලේඛනවල අදහස කුමක්ද
2026 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා කාලය සඳහා වාර්තා වූ 5.1 සියයට වර්ධනය, පෙර වර්ෂයේ එම කාර්තුවට සාපේක්ෂව අඛණ්ඩ ප්රසාරණයක් පිළිබිඹු කරයි. ස්ථාවර මිල ගණන් ඇසුරෙන් මැනෙන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය උද්ධමනයේ බලපෑම ඉවත් කරමින්, රටේ සැබෑ ආර්ථික ඵලදායිතාව පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්රයක් ඉදිරිපත් කරයි.
2022 වර්ෂයේ රටට ඇද වැටුණු දරුණු ආර්ථික අර්බුදය — එය අහස උසට 치솟ූ උද්ධමනය, විදේශ විනිමය හිඟය සහ සාමාන්ය පුරවැසියන්ගේ පුළුල් දුෂ්කරතා ගෙනාවේය — අතික්රමණය කරමින් ශ්රී ලංකාව ප්රකෘතිමත් වීමේ මගේ ගමන් කරන තතු මෙම සංඛ්යාව තව දුරටත් තහවුරු කරයි.
ධනාත්මක ගමන් මගක්
නවතම වර්ධන දත්තය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික දර්ශකවල පුළුල් ලෙස වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින රටාවකට එකතු වන අතර, ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට, ව්යාපාරිකයන්ට සහ ආයෝජකයන්ට ප්රවේශමෙන් සැලකිය යුතු ශුභවාදී ඉදිරිදර්ශනයක් ලබා දෙයි. මෙම මට්ටමේ අඛණ්ඩ දළ දේශීය නිෂ්පාදිත වර්ධනයක් යෝජනා කරන්නේ ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ යළිත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවත්, මෑත වර්ෂවලදී ක්රියාත්මක කෙරුණු ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ඵල맺기 ආරම්භ කළ හැකි බවත්ය.
වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹීම් ඉවසා සිටි ශ්රී ලාංකික නිවෙස් හිමිකරුවන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට, මෙවැනි සංඛ්යාලේඛන, අර්බුදයේ භයානකම අවස්ථාව ස්ථිරවම අතීතයට ඇද ගොස් ඇති බවට ධෛර්යජනක සං号ාවක් ලෙස සැලකේ. එසේ වුවද, ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ රාජ්ය නිලධාරීන් දිගුකාලීනව ප්රකෘතිමත් වීම පවත්වාගෙන යාමට අඛණ්ඩ ප්රවේශමක් හා මූල්ය විනයක් අවශ්ය බව අවධාරණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
5.1 සියයට වර්ධන වේගය පවත්වාගෙන යනු ලැබේද නැතහොත් වර්ෂය ඉදිරියට යත්ම එය වේගවත් වේද යන්න නිර්ණය කිරීම සඳහා විශ්ලේෂකයන් අනාගත කාර්තු දළ දේශීය නිෂ්පාදිත නිකුතු ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත ආර්ථික ඵලදායිතාව ගෙනයාමේදී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන සංචාරක ආදායම, අපනයන කාර්යසාධනය සහ දේශීය පරිභෝජනය — යන ක්ෂේත්ර ප්රධාන අවධානයේ කේන්ද්රස්ථාන බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.