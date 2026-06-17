Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉතිහාසය රචනා වෙයි: ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තය කම්පා කර පළමු වතාවට කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ශූරතාව දිනා ගනී

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉතිහාසය රචනා වෙයි: ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තය කම්පා කර පළමු වතාවට කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ශූරතාව දිනා ගනී

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්

ශ්‍රී ලංකාව ඉරිදා දින ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තම නම රන් අකුරින්刻 කොටා, නවසීලන්තය පරාජය කර පළමු වතාවට කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ශූරතාව දිනා ගනිමින් පරම්පරා ගණනාවකට මතකයේ රැඳෙන අතිදක්ෂ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය. මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබෙන වඩාත්ම වැදගත් ජයග්‍රහණය වන අතර, මෙම තරඟාවලිය ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම කම්පාකාරී ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙසද සැලකේ.

දිගු නිදි ලොකුන් දණ ගස්සමින්

තරඟාවලියට පිවිසෙද්දී අවමංකර ලද කණ්ඩායමක් ලෙස සලකනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකාව, සෑම අවස්ථාවකදීම අපේක්ෂාවන් බිඳ දමමින් ශූරතාව කරා ගෙන ගිය සිය ඓතිහාසික ගමනේදී ප්‍රබල ප්‍රතිවාදීන් පරාජය කළේය. අවසන් මහා තරඟයේදී නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් සමස්ත තරඟාවලිය පුරාවට ගොඩ නැඟෙමින් තිබූ ඒ සත්‍යය තහවුරු විය — ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලෝකයේ හොඳම කණ්ඩායම් සමඟ තරඟ කිරීමට අවශ්‍ය දක්ෂතාව, අධිෂ්ඨානය සහ සංයමය සතු බවය.

ජාතියක් සමරයි

මෙම ජයග්‍රහණය සමඟ දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම සොම්නස ඉතිරි වූ අතර, රසික රසිකාවන් කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කෙරෙහි ආඩම්බරය හා ප්‍රශංසාව දැක්වෙන පණිවිඩ සමාජ මාධ්‍ය වෙතට ගලා හැලෙන්නට විය. 1996 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය ඇතුළු ක්‍රිකට් ශූරභූමියක් ලෙස සිය පිරිමි ක්‍රිකට් උරුමය දිගු කලක් සිරිතිලක කර ගත් රටකට, කාන්තා කණ්ඩායමේ මෙම ශූරතාව ගෙනෙන්නේ අතිවිශාල හැඟීමක් හා සංකේතාත්මක වටිනාකමකි.

ලෝක වේදිකාවේ යෝධයන් දණ ගස්සන්නෝ

සමස්ත තරඟාවලිය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකාව ඔප්පු කළේ, දිවයිනේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇදහිය නොහැකි පරිවර්තනයකට ලක් ව ඇති බවය. විනීත පන්දු යැවීම හා සංයමිත පිතිකරණයෙන් සංලක්ෂිත ඔවුන්ගේ නිර්භීත ක්‍රිකට් රටාව, ශූරතා ත්‍යාගය කරා ගෙනා ගමනේදී ශක්තිමත් ප්‍රතිවාදීන් එකිනෙකා ලෙළ දැම්මේය.

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය හුදෙක් ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණයක් පමණක් නොවේ — ශ්‍රී ලංකාව පුරා නව පරම්පරාවේ තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ කර ගනිමින් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ මහා සිහින දකින්නට ඔවුන් දිරිගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරෙන සංධිස්ථාන මොහොතකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම් Sinhala

දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම්

ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී සහ ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විෂෙන් හාලම්බගේ, දඹුල්ලේදී පැවති මෑත කාලීන තරගයේදී ක්‍රීඩා පිටියේ ඇති වූ…

17 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි

වෙළඳ ගනුදෙනු වලදී විදේශ මුදල් මත යැපීම අවම කිරීම ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රීය අරමුණ වේ ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගනුදෙනු තම තමන්ගේ…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි

2030 වන විට අපනයන වර්ධනය සඳහා රට අභිලාෂකාමී මාවතක් සකසයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 සිට 2030 දක්වා කාලය ආවරණය වන සවිස්තරාත්මක ජාතික අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් නිල…

17 Jun 2026 Discuss