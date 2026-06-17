Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද සිය උපවාසය දිගටම කරගෙන යයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන්ද සිය උපවාසය දිගටම කරගෙන යයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියද සිය උපවාස වර්ජනය දිගටම කරගෙන යන අතර, ඔහුගේ pogorshing සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සහ රඳවාගෙන සිටීම සම්බන්ධ පුළුල් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුව ඇත.

වෛද්‍ය සත්කාර මධ්‍යයේද උපවාසය දිගටම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සල්ලේ, වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ සිටියද සිය උපවාස වර්ජනය අතහැරීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. රෝහල්ගත ව සිටිමින්ද විරෝධතා ක්‍රියාවලිය දිගටම කරගෙන යාමේ තීරණය, නුසුදුසු ලෙස සිතන තත්ත්වයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට හිටපු නිලධාරියා දක්වන අදිටනොහැරිය කැපවීම මනාව ද‍ිගහරිනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත් රඳවා සිටින්නන් හෝ දේශපාලන පෞද්ගලයන් විසින් සිදුකරන ලද උපවාස වර්ජන ඓතිහාසිකව සැලකිය යුතු මහජන හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, සල්ලේගේ නඩුවද ඊට ව්‍යතිරේකයක් නොවේ; ඔහුගේ තත්ත්වය සහ ඉල්ලීම් සම්බන්ධ දියුණුවීම් නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

පසුබිම හා සන්දර්භය

සුරේෂ් සල්ලේ, රටේ මෑත ඉතිහාසයේ දේශපාලනිකව සංවේදී කාලපරිච්ඡේදයක රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම බුද්ධි නිලධාරීන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සේවය කළේය. ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ඉන් පසු රඳවා ගැනීම, දේශපාලන හා ආරක්ෂක කවයන් තුළ විශාල සාකච්ඡාවකට භාජනය වී ඇත.

රෝහල් පරිසරයකින් උපවාස වර්ජනය දිගටම කරගෙන යාම, සල්ලේ සහ ඔහුගේ ආධාරකරුවන් මතු කළ කනස්සල්ලවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට බලධාරීන් මත පීඩනය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඔහුගේ නීතිඥ නියෝජිතයන් සහ පවුලේ සාමාජිකයන් ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව වටහාගෙන ඇත.

පුළුල් ඇඟවුම්

සල්ලේගේ කීර්තිමත් හිටපු භූමිකාව නිසා පමණක් නොව, පෙර පාලනය සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට සලකනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ ඇති කරවන ප්‍රශ්නාවලිය හේතුවෙන්ද මෙම නඩුව අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ වගවීමේ ක්‍රියාවලීන් සඳහා මෙම තත්ත්වය පුළුල් ඇඟවුම් ඇති කළ හැකි බව දේශපාලන විචාරකයෝ සඳහන් කරති.

උපවාස වර්ජනය හෝ එය අවුළුවාලන නිශ්චිත පැමිණිලිවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. සල්ලේගේ විරෝධතාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වෙත්ම, ඔහුගේ සුභසාධනය හා නීතිමය තත්ත්වය සම්බන්ධ විනිවිදභාවය සඳහා වන ඉල්ලීම්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අතර ශබ්දවත් ලෙස ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්‍රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික නීති සම්පාදනයක් සමඟ අර්බුදකාරී ස්ථාවරතා ප්‍රතිසංස්කරණයේ නව යුගයකට පිවිසේ

පාර්ලිමේන්තු කථානායක ජගත් වික්‍රමරත්නගේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු පුළුල් නව බංකොළොත් නීතියක් නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව තම නීතිමය හා මූල්‍යමය…

17 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් භාරදේ

ආරක්ෂක සහයෝගිත්වය තුළින් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීම ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක ආධාර පැකේජයක් නිල…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විශ්ව කුසලාන ආරක්ෂක ශූරයන් කම්පා කරවමින් දිනුම් රැගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම විශ්ව කුසලාන ආරක්ෂක ශූරයන් කම්පා කරවමින් දිනුම් රැගනී

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මෑත කාලීන විශ්ව කුසලාන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැපී පෙනෙන අනපේක්ෂිත…

17 Jun 2026 Discuss