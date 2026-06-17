කොටස් කිහිපයකට වෙන් කළ බිලියන ගණනක් ප්රශ්නයට — "පිරිසිදු ශ්රී ලංකා" වැඩසටහනේ ගමන් වේගය පසුබසී
වසර මුලදී ත්රාසජනක ලෙස දියත් කළ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ ප්රමුඛ "පිරිසිදු ශ්රී ලංකා" වැඩසටහන, ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්රශ්නවලට මුහුණ දෙමින් සිටී. ඒ සඳහා වෙන් කළ විශාල මුදල් ප්රමාණයන් තවමත් අත්හිටවා ඇති අතර, ඒ නිසා ප්රතිපත්ති立案 කරුවන් සහ මහජනතාව අතර ගැඹුරු කනස්සල්ලක් මතු වී ඇත.
මහා බලාපොරොත්තු මත ගොඩනැගූ වැඩසටහනක්
නව රජයේ කේන්ද්රීය මුලපිරීම් අතරින් එකක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද "පිරිසිදු ශ්රී ලංකා", රටේ පොදු අවකාශයන්, ආයතන සහ සිවිල් සංස්කෘතිය පරිවර්තනය කිරීමේ පොරොන්දුව සමඟ ඉදිරිපත් විය. ජාතිය පුරා පිරිසිදු කිරීමේ හා විනය ස්ථාපිත කිරීමේ මෙම ව්යාපාරය, ආරම්භයේ සිටම පුළුල් මහජන අවධානය ආකර්ශනය කර ගනිමින් ප්රශංසාවට හා සැකයට එකසේ ලක් විය.
අපද්රව්ය කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීම් සිට මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර දක්වාත්, දිවයිනේ යටිතල පහසුකම් නවීකරණය දක්වාත් විහිදෙන කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන ගණනාවක් වෙන් කළ බව බලධාරීන් ප්රකාශ කළේය.
වෙන් කළ මුදල් — නමුත් යෙදවීමක් නෑ
අභිලාෂකාමී දැක්ම තිබියදීත්, වැඩසටහන සඳහා වෙන් කරන ලද මුදල්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් තවමත් ගෙවා නොතිබේ. නිලධාරීන්ට ප්රමාදයන් පිළිබඳ සාධාරණ පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වී ඇති අතර, ක්ෂේත්ර මට්ටමේ ප්රගතිය බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටි වේගයට සාපේක්ෂව බෙහෙවින් මන්දගාමී බව පෙනේ.
විවේචකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම ඇනහිටීම රාජ්ය ආයතන තුළ පවතින ගැඹුරු ව්යූහාත්මක ගැටළු — නිලතල බාධා, අමාත්යාංශ අතර සම්බන්ධීකරණ දුර්වලතා සහ අදාළ බලධාරීන් වගකීමට කැඳවිය හැකි, කාල රාමු සහිත ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්මක් නොමැතිකම — පිළිබිඹු කරන බවයි.
පාලනය සහ වගවීම පිළිබඳ ප්රශ්න
මුදල් ලබා ගැනීම මන්දගාමී වීම, විපක්ෂ දේශපාලකයන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, වැඩසටහන කළමනාකරණය කරන ආකාරය ගැන සූක්ෂ්ම ප්රශ්න මතු කිරීමට පොළඹවා ඇත. නිතර නිතර දැක්වෙන කනස්සල්ල අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- වැඩසටහනට සම්බන්ධ වියදම් සඳහා විනිවිද පෙනෙන ප්රසම්පාදන රාමුවක් නොමැතිකම
- මධ්යම හා පළාත් රාජ්ය ආයතන අතර නොපැහැදිලි වගකීම් රේඛා
- ප්රගතිය මැනිය හැකි ඉලක්ක නොමැතිකම
- මූල මට්ටමේ ප්රජා සහභාගිත්වය ප්රමාණවත් නොවීම
රජය මුලපිරීම රකිනු ලබයි
රජයට සහාය දක්වන්නෝ පෙන්වා දෙන්නේ, මෙවැනි විශාල ජාතික වැඩසටහන්, විශේෂයෙන්ම රාජ්ය ස්ථර කිහිපයක් හරහා සම්බන්ධීකරණය අවශ්ය වන ඒවා, ගතිවේගය ලබා ගැනීමට ස්වභාවිකවම කාලය ගන්නා බවයි. නිසි පදනම දැන් ස්ථාපිත කිරීම, දිගු කාලීනව වඩා ශක්තිමත් හා තිරස් ප්රතිඵල ගෙනෙනු ඇතැයිද ඔවුහු තර්ක කරති.
වැඩසටහනට සමීප නිලධාරීන් පවසා ඇත්තේ, පවතින ඇනහිටීම් මඟහරවා ගැනීම සඳහා නැවත සකස් කළ ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල රාමු සහ පැහැදිලි වියදම් මාර්ගෝපදේශ සකස් කෙරෙමින් ඇති බවයි.
මහජන ඉවසීම සිඳෙමින්
එහෙත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ඉවසීම ක්රමයෙන් සිඳෙමින් ඇත. පිරිසිදු වීදි, වැඩිදියුණු කළ කසළ එකතු කිරීම සහ සිවිල් ආඩම්බරයේ අලුත් හැඟීමක් — සාධාරණ කාල රාමුවක් තුළ — ඔවුන්ගේ ප්රජාවන්ට දෘශ්යමාන, ස්පර්ශ කළ හැකි වැඩිදියුණු කිරීම් ලබා දෙනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වූහ.
මුදල් ලබාගත හැකි නමුත් ප්රගතිය සීමිත වීමත් සමඟ, "පිරිසිදු ශ්රී ලංකා" හොඳ අදහසකින් යුතු සටන් පාඨයකට වඩා බොහෝ දෙයක් බව ඔප්පු කිරීමට රජය මත පීඩනය වැඩිවෙමින් ඇත. ශුභ සිතුවිලි ශේෂ වී ඇත්තේ කොපමණ ද යන්න ප්රශ්නය මතුවීමට පෙර, ඒ සඳහා වෙන් කළ බිල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.