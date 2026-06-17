විශ්රාමික ජෙනරාල් සල්ලේ අනෙකුත් රඳවාගෙන සිටිනු ලබන අයගේ සාන්නිධ්යයෙන් නිරාවරණ සෝදිසියට ලක් කළ බව සීඅයිඩී තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට (HRCSL) අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විසින් අධිකාරිකව තහවුරු කර ඇත්තේ, විශ්රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේ මාර්තු 08 වැනි දින අනෙකුත් රඳවාගෙන සිටිනු ලබන අයගේ සාන්නිධ්යයෙන් නිරාවරණ සෝදිසියකට (strip-search) භාජනය කළ බවත්, එය රාජ්ය අත්අඩංගුවේ සිටිනු ලබන අයට සලකන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්රශ්න මතු කර ඇති බවත්ය.
මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ ප්රකාශය
සීඅයිඩීහි භාර නිලධාරියා විසින් මෙම හෙළිදරව්ව HRCSL හට සෘජුවම සිදු කරමින් තහවුරු කළේ, හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියාගේ නිරාවරණ සෝදිසිය, ඒ වන විට රඳවාගෙන සිටි අනෙකුත් පුද්ගලයන්ට නිරාවරණය වන ආකාරයෙන් සිදු කළ බවයි. මෙම ප්රකාශය, රටේ ප්රමුඛ පරීක්ෂණ ඒකකය ඉහළ මට්ටමේ රඳවාගෙන සිටින අය සකසන විට අනුගමනය කරන තත්ත්වයන් හා절차 කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
සුරේෂ් සල්ලේ යනු කවුද?
විශ්රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේ මීට පෙර රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ (SIS) ප්රධානියා ලෙස සේවය කළ අතර, එමගින් ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක ආයතනය තුළ ඔහු ඉතාමත් ජ්යෙෂ්ඨ පුද්ගලයකු ලෙස සැලකේ. සීඅයිඩී විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, මෑත කාලයේ දී අපරාධ විමර්ශනයට ලක් වූ著名 පුද්ගලයන් ගණනාවක් අතරට ඔහුව ඇතුළත් කළේය.
මානව හිමිකම් සම්බන්ධ උත්කණ්ඨාවන්
ඔහු රඳවාගෙන සිටීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් HRCSL විසින් ක්රියාකාරීව අධීක්ෂණය කරනු ලැබ ඇත. සෙසු රඳවාගෙන සිටිනු ලබන අයගේ ඉදිරියේදී සිදු කළ නිරාවරණ සෝදිසිය, පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු ගැටලු මතු කරයි:
- රාජ්ය අත්අඩංගුවේ සිටිනු ලබන පුද්ගලයන්ගේ අභිමානය හා මූලික අයිතිවාසිකම්
- සීඅයිඩී විසින් නිසි රඳවාගැනීමේ කටයුතු පිළිබඳ නීති රීති අනුගමනය කළේ දැයි යන ප්රශ්නය
- රඳවාගෙන සිටිනු ලබන අය සම්බන්ධ ජාත්යන්තරව පිළිගත් ප්රමිතීන් උල්ලංඝනය වීමේ හැකියාව
මෙම ප්රකාශය පිළිබඳව සීඅයිඩීහි절차 ක්රමවේදයන් සොයා බැලීමට මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සහ නීති විශේෂඥයින් දෙස් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවාගැනීමේ ක්රමවේදයන් විධිමත්ව සමාලෝචනය කරන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වනු ඇත.
පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන තුළ වගවීම පිළිබඳ ජනතාවගේ වර්ධනශීලී කනස්සල්ල මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කරයි. මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ මැදිහත්වීම, ඉහළ ආරක්ෂක රඳවාගැනීම් පවා රටේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය සහතිකයන්ට හා මානව හිමිකම් බැඳීම්වලට අනුකූලව සිදු කෙරෙන බව සහතික කිරීමේ අභිප්රාය ප්රකාශ කරයි.
සල්ලේගේ රඳවාගැනීමේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන අතර, HRCSL ඉදිරියේ තවදුරටත් කටයුතු සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.