ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමට සුපර් ඕවරයෙන් පරාජය වූ පසු වෛභව් සූර්යවංශි මතභේදාත්මක සිදුවීමක කේන්ද්රයට
තරුණ ඉන්දීය පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශි, මෑතකදී පැවති තරුණ ක්රිකට් තරගයේදී ඉන්දියා A කණ්ඩායම සුපර් ඕවරයෙන් පරාජය වීමෙන් පසු ශ්රී ලංකා A ක්රීඩකයෙකු සමඟ උණුසුම් වාග් විවාදයකට පිවිසීම හේතුවෙන් තරග පශ්චාත් මතභේදයක කේන්ද්රීය චරිතය බවට පත් විය.
උද්වේගකර අවසානයෙන් පසු කෝපය දැල්වෙයි
සුපර් ඕවර් තීරකයක් දක්වා දිවී ගිය තරගයේ නාටකීය අවසානය, සූර්යවංශි සහ ශ්රී ලංකා A ක්රීඩකයෙකු අතර පිටියේදීම ගැටුමක් ඇති කර ගැනීමට හේතු වූ බව පෙනේ. ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවයන්හි ප්රකට නාමයක් උසුලන මෙම තරගයේ ස්වභාවය සහ නව යොවුන් ක්රීඩකයාගේ වර්ධනය වන කීර්තිය හමුවේ, මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.
සුපර් ඕවර් අවසානයන් ක්රීඩකයන් අතර ඒකාන්ත හැඟීම් උද්දීපනය කිරීමට ප්රසිද්ධය; මෙම තරගයද ඊට ව්යතිරේකයක් නොවීය. පැහැදිළිවම උණුසුම් ලෙස තරගකාරී වූ මෙම 경기 පුරාවටම ගොඩ නැඟුණු 緊张 ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ ජයග්රහණයෙන් වහාම පසු උතුරා ගියේය.
සූර්යවංශි අවධානයේ කේන්ද්රයට
ඉන්දියාවේ දක්ෂතම තරුණ පිතිකරුවන් අතරට ඉතා ඉක්මනින් නම් ලැබූ සූර්යවංශි, ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ ප්රධාන චරිතයක් ලෙස කටයුතු කර ඇත. ඔහුගේ ආක්රමණශීලී, ප්රහාරක පිතිකරණ ශෛලිය පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් ව ඇතත්, මෙම නවතම සිදුවීම, 어린 나이부터 ශීර්ෂ මට්ටමේ ක්රිකට් ක්රීඩා කිරීමේදී ඇති වන පීඩනයන් මතක් කරවන්නක් ලෙස හැඳිනිය හැකිය.
ක්රීඩකයන් දෙදෙනා අතර ඇති වූ ගැටුම ක්රිකට් නිලධාරීන්ගේ දෙනෙත් ඇදගන්නා බව අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඕනෑම විනය ක්රියාමාර්ගයක් ගත යුතු දැයි තීරණය කිරීමට පෙර තරග රෙෆරිවරු මෙම සිදුවීම සමාලෝචනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකා A ජයග්රහණය කරයි
පිටියෙන් ඔබ්බේ නාටකය පැවතියද, ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ඉන්දීය සතුරන්ට එරෙහිව දිනාගත් දුෂ්කර ජයග්රහණය සමරනු ඇත. සුපර් ඕවර් ආකෘතිය තරගයට짜릿한 අවසානයක් ගෙනදුන් අතර, ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් සහයකයින් සඳහා, ලෝක ක්රිකට්හි ශක්තිමත්ම තරුණ පිළිවෙල්වලින් එකක් ඉදිරියේ දූපතේ නැඟී එන දක්ෂ ක්රීඩකයන්ගෙන් ලැබුණු මෙම ප්රතිඵලය ධෛර්යමත් දස්කමක ලකුණකි.
කණ්ඩායම් දෙකම දේශීය ක්රිකට් සහ පූර්ණ ජාත්යන්තර ක්රිකට් අතර පරතරය පිරවීමට නිර්මාණය කරන ලද පුළුල් වැඩසටහනක කොටසක් වන අතර, ශ්රේෂ්ඨ ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව අත්යවශ්ය අත්දැකීම් ප්රතිභාශාලී ක්රීඩකයන්ට ලබා දෙයි.
සූර්යවංශි සහ ශ්රී ලංකා A ක්රීඩකයා අතර ඇති වූ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් කණ්ඩායම් දෙකේම මණ්ඩල නිල ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.