Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

මෑතකදී සිදු වූ චක්‍රවාත හානිවලින් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 200ක් ඉල්ලා සිටීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.

සහන හා නැවත ඉදිකිරීමට අරමුදල් ශක්තිමත් කිරීම

චක්‍රවාතයෙන් බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රජාවන් සහ යටිතල පහසුකම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන රජය, මැනිලා මූලස්ථානය සහිත බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනයෙන් හදිසි මූල්‍ය සහාය ලබා ගැනීමට ළඟා වීමට නියමිතව ඇත. යෝජිත අරමුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් විපත් ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උපාය මාර්ගයේ තීරණාත්මක කොටසක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

ADB වෙතින් ලැබෙන මෙවැනි මූල්‍යකරණය සාමාන්‍යයෙන් විපතට පත් ගෙවල් නැවත ඉදිකිරීම, අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවාවන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ අනාගත දරුණු කාලගුණ සිදුවීම් හමුවේ අවදානම් අවම කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම්වල ප්‍රත්‍යස්ථතාව තහවුරු කිරීම ඇතුළු විපත් පශ්චාත් ප්‍රමුඛතාවයන් ගණනාවක් සඳහා ආධාර සපයයි.

ADB ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු සංවර්ධන හවුල්කරුවෙකු ලෙස ක්‍රියා කරමින් බහු අංශ හරහා ණය, ප්‍රදාන සහ තාක්ෂණික සහාය සපයා ඇත. ඩොලර් මිලියන 200ක් ලෙස ලැබෙන මෙම ආයෝජනය, රාජ්‍ය මූල්‍ය තවමත් සැලකිය යුතු පීඩනයක් යටතේ පවතින අවස්ථාවක රටේ චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ වැඩසටහනට සැලකිය යුතු ශක්තිමත් කිරීමක් නියෝජනය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව 2022 මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසුව අභියෝගාත්මක ආර්ථික පරිසරයක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින අතර, ජාතික අයවැයට වැඩිදුර බරක් නොවන ලෙස විශාල පරිමාණ විපත් ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ වියදම් සපුරාලීමේදී ADB වැනි ආයතනවලින් ලැබෙන බාහිර සහන මූල්‍යකරණය විශේෂයෙන් ඉතා වැදගත් වේ.

ප්‍රත්‍යස්ථතාව ගොඩනැගීම අවධානයේ කේන්ද්‍රයේ

ක්ෂණික සහනට ඔබ්බෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න හා පහත් බිම් ප්‍රදේශ දේශගුණ ආශ්‍රිත විපත්වල වර්ධනය වන තර්ජනයට ඉතා දැඩි ලෙස නිරාවරණය වී ඇති බව පිළිගනිමින්, දිගු කාලීන ප්‍රත්‍යස්ථතා පියවරයන් සඳහා ආයෝජනය කිරීමට අරමුදල්වලින් කොටසක් යොදා ගැනීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ADB අතර සාකච්ඡා ඉදිරියට යත්ම, විධිමත් ඉල්ලීම සහ අරමුදල් සනිර්දිෂ්ට බෙදා හැරීම පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ Sinhala

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ

ඊශ්‍රායෙල් අැරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ (SLAF) කෆීර් සටන් යානා බළකායේ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් සාර්ථකව නිමා කරමින්, රටේ…

16 Jun 2026 Discuss
බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි Sinhala

බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකය සමඟ සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන දොරටුව නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ (BIA) 1 වන පර්යන්තය…

16 Jun 2026 Discuss
සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු, මතභේදාත්මක ව්‍යාපාරික සංගීත් විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක කියවෙන හිමිකම් ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප…

16 Jun 2026 Discuss