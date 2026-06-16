Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෞශනීගේ සීමා පන්දුව ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය තහවුරු කරයි — කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාවගෙන් අදිසි පෙරලියක්

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෞශනීගේ සීමා පන්දුව ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය තහවුරු කරයි — කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාවගෙන් අදිසි පෙරලියක්

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ විශ්මිත පෙරළියක් සිදු කරමින් ශ්‍රී ලංකාව සිය ප්‍රතිවාදීන් කම්පනයට පත් කළ අතර, විෂ්මි කෞශනීගේ තීරණාත්මක සීමා පහර මෙම අසාධාරණ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරමින් තරඟාවලිය පුරා කම්පන රැල්ලක් ඇති කළේය.

සිහිපත් කළ යුතු මොහොතක්

තීරණාත්මක පහර ගැසුවේ කෞශනීගේ පිතිකාරය මඟිනි. ඇය විසින් තරඟයේ අවසාන අදියරේදී නියමිත වේලාවට ගසා ලූ සීමා හතරක පහර ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කළ අතර, එය ජාතික කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැමරෙමින් තිබේ. එම පහරත් සමඟ ඇඳුම් කාමරය ජයඝෝෂාවෙන් ගිය අතර, දේශය තුළ හා විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සඳකඩ රසිකයින් ද ප්‍රීතියෙන් පිනා ගියහ.

තරඟාවලියේ විශිෂ්ටතම පෙරළිය

ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ ප්‍රධාන පෙරළියක් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනා ගැනෙමින් තිබේ. මෙය දිවයිනේ කාන්තා ක්‍රිකට් වැඩසටහනේ ක්‍රමයෙන් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින තරඟකාරී ශක්තිය ප්‍රකට කර දක්වයි. අවස්ථාවේ බරින් යටපත් නොවී, සංයමයෙන් හා අධිෂ්ඨානයෙන් කිසිදු විරාමයකින් තොරව ක්‍රීඩා කිරීමට කණ්ඩායමට හැකි විය.

කාන්තා ක්‍රිකට්හි වර්ධනය වන බලවේගයක්

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට්හි සැලකිය යුතු ජවයක් ලබා දෙනු ඇත. මෑත වසරවල ස්ථාවරව වේගය ලබමින් හා මහජන අවධානය දිනා ගනිමින් ඉදිරියට ආ මෙම ක්‍රීඩා ශාඛාව ගෝලීය舞台 wä ත් කළ ‍ෙමවැනි දස්කම් රටපුරා නව පරම්පරාවක තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් දිරිගන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩිකාවන් හා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ, මෙම සන්ධිස්ථාන ජයග්‍රහණය කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරයේ හැරීමේ ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස සිහිගන්වන අතර, තරඟාවලිය තුළ තවදුරටත් ශක්තිය ගොඩනැගීමට ඔවුහු සූදානම් වන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ලෙස බොහෝ දෙනා හඳුන්වන මෙම ජයග්‍රහණය සමරමින් සිටිති. ජාතික කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලෝක රඟදැල්ලේ ඉහළ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිවාදීන් සමඟ තරඟ කිරීමට හා ඔවුන් පරාජය කිරීමට සම්පූර්ණ හැකියාවක් ඇති බව ඔප්පු කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ආසාදන අවදානම තීව්‍ර කරයි Sinhala

නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ආසාදන අවදානම තීව්‍ර කරයි

නැගී එන ඩෙංගු ප්‍රභේදය නව මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් එල්ල කරයි ආසාදන අනුපාතය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවිය හැකි බව විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන නව ඩෙංගු වර්ගයක් මතු වීමත්…

16 Jun 2026 Discuss
ඇමරිකානු ඩොලරය මත යැපීම අඩු කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සෘජු මුදල් වෙළඳාම පුළුල් කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

ඇමරිකානු ඩොලරය මත යැපීම අඩු කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සෘජු මුදල් වෙළඳාම පුළුල් කිරීමට පියවර ගනී

ඇමරිකානු ඩොලරය මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස භාවිත කිරීමේ දිගුකාලීන පරායත්තතාවයෙන් ඉවත් වෙමින්, ගනුදෙනු සෘජුවම තමන්ගේ ජාතික මුදල් වලින් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන ද්විපාර්ශ්වික…

16 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බැලසද ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ අනාගත තීරණය කිරා මැන බලයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බැලසද ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ අනාගත තීරණය කිරා මැන බලයි

මැද පෙරදිගදී පවතින ගැටුම් හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල තියුණු ලෙස ඉහළ යාම නිසා ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඉන්ධන සහනාධාර ක්‍රමය…

16 Jun 2026 Discuss