2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්රමුඛ වෙයි
කර්මාන්ත හා සේවා අංශවල ශක්තිමත් කාර්යසාධනය හේතුවෙන් 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%ක ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ගතිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට යන බවට සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
ස්ථාවර යථා තත්ත්වයකට පිවිසීම
නවතම දළ දේශීය නිෂ්පාදිත ඒකකය (GDP) සංඛ්යාලේඛන පිළිබිඹු කරන්නේ, නූතන ඉතිහාසයේ ඇති වූ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳීමෙන් පසු, රට ක්රමානුකූලව සිය ආර්ථික පදනම නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින බවයි. 2026 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා වාර්තා වූ 5.1%ක ව්යාප්තිය, ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ සමස්ත ව්යාප්ත මට්ටමින් ඉදිරියට ගමන් කරන බව පෙන්නුම් කරයි.
කර්මාන්ත හා සේවා අංශ මූලිකත්වය ගනී
පළමු කාර්තු වර්ධනයට ප්රධාන වශයෙන් හේතු වූ සාධක දෙක වූයේ කර්මාන්ත අංශය හා සේවා අංශය වන අතර, කාලය තුළදී මෙම අංශ දෙකෙහිම සැලකිය යුතු ලාභ ඉපැයීමක් වාර්තා විය. ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය ලෙස සැලකෙන හා වෙළඳාම, සංචාරක කර්මාන්තය, මූල්ය සේවා හා ප්රවාහනය ඇතුළත් සේවා අංශය, සමස්ත නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේදී විශේෂයෙන් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.
නිෂ්පාදන, ඉදිකිරීම් හා ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් කර්මාන්ත අංශය ද ව්යාප්තියට අර්ථවත් ලෙස දායක වූ අතර, එය රට පුරා නව ව්යාපාරික විශ්වාසය හා නිෂ්පාදන ක්රියාකාරකම් ඉහළ ගොස් ඇති බව පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ඉන්ධන හිඟ, ඉහළ යෑමකට ලක් වූ උද්ධමනය හා පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වූ විදුලිය කපා හැරීම් ඇතුළු වේදනාකාරී ආර්ථික දුෂ්කරතා මෑත වසරවලදී විඳදරා ගත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, අඛණ්ඩ වර්ධන ගමන් මග, නරකම අවධිය ඉකුත් ව ඇති බවට යම් සහතිකයක් සලසා දෙයි.
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරගෙන යෑම හා මූල්ය ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීම ඉලක්ක කරගත් රටේ, 2026 ඉතිරි කාර්තු තුළ ද මෙම ගතිය පවත්වා ගත හැකිද යන්න ආර්ථික විශේෂඥයෝ හා ප්රතිපත්ති立 立立立立立立立ayo නිර්මාතෘවරු දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
- 2026 පළමු කාර්තුවේ GDP වර්ධනය 5.1%ක් ලෙස වාර්තා විය
- කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ව්යාප්තියට ප්රධාන දායකත්වය සැලසීය
- මෙම ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ධනාත්මක වර්ධන ප්රවණතාව ඉදිරියට රැගෙන යයි
ඉදිරිය දෙස බලන විට
පළමු කාර්තු සංඛ්යාලේඛන දිරිගන්වන සුළු වුවද, මෙම මට්ටමේ වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීමට අඛණ්ඩ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ, වැඩිදියුණු වූ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය හා ස්ථාවර සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් අවශ්ය බව විශ්ලේෂකයෝ අවවාද කරති. ශ්රී ලංකාවට විදේශ ආයෝජන誘 誘引誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引 誘引
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.