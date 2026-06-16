ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ප්රධානියා නිලධාරීන්ට අනතුරු අඟවයි: වත්කම් ප්රකාශ කරන්න, නැතිනම් නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන්න
දූෂණ විරෝධී අධිකාරිය දෘඪ ස්ථාවරයක් ගනිමින් අනුකූලතා අවසන් දිනයක් නිවේදනය කරයි
ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ප්රධානියා රාජ්ය නිලධාරීන්ට දැඩි අනතුරු අඟවමින්, තවදුරටත් ප්රමාද නොකර තම වත්කම් හා බැරකම් ප්රකාශන ඉදිරිපත් කරන ලෙස හෝ නීතිමය පියවරවලට මුහුණ දෙන ලෙස දැනුම් දී තිබේ.
රටේ දූෂණ විරෝධී ආයතනයේ ප්රධානියා පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේ, වත්කම් ප්රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම විකල්ප කාර්යයක් නොවන බවයි. මෙය ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ධුර දරන්නන් අතර විනිවිදභාවය හා වගවීම ක්රියාත්මක කිරීමට ගන්නා දැඩි ප්රවේශයක සංඥාවකි.
වැඩි විනිවිදභාවයක් සඳහා ගන්නා පියවර
මෙම උපදෙස, දූෂණය මැඩලීම සහ රාජ්ය නිලධාරීන් ඉහළම මූල්ය අනාවරණ ප්රමිතීන්ට යටත් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා ගන්නා පුළුල් උත්සාහයේ කොටසකි. නියමිත බැඳීම් ඉටු නොකරන්නන්ට එරෙහිව විධිමත් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කරන බව බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීය.
ශ්රී ලංකාව රාජ්ය හා පෞද්ගලික දෙඅංශයෙහිම දූෂණය සම්බන්ධ අඛණ්ඩ ගැටලුවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, පවතින දූෂණ විරෝධී නීති වඩාත් දැඩිව ක්රියාත්මක කරන ලෙස සිවිල් සමාජය හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් ගෙන් හඬ නගින්නේ ඒ මත්තේ ය.
අනතුරු ඇඟවීමට නෛතික රාමුවේ පිටුබලය
ශ්රී ලංකාවේ නෛතික රාමුව අනුව සුදුසුකම් ලත් රාජ්ය සේවකයන් හා නිලධාරීන් කාලාන්තරිකව තම වත්කම් හා බැරකම් ප්රකාශ කළ යුතු වේ. දූෂණ විරෝධී අධිකාරියේ නවතම ප්රකාශය අවධාරණය කරන්නේ, මෙම අවශ්යතාව හුදෙක් විධිමත් ක්රියාවලියක් ලෙස නොව ක්රියාශීලීව ක්රියාත්මක කෙරෙන බවයි.
තවමත් ප්රකාශන ඉදිරිපත් නොකළ නිලධාරීන්ට දන්වා සිටින්නේ, ස්වේච්ඡා අනුකූලතාවය සඳහා ඉතිරිව ඇති කාල සීමාව පටු වෙමින් පවතින බවත්, අනුකූල නොවන්නන්ට එරෙහිව ලබාගත හැකි සියලු නෛතික පිළියම් ක්රියාත්මක කිරීමට ආයතනය සූදානම් බවත් ය.
වගවීම සඳහා වන පුළුල් ඇඟවීම්
විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, රජයේ ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තවමත් දුර්වලව පවතින මෙවැනි කාලයක, දූෂණ විරෝධී ආයතනයේ මෙවැනි තීරණාත්මක ස්ථාවරයක් සැලකිය යුතු නිරෝධකයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බවයි. වත්කම් ප්රකාශ අවශ්යතාවයන් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කිරීම, වගවීමේ සංස්කෘතියක් ගොඩනැගීමේ මූලික පියවරක් ලෙස බහුලව සැලකේ.
ඉදිරි සති හා මාස කිහිපය තුළ දූෂණ විරෝධී අධිකාරිය සිය අනතුරු ඇඟවීම කෙතරම් දුරට ක්රියාත්මක කරයිද යන්න රටේ පුරවැසියන් හා නාය ගාවන කණ්ඩායම් සියල්ල ළුම්පෑ ඇසින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.