වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ කෙලෙසීමකින් පසු ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව පියවර ගනී
ඉන්දීය යෞවන පිතිකරණ ශූරයා වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ වූ බවට කියනු ලබන සිද්ධියකින් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ගණනාවක් ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව විනය පියවර ගෙන ඇතැයි ක්රිකට් ලෝකයෙන් නිකුත් වූ වාර්තා සඳහන් කරයි.
සිද්ධිය නිල ප්රතිචාරයක් ඇති කරයි
කනිෂ්ඨ මට්ටමේ තම පුපුරණ සුලු පිතිකරණ දස්කම් නිසා ශීර්ෂාංකිත ප්රවෘත්තිවලට ලක්ව සිටින ඉන්දීය ක්රීඩකයා වන සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටුමක් පිළිබඳ වාර්තා මතු වූ වහාම ශ්රී ලංකා ක්රිකට් පාලන මණ්ඩලය ක්රියාශීලීව ඉදිරිපත් විය. සිද්ධියේ නිශ්චිත විස්තර තවමත් විමර්ශනයට ලක්ව ඇතත්, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය තම ම ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව ක්රියාමාර්ග ගැනීමෙන් ඔවුන් මෙම කාරණය ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන බව පැහැදිලි වේ.
ක්රීඩකයන් ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙති
සූර්යවංශී සමඟ ඇති වූ ගැටුමට සම්බන්ධ යැයි සැලකෙන ශ්රී ලංකා ක්රීඩකයන් ලක්ෂ්ය කරගනිමින් විනය ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව වාර්තා පෙන්වා දෙයි. පැනවූ දඬුවම්වල නිශ්චිත ස්වරූපය මෙතෙක් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, මණ්ඩලයේ ඉක්මන් ප්රතිචාරය ක්රීඩකයන්ගේ හැසිරීම් ප්රමිතීන් හා ක්රීඩාශීලී මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමට ශ්රී ලංකා ක්රිකට් දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සඳහා ඇති බලපෑම්
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය පිටිය තුළ මෙන්ම පිටියෙන් පිටතද තම කීර්තිය යළි ගොඩනගා ගැනීමට ක්රියා කරන සංවේදී මොහොතක මෙම සිද්ධිය සිදු වී ඇත. මෙවැනි සිදුවීම්වලට ක්රීඩාවේ හා සම්බන්ධ ක්රීඩකයන්ගේ හිමිකම් කෙලෙස කිරීමේ හැකියාව ඇති බැවින්, ත්වරිත පරිපාලන මැදිහත්වීම ඉතා වැදගත් වේ.
- සිද්ධියට සම්බන්ධ ක්රීඩකයන්ට එරෙහිව විනය කටයුතු ආරම්භ කළ බව ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය තහවුරු කර ඇත.
- ඉන්දීය කනිෂ්ඨ ක්රිකට් තරුව වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ ගැටලුවක් ඇති වූ බව වාර්තා වේ.
- දඬුවම්වල සම්පූර්ණ විස්තර නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කිරීමට තවම ඉතිරිව ඇත.
මෙම කථාව දිගටම වර්ධනය වෙද්දී, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය මෙම කාරණය කෙසේ හසුරුවනු ඇත්දැයි සහ අනාගතයේ මෙවැනි සිද්ධීන් නැවත නොවිය යුතු බව සහතික කිරීමට තවදුරටත් කිනම් පියවරක් ගනු ඇත්දැයි දැන ගැනීමට කලාපය පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ හා නිලධාරීහු දෙස් බලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.