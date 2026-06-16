කුරුන්තූර් මලෛ හිදී හින්දු වන්දනාකරුවන්ට එරෙහිව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් නීතිමය පියවර ගැනීමට තර්ජනය කරයි
පූජනීය කඳු ස්ථානයේ ආගමික ප්රවේශය සම්බන්ධයෙන් 緊張තතත්ත්වය උග්ර වෙයි
ශ්රී ලංකා බලධාරීන්, දෙමළ ප්රජාව සඳහා ගැඹුරු ආගමික වැදගත්කමක් ඇති පූජනීය කඳු හිදී ස්ථානයක් වන කුරුන්තූර් මලෛ හිදී වන්දනාමාන කිරීමට ඉදිරිපත් වන දෙමළ හින්දු භක්තිකයන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට තර්ජනය කර ඇති අතර, එමගින් එම ස්ථානයට ප්රවේශය සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන තතත්ත්වය වඩාත් උග්ර වී තිබේ.
සාංස්කෘතික හා අධ්යාත්මික වැදගත්කමක් සහිත ස්ථානයක්
පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ හින්දු භක්තිකයන් විසින් පූජනීය වන්දනා ස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලබන කුරුන්තූර් මලෛ, දෙමළ භක්තිකයන් සහ ශ්රී ලංකා රාජ්ය බලධාරීන් අතර දිගු කාලයක් තිස්සේ ඇති වී ඇති ආරවුලක කේන්ද්රස්ථානය බවට පත්ව තිබේ. එම ස්ථානය දෙමළ ප්රජාව සඳහා සැලකිය යුතු ආගමික අරුතක් දරන අතර, ඔවුහු එය පූර්වජ ප්රාර්ථනා හා වන්දනා ගමන් සඳහා යොදාගත් ස්ථානයක් ලෙස සලකති.
එහි සාංස්කෘතික වැදගත්කම තිබියදීත්, ඒ ස්ථානයේ සාම්ප්රදායික හින්දු වන්දනා කටයුතු සිදු කිරීමට උත්සාහ කරන භක්තිකයන්ට දැන් නිලධාරීන් විසින් නීතිමය ප්රතිවිපාක සම්බන්ධ අනතුරු ඇඟවීම් ලබා දී ඇති අතර, දෙමළ ආගමික හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් මෙම පියවර දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් කර ඇත.
ආගමික නිදහස සම්බන්ධ ප්රජා කනස්සල්ල
නීතිමය පියවර ගැනීමේ තර්ජනය, දෙමළ ප්රජා නායකයන් සහ ආගමික නියෝජිතයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, ඔවුන් තර්ක කරන්නේ මෙම පියවර ආගමික භාවිතය හා සාංස්කෘතික ප්රකාශනය සඳහා ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමක් බවයි.
- දෙමළ හින්දු භක්තිකයන් ඓතිහාසිකව කුරුන්තූර් මලෛ ආගමික උත්සව හා වන්දනා ගමන් සඳහා භාවිත කර ඇත.
- වන්දනා කටයුතු කරා ඉදිරිපත් වන අය නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන්නට සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් දැන් පෙන්වා දී ඇත.
- ප්රජා නායකයන් මෙම අනතුරු ඇඟවීම දෙමළ සාංස්කෘතික හා ආගමික අයිතිවාසිකම් සීමා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස දකිති.
යුද්ධයෙන් පසු භූමි හා ආගමික ආරවුල්වල පුළුල් පසුබිම
කුරුන්තූර් මලෛ හි ඇති මෙම ගැටුම හුදකලා සිදුවීමක් නොවේ. 2009 දී ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ දා සිට, ආගමික ස්ථාන නැවත ලබා ගැනීමට හෝ ඒවාට ප්රවේශ වීමට උත්සාහ කරන දෙමළ ප්රජාවන් සම්බන්ධ ආරවුල් රාශියක් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් පුරා මතුව ඇති අතර, ඉන් බොහොමයක් සෛනික පාලනය හෝ රාජ්ය පරිපාලනය යටතේ පවතී.
විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, මෙවැනි සීමාකිරීම් දෙමළ හින්දූන්ට අසමාන ලෙස බලපාන අතර, යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියා ක්රියාවලියේ දී තවමත් නිසි ලෙස විසඳා නොගත් ආන්තිකකරණයේ පුළුල් රටාවක් ඒවා පිළිබිඹු කරන බවයි.
දෙමළ ප්රජා නියෝජිතයන් ආණ්ඩුවෙන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටින්නේ, ආගමික නිදහස සම්බන්ධ ව්යවස්ථාමය සහතිකයන් ආරක්ෂා කරන ලෙසත්, ඓතිහාසික හා අධ්යාත්මික වැදගත්කමක් දරන පූජා ස්ථානවලට නිර්බාධ ප්රවේශය සලසා දෙන ලෙසත් ය.
මේ වන තෙක් කිසිදු නිල නීතිමය කටයුත්තක් ආරම්භ කර ඇති බව තහවුරු වී නොමැති නමුත්, භක්තිකයන් හා උපදේශනා කණ්ඩායම් ඒ ස්ථානයේ නිදහසේ වන්දනා කිරීමේ ස්වකීය අයිතිය ලබා ගැනීම සඳහා අරගල කිරීම දිගටම කරගෙන යෑමට දිවුරා ඇති හෙයින්, තත්ත්වය තවමත් තතත්ත්වයෙන් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.