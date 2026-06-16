Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ බැටිං නක්ෂත්‍රයන් පරාජය කරයි

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ව්‍යාකූල නමුත් අවසානයේ විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, නාට්‍යාත්මක සුපර් ඕවර් අවසානයකදී ඉන්දියා A කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සමත් විය. දක්ෂ බැටිං යුවළ වන වයිභව් සූර්යවංශි සහ ෂෙඩ්ගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රයත්නය නිෂ්ඵල කර දමමින් ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ලබා ගත් මෙම ජයග්‍රහණය, ක්‍රීඩාංගනයේ සිටි ප්‍රේක්ෂකයන් මුළු මහත් තරඟය පුරාම ආසනයේ කෙළවරේ රඳවා තැබීය.

අවසාන මොහොත දක්වාම ලියැවුණු තරඟයක්

නියමිත ඕවර් ගණනෙන් ජය-පරාජය නිශ්චය නොවී තරඟය සමතාවකින් අවසන් වීමත් සමඟ, ඉහළ ආතතියෙන් යුත් සුපර් ඕවරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වූ අතර, කිසිදු කණ්ඩායමක් පහසුවෙන් ඉවත් වීමට කැමැත්ත නොදැක්වීම නිසා මෙය ශ්‍රේණිය තුළ වඩාත්ම උද්යෝගිමත් හමුවීම්වලින් එකක් බවට පත් විය. ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම අවසාන මොහොතේදී ස්ථිරසාරව කටයුතු කළ අතර, මෑත කාලීන තරුණ හා නැගී එන මට්ටමේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලෙස සිහිපත් කෙරෙනු ඇත.

ක්‍රිකට් ලෝකයේ දැඩි උනන්දුවක් ජනනය කරමින් සිටින ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ තරුණ බැටිං විශේෂඥ වයිභව් සූර්යවංශි සහ ෂෙඩ්ගේ ක්‍රීඩකයා, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අන්ත මූලාශ්‍රය දක්වා කෙළවර කළ නිර්ධාර ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩ නැංවීය. දෙදෙනාගේ දායකත්වය හේතුවෙන් කණ්ඩායම් දෙකක් වෙන් කිරීමට සුපර් ඕවරය අවශ්‍ය වන තෙක් තරඟය දැඩි ලෙස ළඟාළඟ පැවතිණි.

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම අවස්ථාවට සාධාරණය඀ ඉටු කරයි

සුපර් ඕවරයේදීම ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් මට්ටම ඉක්මවා ගිය සංයමයක් දක්වමින්, දැඩි පීඩනය යටතේ ඵලදායී ලෙස සිය සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කර, ඔවුන්ගේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ආශ්වාදය ලැබූ ඉන්දියා A කණ්ඩායමට ලැබෙනු තිබූ අමතක නොවන ජයග්‍රහණය ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි නැගී එන පරම්පරාව සඳහා සැලකිය යුතු විශ්වාස ශක්තියක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇති අතර, ශක්තිමත් කලාපීය ප්‍රතිවාදීන්ට එරෙහිව ඉහළ පීඩනය සහිත අවස්ථාවලදී තරඟ කර ජය ගැනීමට සමත් ක්‍රීඩකයන් සංවර්ධනය කිරීම ශ්‍රී ලංකාව විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින බව ද ඔප්පු කරයි.

A කණ්ඩායම් මට්ටමේ තරඟකාරී දක්ෂතා පෝෂණය කිරීම ජාතික ක්‍රිකට් සංවර්ධන උපාය මාර්ගයේ මූලික කඳකක් ලෙස පවතින බැවින්, මෙම දේශනාත්මක ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලයේ ප්‍රශංසාවට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි Sinhala

DFCC බැංකුව ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කර ගැනීම වේගවත් කරයි — ජූලි මාසය ඉලක්ක කරයි

අත්පත් කර ගැනීමේ කාල සීමාව ඉදිරියට ගෙනෙයි DFCC බැංකුව, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් අත්පත් කර ගැනීම ජූලි මාසය වන විට සම්පූර්ණ කිරීමේ සැලසුම්…

16 Jun 2026 Discuss
EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි Sinhala

EPF සහ ETF පාලනය ත්‍රිපාර්ශ්වික මණ්ඩලයක් යටතට ගැනීමට රජය සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රටේ ප්‍රධාන සේවක සුබසාධන අරමුදල් දෙක වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු…

16 Jun 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය තීරණය වෙන් කරයි, තීන්දුව ජූලි 3 දිනට Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂගේ පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය තීරණය වෙන් කරයි, තීන්දුව ජූලි 3 දිනට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම සම්බන්ධ විභාගයන් අභියාචනාධිකරණය අවසන් කර ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ තීන්දුව ජූලි 3 වන…

16 Jun 2026 Discuss