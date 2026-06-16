2019 පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදුවිය හැකි අත්අඩංගුවට ගැනීමකට එරෙහිව රාජපක්ෂ අධිකරණ ආරක්ෂාව පතයි
හිටපු ශ්රී ලංකා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, දිවයිනේ ජනයින් 260කට අධික ජීවිත හිමිකර ගත් විනාශකාරී 2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදුවිය හැකි අත්අඩංගුවට ගැනීමකට එරෙහිව නීතිමය ආරක්ෂාව ඉල්ලා අධිකරණය වෙත ගොස් තිබේ.
අත්අඩංගුවට ගැනීම වළකා ලීමට නීතිමය උත්සාහය
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා පාස්කු ඉරිදා දින පල්ලි තුනක් සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන ලද සම්බන්ධිත ත්රස්ත ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔහුව රඳවා ගැනීම වළකාලන නියෝගයක් ඉල්ලා රාජපක්ෂ අධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළේය. දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කරන ලද මෙම ප්රහාරය ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ ඉතාමත් මාරාන්තික ත්රස්ත සිදුවීම් අතරට ගැනෙයි.
රටේ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ ජනතා උද්ඝෝෂණ මධ්යයේ 2022 ජූලි මාසයේ ශ්රී ලංකාවෙන් පලා ගිය හිටපු ජනාධිපතිවරයා, ඛේදවාචකයේ පරිමාණයට රාජ්ය බුද්ධි අංශවල අසාර්ථකත්වය දායක වූවාද යන්න පිළිබඳ සිදු කෙරෙන අඛණ්ඩ පරීක්ෂණවල කේන්ද්රීය චරිතය බවට පත්ව සිටියි.
පරීක්ෂණයේ පසුබිම
බෝම්බ ප්රහාරයෙන් පසුව පවත්වන ලද පාර්ලිමේන්තු හා අධිකරණ විමර්ශනවලින් රටේ ආරක්ෂක යාන්ත්රණයේ බරපතල දෝෂ හෙළිදරව් විය. ඉදිරියේදී ප්රහාරයක් සිදුවිය හැකි බව සම්බන්ධයෙන් විදේශ බුද්ධි අංශවලින් ලැබී තිබූ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ඒ වන විට කටයුතු කළ ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ හා ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක නොකළ බව කියැවෙයි.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්රහාරයට පෙර කාලය තුළ ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ ලේකම් ධුරය දැරීය. එම තනතුර ඔහුව, ආසන්නවෙමින් තිබූ තර්ජනය පිළිබඳ කුමක් දනු ලැබීද, එය කවදාද යන ප්රශ්නවල කේන්ද්රයේ තැබීය.
- පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලින් 260කට අධික දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ
- කොළඹ සහ ඉන් ඔබ්බෙහි පල්ලි තුනක් සහ පන්තරු හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරන ලදී
- දේශීය ජිහාදීය සංවිධානය වන නැෂනල් තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය වගකිව යුතු බව හඳුනාගන්නා ලදී
- විශ්වාසනීය අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබූ නමුත් ඒවා නිසි ලෙස ක්රියාත්මක නොකළ බව පසුව පරීක්ෂකයන් තහවුරු කළේය
දේශපාලන වැදගත්කම
හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම නීතිමය පියවර ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ පීඩිතයන්ගේ උපදේශන කණ්ඩායම් විසින් දැඩි අවධානයෙන් නරඹනු ලැබේ. ප්රහාරවලදී ජීවිත අහිමි වූවන්ගේ පවුල් ඉතා දිගු කලක් තිස්සේ පෙර පරිපාලනයේ ඉහළම මට්ටම්වලින් වගවිය යුතු බව ඉල්ලා සිටිමින්, යුක්තිය ඉතා බොහෝ කලක් ප්රමාද වී ඇති බවට තර්ක කර ඇත.
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය ශ්රී ලාංකීය සමාජය තුළ ශෝකජනක තුවාලයක් තබා ගිය අතර, සැබෑ වගවීම සඳහා වන ඉල්ලීම ජනතාව සහ ශෝකාතුර පවුල් අතර තවමත් දැඩි ලෙස ප්රතිධ්වනි වෙයි.
2019 නොවැම්බරයේ ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයග්රහණය කළ රාජපක්ෂ, 2022 දී ධුරයෙන් ඉල් දිගා, ඉன් අනතුරුව විදේශයේ ජීවත් වී ශ්රී ලංකාවට නැවත පැමිණියේය. ඔහුගේ නවතම අධිකරණ පෙත්සම, 2019 ප්රහාරය වටා ඇති නීතිමය කටයුතු සැලකිය යුතු නව අවධියකට ඇතුළු වෙමින් තිබෙන බවට සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාව පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරයේ ඛේදවාචකය සහ ඒ වන විට බලයේ සිටියවුන්ගේ වගවීම යන දෙකෙහිම ගිණුම් සලකා බැලීමේ පුළුල් උත්සාහ දිගටම ගෙන යන්නේ නම්, මෙම නඩුව ශ්රී ලාංකේය ජනතාවගේ දැඩි අවධානය ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.