වාසවිලාන් රෝහල් ඉදිකිරීම නවතන ලෙස යාපනය ප්රාදේශීය සභාව හමුදාවෙන් ඉල්ලයි
වාසවිලාන් හි හමුදා රෝහලක් ඉදිකිරීම වහාම නතර කරන ලෙස වලිකාමම් උතුර ප්රාදේශීය සභාව යාපනය ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයෙන් නිල වශයෙන් ඉල්ලා සිටිති. උතුරු පළාතේ සිවිල් බලධාරීන් හා සන්නද්ධ හමුදාව අතර නව ගැටුම් කේන්ද්රයක් බවට මෙම තත්ත්වය පත්වෙමින් තිබේ.
නිල විරෝධය ඉදිරිපත් කෙරේ
ඉලංකේ තමිල් අරසු කච්චි (ITAK) පක්ෂය නායකත්වය දරන ප්රාදේශීය සභාව, ඉදිකිරීම් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින් හමුදා බලධාරීන් වෙත කෙලින්ම ලිඛිතව දන්වා ඇත. එම ලිපියෙහි, ගොඩනැගිලි කටයුතු නීතිවිරෝධී ඉදිකිරීමක් බවට සභාව චෝදනා කරන අතර, වැඩිදුර සමාලෝචනයක් සිදු වන තෙක් කටයුතු අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.
උතුරේ ඉඩම් භාවිතය සම්බන්ධ 緊張තතාවය
2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ දා සිට හමුදාවේ ඉඩම් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාතේ ඇති දීර්ඝකාලීන අප්රසාදය මෙම ක්රියාමාර්ගයෙන් පිළිබිඹු වේ. දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් හා ශ්රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාව අතර සබඳතා අඛණ්ඩව ආතතියට පත් කළ ගැටලුවක් ලෙස ඉඩම් භාවිතය නිරන්තරයෙන්ම මතු වේ.
යාපනයේ මැතිවරණයෙන් තේරී පත් නියෝජිතයන් සිවිල් හා ආකේෂිත ඉඩම්වල හමුදා පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් නැවත නැවත කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර, මෙම නවතම සිදුවීම එවැනි ආතතීන් තවමත් නොවිසඳී පවතින බව සනාථ කරයි.
හමුදාව තවම ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් දක්වා නැත
වාර්තා කරන මොහොත වන විට යාපනය ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානය ප්රාදේශීය සභාවේ ලිපියට ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් දක්වා නොතිබුණි. අදාළ බලධාරීන් විසින් කරුණ සමාලෝචනය කරන අතරතුර ඉදිකිරීම් කටයුතු අත්හිටුවනු ඇත්දැයි තවම අ불ිශ්චිතය.
වලිකාමම් උතුර ප්රාදේශීය සභාව, ඉදිරිපත් කළ විරෝධතාවලට ප්රතිචාර වශයෙන් හමුදාවෙන් නිල පිළිගැනීමක් හා ක්රියාමාර්ගයක් අපේක්ෂා කරන බව පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.