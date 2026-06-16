Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වාසවිලාන් රෝහල් ඉදිකිරීම නවතන ලෙස යාපනය ප්‍රාදේශීය සභාව හමුදාවෙන් ඉල්ලයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වාසවිලාන් රෝහල් ඉදිකිරීම නවතන ලෙස යාපනය ප්‍රාදේශීය සභාව හමුදාවෙන් ඉල්ලයි

වාසවිලාන් හි හමුදා රෝහලක් ඉදිකිරීම වහාම නතර කරන ලෙස වලිකාමම් උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව යාපනය ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයෙන් නිල වශයෙන් ඉල්ලා සිටිති. උතුරු පළාතේ සිවිල් බලධාරීන් හා සන්නද්ධ හමුදාව අතර නව ගැටුම් කේන්ද්‍රයක් බවට මෙම තත්ත්වය පත්වෙමින් තිබේ.

නිල විරෝධය ඉදිරිපත් කෙරේ

ඉලංකේ තමිල් අරසු කච්චි (ITAK) පක්ෂය නායකත්වය දරන ප්‍රාදේශීය සභාව, ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින් හමුදා බලධාරීන් වෙත කෙලින්ම ලිඛිතව දන්වා ඇත. එම ලිපියෙහි, ගොඩනැගිලි කටයුතු නීතිවිරෝධී ඉදිකිරීමක් බවට සභාව චෝදනා කරන අතර, වැඩිදුර සමාලෝචනයක් සිදු වන තෙක් කටයුතු අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

උතුරේ ඉඩම් භාවිතය සම්බන්ධ 緊張තතාවය

2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ දා සිට හමුදාවේ ඉඩම් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාතේ ඇති දීර්ඝකාලීන අප්‍රසාදය මෙම ක්‍රියාමාර්ගයෙන් පිළිබිඹු වේ. දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් හා ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාව අතර සබඳතා අඛණ්ඩව ආතතියට පත් කළ ගැටලුවක් ලෙස ඉඩම් භාවිතය නිරන්තරයෙන්ම මතු වේ.

යාපනයේ මැතිවරණයෙන් තේරී පත් නියෝජිතයන් සිවිල් හා ආකේෂිත ඉඩම්වල හමුදා පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් නැවත නැවත කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර, මෙම නවතම සිදුවීම එවැනි ආතතීන් තවමත් නොවිසඳී පවතින බව සනාථ කරයි.

හමුදාව තවම ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත

වාර්තා කරන මොහොත වන විට යාපනය ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලිපියට ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොතිබුණි. අදාළ බලධාරීන් විසින් කරුණ සමාලෝචනය කරන අතරතුර ඉදිකිරීම් කටයුතු අත්හිටුවනු ඇත්දැයි තවම අ불ිශ්චිතය.

වලිකාමම් උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව, ඉදිරිපත් කළ විරෝධතාවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් හමුදාවෙන් නිල පිළිගැනීමක් හා ක්‍රියාමාර්ගයක් අපේක්ෂා කරන බව පෙන්වා දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති Sinhala

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) අඟහරුවාදා දිනයට නියමිත දිගුකාලීන ජල සම්පාදන බාධාවක් සනාථ කර ඇති බැවින්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක…

16 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනඟයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනඟයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සෞදි අරාබියේ ප්‍රධාන ගුවන් සේවා සමාගම් දෙකක් වන සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ වැදගත් උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම්締結 කර ඇති අතර,…

16 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්‍රමුඛ වෙයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්‍රමුඛ වෙයි

කර්මාන්ත හා සේවා අංශවල ශක්තිමත් කාර්යසාධනය හේතුවෙන් 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%ක ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ…

16 Jun 2026 Discuss