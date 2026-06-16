Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ

ඊශ්‍රායෙල් අැරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ (SLAF) කෆීර් සටන් යානා බළකායේ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් සාර්ථකව නිමා කරමින්, රටේ ගුවන් සටන් හැකියාවන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කර ඇත.

පරිණත බළකායකට උසස් හැකියාවන්

සටන් පළපුරුද්ද සහිත ඊශ්‍රායෙල් නිර්මාණයේ සටන් යානාවක් වන කෆීර්, වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ශක්තියේ මූලික ශිලාවක් ලෙස සේවය කර ඇත. IAI සමාගම විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ නවීකරණ කටයුත්ත මගින් කාලය ගත වූ මෙම යානා සමකාලීන මෙහෙයුම් ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල කරවමින්, ඒවායේ සේවා කාලය හා යුද්ධ භූමි කාර්යක්ෂමතාව දීර්ඝ කර ඇත.

නවීකරණයන් යටතේ උසස් ඒවියොනික්ස් පද්ධති, වැඩිදියුණු කළ අවි ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ නහළ කළ කොක්පිට් දිස්ප්ලේ ඇතුළත් බව වටහාගෙන ඇති අතර, එමගින් ශ්‍රී ලාංකික නියමුවන්ට නවීන සටන් පරිසරයන් තුළ වඩාත් නිරවද්‍යතාවයකින් හා තත්ත්වාකාර දැනුවත්භාවයකින් යානා මෙහෙයවීමේ හැකියාව ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ස්ථාවරය තහවුරු කිරීම

මෙම වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ කිරීම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සඳහා සුවිශේෂී이정표ලක්ෂ්‍යයක් ලකුණු කරයි; එම හමුදාව විශ්වාසදායක හා සක්‍රිය ගුවන් ආරක්ෂක බලකායක් පවත්වාගෙන යාමට නිරන්තරයෙන් උත්සාහ දරා ඇත. සම්පූර්ණයෙන්ම නව යානා මිලදී ගැනීම වෙනුවට පවතින යානා නවීකරණය කිරීම ගුවන් ශක්තිය පවත්වාගෙන යාමේ ලාභදායී ප්‍රවේශයක් ලෙස සැලකේ.

ඊශ්‍රායෙලයේ ප්‍රමුඛතම ආරක්ෂක හා අවකාශ සමාගම්වලින් එකක් වන IAI, ලොව පුරා ගුවන් හමුදා සඳහා පැරණි සටන් යානා වේදිකා නවීකරණය කිරීමේ දිගු ඉතිහාසයක් ඇති කීර්තිය දරන සමාගමකි. මෙම යානාව මුලින් නිර්මාණය කළ සමාගම ලෙස කෆීර් නවීකරණය සඳහා ස්වාභාවිකව ම ඔවුන් සුදුසු තේරීම විය.

දීර්ඝ කාලීන හවුල්කාරිත්වයක්

ශ්‍රී ලංකාව හා ඊශ්‍රායෙලය දශක කිහිපයක් තිස්සේ ආරක්ෂක සහයෝගීතා සබඳතාවක් පවත්වාගෙන ඇත. SLAF හමුදාව තම ප්‍රහාරක හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස කෆීර් යානා අත්පත් කර ගත් අතර, රටේ දීර්ඝ අභ්‍යන්තර ගැටුමේ අවසාන අදියරේදී මෙම යානා සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් භූමිකාවක් ඉටු කළේය.

නවීකරණය දැන් සම්පූර්ණ වී ඇති හෙයින්, යාවත්කාලීන කෆීර් බළකාය ඉදිරි වසර ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂක ව්‍යුහයේ අත්‍යවශ්‍ය සංරචකයක් ලෙස රැඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගුවන් හමුදාව දීර්ඝ අනාගතයක් පුරා විශ්වාසදායක වේගවත් යානා හැකියාවක් රඳවාගෙන සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි Sinhala

චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

මෑතකදී සිදු වූ චක්‍රවාත හානිවලින් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 200ක් ඉල්ලා…

16 Jun 2026 Discuss
බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි Sinhala

බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකය සමඟ සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන දොරටුව නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ (BIA) 1 වන පර්යන්තය…

16 Jun 2026 Discuss
සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු, මතභේදාත්මක ව්‍යාපාරික සංගීත් විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක කියවෙන හිමිකම් ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප…

16 Jun 2026 Discuss