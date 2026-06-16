ඊශ්රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ
ඊශ්රායෙල් අැරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්රීස් (IAI) සමාගම, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ (SLAF) කෆීර් සටන් යානා බළකායේ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් සාර්ථකව නිමා කරමින්, රටේ ගුවන් සටන් හැකියාවන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කර ඇත.
පරිණත බළකායකට උසස් හැකියාවන්
සටන් පළපුරුද්ද සහිත ඊශ්රායෙල් නිර්මාණයේ සටන් යානාවක් වන කෆීර්, වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් ශක්තියේ මූලික ශිලාවක් ලෙස සේවය කර ඇත. IAI සමාගම විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ නවීකරණ කටයුත්ත මගින් කාලය ගත වූ මෙම යානා සමකාලීන මෙහෙයුම් ප්රමිතීන්ට අනුකූල කරවමින්, ඒවායේ සේවා කාලය හා යුද්ධ භූමි කාර්යක්ෂමතාව දීර්ඝ කර ඇත.
නවීකරණයන් යටතේ උසස් ඒවියොනික්ස් පද්ධති, වැඩිදියුණු කළ අවි ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ නහළ කළ කොක්පිට් දිස්ප්ලේ ඇතුළත් බව වටහාගෙන ඇති අතර, එමගින් ශ්රී ලාංකික නියමුවන්ට නවීන සටන් පරිසරයන් තුළ වඩාත් නිරවද්යතාවයකින් හා තත්ත්වාකාර දැනුවත්භාවයකින් යානා මෙහෙයවීමේ හැකියාව ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ස්ථාවරය තහවුරු කිරීම
මෙම වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ කිරීම ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සඳහා සුවිශේෂී이정표ලක්ෂ්යයක් ලකුණු කරයි; එම හමුදාව විශ්වාසදායක හා සක්රිය ගුවන් ආරක්ෂක බලකායක් පවත්වාගෙන යාමට නිරන්තරයෙන් උත්සාහ දරා ඇත. සම්පූර්ණයෙන්ම නව යානා මිලදී ගැනීම වෙනුවට පවතින යානා නවීකරණය කිරීම ගුවන් ශක්තිය පවත්වාගෙන යාමේ ලාභදායී ප්රවේශයක් ලෙස සැලකේ.
ඊශ්රායෙලයේ ප්රමුඛතම ආරක්ෂක හා අවකාශ සමාගම්වලින් එකක් වන IAI, ලොව පුරා ගුවන් හමුදා සඳහා පැරණි සටන් යානා වේදිකා නවීකරණය කිරීමේ දිගු ඉතිහාසයක් ඇති කීර්තිය දරන සමාගමකි. මෙම යානාව මුලින් නිර්මාණය කළ සමාගම ලෙස කෆීර් නවීකරණය සඳහා ස්වාභාවිකව ම ඔවුන් සුදුසු තේරීම විය.
දීර්ඝ කාලීන හවුල්කාරිත්වයක්
ශ්රී ලංකාව හා ඊශ්රායෙලය දශක කිහිපයක් තිස්සේ ආරක්ෂක සහයෝගීතා සබඳතාවක් පවත්වාගෙන ඇත. SLAF හමුදාව තම ප්රහාරක හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස කෆීර් යානා අත්පත් කර ගත් අතර, රටේ දීර්ඝ අභ්යන්තර ගැටුමේ අවසාන අදියරේදී මෙම යානා සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් භූමිකාවක් ඉටු කළේය.
නවීකරණය දැන් සම්පූර්ණ වී ඇති හෙයින්, යාවත්කාලීන කෆීර් බළකාය ඉදිරි වසර ගණනාවක් ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂක ව්යුහයේ අත්යවශ්ය සංරචකයක් ලෙස රැඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ගුවන් හමුදාව දීර්ඝ අනාගතයක් පුරා විශ්වාසදායක වේගවත් යානා හැකියාවක් රඳවාගෙන සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.