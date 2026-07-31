Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉමේෂා දුලානීගේ ඓතිහාසික T20I සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තීරණාත්මක ජයක් අත් කර දෙයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉමේෂා දුලානීගේ ඓතිහාසික T20I සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තීරණාත්මක ජයක් අත් කර දෙයි

ඉමේෂා දුලානී තම පළමු T20 අන්තර්ජාතික සියය දක්වා දීප්තිමත් ලෙස ඉදිරියට ගොස්, කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික අවස්ථාවක් උදා කරමින්, කන්තා ක්‍රීඩාවේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් කණ්ඩායමට ප්‍රබල හා පැහැදිලි ජයග්‍රහණයක් අත් කර දුන්නාය.

ඓතිහාසික ඉනිමක්

දුලානීගේ විශ්මය ජනක සියය, T20 අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ත්‍රිත්ව ඉලක්කම් කරා ළඟා වූ ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස සනිටුහන් විය. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂා සහගත පිතිකරුවකු ලෙස ඇයගේ ඉහළ යන ප්‍රතිරූපය තහවුරු කළ ජයග්‍රහණයකි. ඉනිම ලැබුණේ කණ්ඩායමට ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී වන අතර, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට අභියෝගයකට ලක් වූ ඉලක්කයක් ගොඩ නැගීමට පදනම සැකසීය.

කණ්ඩායමේ ආධිපත්‍යය

දුලානීගේ ඉනිම නිසැකවම කාර්යසාධනයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූවද, ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය ගොඩ නැගුණේ සිය පුද්ගලයකුගේ දස්කමෙන් පමණක් නොවේ. කණ්ඩායම සාමූහිකව අවස්ථාවට සමාන ලෙස ඉස්මතු වී, පිතිකරණයේදී මෙන්ම පිටියේදීද විනයකින් සිය සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් ජයග්‍රහණය ස්ථිර කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආඩම්බරයේ මොහොතක්

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසයට තවත් බැබළෙන පරිච්ඡේදයක් එක් කරයි. රටපුරා ක්‍රමයෙන් පිළිගැනීමක් හා සහයෝගයක් ලබා ගනිමින් පවතින මෙම ක්‍රීඩාව නව මෙයින් නව ශක්තියක් ලබා ගනී. T20 අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සිය ලබා ගැනීම දුර්ලභ හා විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැළකෙන බැවින්, දුලානීගේ ජයග්‍රහණය ඊටත් වඩා සුවිශේෂී වේ.

මෙම සන්ධිස්ථාන ඉනිම දුලානීට සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ඔවුන්ගේ ගමන ඉදිරියට ගෙන යාමේ ශක්තියක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි රසිකයන් හා ක්‍රිකට් පරිපාලකයන් සමාන ලෙස බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස් ප්‍රධානියාට මරණ දණ්ඩනය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස් ප්‍රධානියාට මරණ දණ්ඩනය

හිටපු ඉහළම පොලිස් නිලධාරියාට එරෙහිව ඓතිහාසික තීන්දුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස්පතිවරයාට මරණ දණ්ඩනය නියම කර ඇති අතර, මෙය රටේ අධිකරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක්…

31 Jul 2026 Discuss
ඉමේෂා දුලානිගේ ප්‍රථම ශතකය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරග මාලාවේ පළමු ජය අත්කර දේ Sinhala

ඉමේෂා දුලානිගේ ප්‍රථම ශතකය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරග මාලාවේ පළමු ජය අත්කර දේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම තම තරග මාලා ව්‍යාපාරයට දීප්තිමත් ආරම්භයක් සලකුණු කළ අතර, ඉමේෂා දුලානි තම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ජීවිතයේ ප්‍රථම ශතකය සමඟ ඓතිහාසික…

31 Jul 2026 Discuss
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි Sinhala

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි

2019 වර්ෂයේ සිදු වූ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණයක් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, රටේ මාරක…

31 Jul 2026 Discuss