මාර්ග අසල පతංග නැගීම මාරාන්තික අවදානමක් — මහජනතාව දැනුවත් වන ලෙස බලධාරීන්ගේ අවවාදය
මහාමාර්ගයක ධාවනය වන වාහනයක් සමඟ පතංග නූලක් එල්බගත් භයානක සිදුවීමක් අනුව, ප්රධාන මාර්ග අසල පතංග නැගීමේ අනතුරු පිළිබඳ බලධාරීන් මහජනතාවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
මහාමාර්ගයේ සිදු වූ අනතුරු කඩා වැටීමක්
වීඩියෝ දර්ශනවලට හසු වූ මෙම සිදුවීම, නිරීක්ෂාවකින් තොරව සිදු කෙරෙන විනෝදාත්මක ක්රියාකාරකමක් කෙතරම් ඉක්මනින් ජීවිතයට තර්ජනයක් බවට පත් විය හැකිද යන්න සිහිගන්වා දෙයි. වාහනය මහාමාර්ගය දිගේ ගමන් කරන අතරතුර, වේගය නිසා දිස් නොවන ලෙස ඇදී තිබූ පතංග නූල එම චලනය වන වාහනය සමඟ එල්බගෙන, වාහනයේ ගමන් ගත් අය මෙන්ම අවට සිටි පදිකයන්ටද අතිශය භයානක තත්ත්වයක් උද්ගත කළේය.
මෙම සිදුවීමේ දර්ශන මහජනතාව අතර පුළුල් ලෙස පැතිර ගොස් ඇති අතර, එය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනිමින්, කාර්යබහුල මාර්ග අසල විවෘත විනෝද ක්රීඩාවල නිරත වීමේදී වැඩි වගකීමක් දැරීමට බලධාරීන් ජනතාවෙන් හදිසි ඉල්ලීම් කිරීමට හේතු වී ඇත.
පතංග නූල්වල සැඟවුණු අනතුරු
පතංග නැගීම ශ්රී ලංකාව පුරා පවුල් හා දරුවන් ප්රියකරන විනෝදාංශයක් වුවද, තියුණු හෝ ශක්තිමත් ද්රව්යවලින් නිර්මිත පතංග නූල්, වේගයෙන් ධාවනය වන වාහන සමඟ ස්පර්ශ වන විට බරපතල තුවාල හා අනතුරු ඇති කළ හැකි බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
- පතංග නූල් රැහැනක් සේ ක්රියා කළ හැකි අතර, ඉහළ වේගයෙන් ධාවනය වන යතුරුපැදිකරුවන් හා අනෙකුත් මාර්ග පරිශීලකයන්ට ඒවායෙන් බරපතල හානි සිදු විය හැක.
- ආතතිය නිසා කැඩී යන නූල් ප්රචණ්ඩ ලෙස ආපසු හැකිළෙන අතර, පතංග අල්ලාගෙන සිටින අයට මෙන්ම අවට සිටි පදිකයන්ටද ඒවා අනතුරක් විය හැක.
- වාහනයක රෝද හෝ ශරීරය සමඟ නූල් එල්බගැනීම නිසා රියදුරාට වාහනය පාලනය කිරීමේ හැකියාව අහිමි වී, බරපතල ගැටුමකට තුඩු දිය හැක.
ප්රවේශම් වන ලෙස මහජනතාවට අවවාදය
මෙම සිදුවීම හමුවේ, මහාමාර්ග, අධිවේගී මාර්ග හෝ වෙනත් ධාවන වාහන බහුල මාර්ග ආසන්නයේ කොතැනකවත් පතංග නැගීමෙන් වැළකී සිටීමට මහජනතාවට දැඩි ලෙස බලකරනු ලැබේ. වාහන ධාවනයෙන් ඈත්ව ඇති විවෘත තණබිම් හා නියමිත විනෝදාස්වාද ස්ථාන පමණක් මෙම ක්රීඩාව සඳහා සුදුසු ස්ථාන ලෙස සලකනු ලැබේ.
ඉහළ වේගයෙන් වාහන ධාවනය වන මාර්ග ආසන්නයේ නිසැකසේ විනෝදජනක ලෙස පෙනෙන ක්රියාකාරකම් නොසිතූ ලෙස ව්යසනකාරී ප්රතිවිපාකවලට තුඩු දිය හැකි බව මහජනතාවට සිහිපත් කෙරේ.
දරුවන් පතංග නගන අවස්ථාවලදී ඔවුන් සමීපව අධීක්ෂණය කරන ලෙස දෙමාපියන්ගෙන් ද ඉල්ලා සිටින අතර, ඕනෑම මාර්ග යටිතල පහසුකම්වලින් ඈතින් ආරක්ෂිත, විවෘත පරිසරවල පමණක් ඒවා සිදු කෙරෙන බව සහතික කරගත යුතු බව ද දන්වා සිටී.
සියල්ලන්ටම කාලෝචිත මතක් කිරීමක්
ශ්රී ලංකාව සුදුසු සුළං සහිත කාල වකවානු හා ඉහළ බාහිර ක්රියාකාරකම් සහිත සෘතුවට පිවිසෙන මෙම අවස්ථාවේ, මෙම සිදුවීම සාර්වජනීන් ආරක්ෂාව සෑමවිටම විනෝදාත්මක ක්රියාකාරකම්වලට ප්රමුඛතාවය ලබා ගත යුතු බව කාලෝචිත ලෙස සිහිපත් කර දෙයි. බලධාරීහු එවැනි ක්රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීම දිගටම සිදු කරන බවත්, මාර්ග අසල භයානක හැසිරීම් දිගටම සිදු වේ නම් තවදුරටත් පියවර ගත හැකි බවත් සඳහන් කර ඇත.
මාරාන්තික අනතුරක් වැලැක්වීමට සහාය වන පිණිස, මහාමාර්ග හෝ අධිවේගී මාර්ග ආසන්නයේ පතංග නගන ඕනෑම අවස්ථාවක් අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.