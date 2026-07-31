ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනකට අධික කාලයක් තුළ ඉහළම මට්ටමට ළඟා වේ
මිල ඉහළ යාමේ පීඩනය වැඩිවීමත් සමඟ උද්ධමනය බහු-වාර්ෂික උච්චස්ථානයකට පත් වේ
ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය වසර තුනකට අධික කාලයක් තුළ ඉහළම මට්ටමට ළඟා වී ඇති අතර, එය සාමාන්ය පුරවැසියන්ගේ ජීවන වියදම සහ දූපත් රාජ්යයේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පුළුල් ගමන් මඟ පිළිබඳ නව කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.
නවතම දත්ත මිල පීඩනයේ සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරන අතර, මෑත කාලය තුළ ශ්රී ලාංකික නිවෙස්වලට යම් සහනයක් ලබා දුන් ගැතිධාරී ප්රවණතාව දැන් ආපසු හැරෙමින් පවතින බවට සංඥා කරයි.
ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ ප්රයත්නයන්ට පසු බෑමක්
2022 වර්ෂයේ රටට බල පෑ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසුව ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, එම අර්බුදය හේතුවෙන් උද්ධමනය වාර්තාගත ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වූ අතර අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දැඩි හිඟයකට ලක් විය. ඉහළ උද්ධමනය නැවත මතු වීම, රටේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් මඟ පිළිබඳ ප්රවේශමෙන් ශුභාශාවාදී ව සිටි ප්රතිපත්ති立案 සහ ආර්ථික සැලසුම්කරුවන්ට නව අභියෝගයක් ඇති කරයි.
උද්ධමනය ඉහළ යාම සාමාන්යයෙන් පාරිභෝගිකයන්ගේ ක්රය ශක්තිය ඛාදනය කරන අතර, ආහාර, ඉන්ධන සහ අනෙකුත් අත්යවශ්ය ද්රව්යවල මිල ඉහළ යාමත් සමඟ අඩු ආදායම් ලාභී නිවෙස්වලට මෙහි බලපෑම වඩාත් තීව්ර ලෙස දැනේ.
මුදල් ප්රතිපත්තියට ඇති ඇඟවීම්
මෙම වර්ධනයන් හමුවේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සිය මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් වැඩි සුසාරයකට ලක් වීමට ඉඩ ඇත. උද්ධමනය නැවත පාලනය තුළට ගෙනඒම සඳහා බලධාරීන් පොලී අනුපාතවලට සකස් කිරීම් හෝ වෙනත් පියවරයන් හරහා ප්රතිචාර දක්වයි ද යන්න දෙස විශ්ලේෂකයන් සූක්ෂ්මව අවධානය යොමු කරනු ඇත.
ඉහළ මට්ටමක පවතින දිගුකාලීන උද්ධමනය පාරිභෝගික විශ්වාසය බිඳ දමා ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ආර්ථික ස්ථාවර කිරීමේ වැඩසටහනේ ගතිය මන්දගාමී කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකා රජය සහ මුදල් බලධාරීන් දෙදෙනාම, රටේ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් අනුග්රහිත ප්රකෘති සැලැස්මේ මූලික ශිලාවක් ලෙස මිල ස්ථායිතාව පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කර ඇති බැවින්, නවතම උද්ධමන දත්ත සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කරන වර්ධනයක් බවට පත් වී ඇත.
ඉදිරියේ දී සිදු වන්නේ කුමක් ද
මෙම ඉහළ නැගීම තාවකාලික ඉහළ යාමක් ද නැතහොත් වඩාත් ස්ථිර උද්ධමන ප්රවණතාවක ආරම්භය ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ආර්ථිකඥයන් සහ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් ඉදිරි දත්ත නිකුත් කිරීම් දෙස සූක්ෂ්මව අවධානය යොමු කරනු ඇත. පාරිභෝගිකයන් රැකගැනීම සහ මෑත මාසවල දී ලබා ගත් ආර්ථික ජයග්රහණයන් ඛාදනය නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා සංයුක්ත පියවරයන් ගෙනහැර දැක්වීමට රජය ක්රමයෙන් වැඩිවන පීඩනයකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.