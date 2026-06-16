Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමාගේම අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වා ලෙමින් අධිකරණ පෙත්සමක් ගොනු කරයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමාගේම අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වා ලෙමින් අධිකරණ පෙත්සමක් ගොනු කරයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බලධාරීන් විසින් තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයේ රිට් පෙත්සමක් ගොනු කර ඇත.

වැදගත් නෛතික පියවරක්

හිටපු රාජ්‍ය නායකයා විසින් ගොනු කරන ලද මෙම පෙත්සම, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබෙන වඩාත් අසාමාන්‍ය නෛතික ක්‍රියාමාර්ගවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. මෙලෙස අභියාචනාධිකරණය වෙත පිවිසීමෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ විභව අත්අඩංගුවෙන් ආරක්ෂාව සඳහා අධිකරණය වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලබයි.

පෙත්සමේ අන්තර්ගතය

මෙවැනි රිට් පෙත්සම් භාවිත කරනු ලබන්නේ රජයේ බලධාරීන් නිශ්චිත ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමෙන් වළක්වා ලීමට හෝ ඒවාට බල කිරීමටය. මෙම නඩුවේ දී, හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ විමර්ශන නිලධාරීන් හා අත්අඩංගුවට ගන්නා නිලධාරීන් තමා රඳවා ගැනීමෙන් වළක්වන ලෙසය. මෙම ගොනු කිරීම, ගෝඨාභය සහ ඔහුගේ නෛතික කණ්ඩායම, අත්අඩංගුවට ගැනීමක් ආසන්නව සිදුවිය හැකි බවට හෝ බලධාරීන් විසින් එය ක්‍රියාශීලීව සලකා බලන බවට විශ්වාස කරන බව කියාපායි.

පසුබිම

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ අටවන ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, නූතන ඉතිහාසයේ රටට ඇති වූ භයාවහතම ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ අසාමාන්‍ය ජනතා නැගිටීම මධ්‍යයේ 2022 ජූලි මාසයේ රටින් පළා ගියේය. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ජනතාව විසින් යටත් කර ගැනීමෙන් උච්චස්ථානයට පත් වූ දැවැන්ත ජනතා විරෝධතා, ඔහු බලයෙන් ඉවත් වීමට බල කෙළේය. ඉන් අනතුරුව ඔහු ඉල්ලා අස්වී, විදේශගතව කාලය ගත කිරීමෙන් පසු අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවට නැවත පැමිණියේය.

ඔහු නැවත පැමිණීමෙන් පසු, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකික පවුල් විනාශ කළ ආර්ථික අර්බුදය කාලයේ ගනු ලැබූ තීරණ ඇතුළු, ඔහුගේ රාජකාරී කාලය හා සම්බන්ධ විවිධ කරුණු විමර්ශනය කරන පරීක්ෂකයින්ගේ අඛණ්ඩ සූදානමට හිටපු ජනාධිපතිවරයා ලක්ව ඇත.

නෛතික හා දේශපාලන ඇඟවුම්

පෙත්සම්කරුගේ ඉහළ පැතිකඩ සහිත ස්වභාවය හේතුවෙන්, මෙම පෙත්සම සැලකිය යුතු ජනතා අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අභියාචනාධිකරණය විසින් අයදුම්පතට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය නෛතික නිරීක්ෂකයින් සමීපව දෙස් බලනු ඇති අතර, එහි ප්‍රතිඵලය අර්බුද-පශ්චාත් කාල පරිච්ඡේදයේ වගවීමේ උත්සාහයන් සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවුම් දරාගෙන යයි.

ආර්ථික කඩාවැටීම හේතුවෙන් ඉන්ධන හිඟකම්, දිගු විදුලි කප්පාදු සහ ඖෂධ හිඟකම් ඉදිරිපත් කරගත් බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, ඒ යුගයේ හිටපු නිලධාරීන් වටා ඇති නෛතික කටයුතු ගැඹුරු ජනතා උනන්දුවකට ලක් වූ කාරණාවක් ව පවතී.

පෙත්සමේ ප්‍රශ්නය සලකා බලන අතරතුර හිටපු ජනාධිපතිවරයාට අතුරු සහනයක් ලබා දෙනු ලබේද යන්න නිර්ණය කිරීමට අභියාචනාධිකරණය අපේක්ෂා කෙරෙන, ආසන්න දිනවල තවදුරටත් නඩු විභාග ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව Sinhala

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව

ප්‍රාදේශීය සහයෝගිතාවයේ සහ සාමූහික සුහදත්වයේ වැදගත් ප්‍රකාශනයක් වශයෙන්, ඉන්දීය රජය ශ්‍රී ලංකා යේනොලට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ…

16 Jun 2026 Discuss
TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට

ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවක් වන TikTok හි ඇතිවූ ආරවුලකින් ආරම්භ වූ බව විශ්වාස කෙරෙන සිද්ධියකට සම්බන්ධව, තරුණයෙකු පැහැරගෙන පහරදීමේ කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් 16…

16 Jun 2026 Discuss
කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී Sinhala

කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී

කැබිනට් මණ්ඩලය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් ලබාගැනීමට අනුමැතිය ප්‍රදානය කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික ප්‍රකෘතිය…

16 Jun 2026 Discuss