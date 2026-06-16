Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු, මතභේදාත්මක ව්‍යාපාරික සංගීත් විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක කියවෙන හිමිකම් ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට තමා සම්බන්ධ බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන චෝදනා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

මෙම ප්‍රතික්ෂේපණය එළිදකින්නේ, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාව සැලකිය යුතු මූල්‍ය හිමිකම් ඉල්ලීම සම්බන්ධ තීරණවලට සම්බන්ධ කිරීමට විවිධ සමාජ මාධ්‍ය සටහන් ඔස්සේ මහජල අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් ඩිජිටල් අනුමාන රැල්ලක් මැදිනි.

අමාත්‍යවරයා තත්ත්වය නිවැරදි කරයි

ප්‍රනාන්දු, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ව්‍යාප්ත වන චෝදනා අසත්‍ය හා නොමඟ යවන සුළු ඒවා ලෙස හඳුන්වා දෙමින් ඒවා තීරණාත්මකව ප්‍රතික්ෂේප කළේය. විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඩොලර් මිලියන 23 ක කියවෙන මුදලට අදාළ කිසිදු ක්‍රියාවලියක් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධකමක් නොමැති බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ මෙම ප්‍රතිවාදය, සමාජ මාධ්‍ය නාලිකා ඔස්සේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගනිමින් සත්‍යාපනය නොකළ තොරතුරු පැතිරීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන කව තුළ ඇති වෙමින් පවතින කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි.

මතභේදයේ පසුබිම

සංගීත් විජේසූරිය මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් වූ පුද්ගලයෙකි. ශ්‍රී ලාංකික රුපියල් බිලියන ගණනාවකට සමාන ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක් දක්වා ළඟා වන හිමිකම් ඉල්ලීමක් මතු වීම, මහජනයා සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් දෙඅතරින් ස්වාභාවිකව විමර්ශනයට ලක් විය.

හිමිකම් ඉල්ලීමේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ ඒ වටා ඇති තත්ත්වයන් නිල මාර්ග ඔස්සේ තවම සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත වී නොතිබීම, සමාජ මාධ්‍ය ආඛ්‍යානය වඩාත් ආන්දෝලනාත්මක එකක් බවට පත් කර ඇත.

අසත්‍ය තොරතුරු පිළිබඳ කනස්සල්ල

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය නිලධාරීන් මුහුණ දෙන පුළුල් අභියෝගයක් ඉස්මතු කරයි — සත්‍යයන් තහවුරු වීමට පෙර මහජන මතය ඉක්මනින් හැඩ ගස්වා ගත හැකි ඩිජිටල් වේදිකාවල සත්‍යාපනය නොකළ කියවීම් වේගයෙන් පැතිරීම එයයි.

  • කියවෙන හිමිකම් ඉල්ලීම සංගීත් විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක මුදලක් ඇතුළත් වේ.
  • නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු ඕනෑම පෞද්ගලික සම්බන්ධකමක් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.
  • නොමඟ යවන වාර්තාවල මූලික මූලාශ්‍රය ලෙස සමාජ මාධ්‍ය සටහන් හඳුනාගෙන ඇත.

මේ වන තෙක්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික ප්‍රතික්ෂේපණයෙන් ඔබ්බට ඇති මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් නිල රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. මතභේදයේ සම්පූර්ණ විස්තාරය පිළිබඳ අදාළ බලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් මහජනයා සහ මාධ්‍ය රැඳී සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ Sinhala

ඊශ්‍රායෙලයේ IAI සමාගම නවීකරණය කළ කෆීර් සටන් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට භාර දේ

ඊශ්‍රායෙල් අැරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ (SLAF) කෆීර් සටන් යානා බළකායේ සවිස්තරාත්මක නවීකරණ වැඩසටහනක් සාර්ථකව නිමා කරමින්, රටේ…

16 Jun 2026 Discuss
චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි Sinhala

චක්‍රවාත ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ADB වෙතින් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙයි

මෑතකදී සිදු වූ චක්‍රවාත හානිවලින් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 200ක් ඉල්ලා…

16 Jun 2026 Discuss
බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි Sinhala

බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ 1 වන පර්යන්තය නවීකරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 15ක ප්‍රදාන අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව පිය නගයි

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකය සමඟ සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන දොරටුව නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, කටුනායකේ බණ්ඩාරනායක ජාර්තාන්තරික ගුවන්තොටුපළේ (BIA) 1 වන පර්යන්තය…

16 Jun 2026 Discuss