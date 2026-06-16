සංගීත් විජේසූරිය ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 කතාවේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතැයි නියෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයා ප්රතික්ෂේප කරයි
නියෝජ්ය මුදල් අමාත්ය අනිල් ජයන්ත ප්රනාන්දු, මතභේදාත්මක ව්යාපාරික සංගීත් විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක කියවෙන හිමිකම් ඉල්ලීමක් ප්රතික්ෂේප කිරීමට තමා සම්බන්ධ බවට සමාජ මාධ්යවල පැතිරෙන චෝදනා තරයේ ප්රතික්ෂේප කර තිබේ.
මෙම ප්රතික්ෂේපණය එළිදකින්නේ, නියෝජ්ය අමාත්යවරයාව සැලකිය යුතු මූල්ය හිමිකම් ඉල්ලීම සම්බන්ධ තීරණවලට සම්බන්ධ කිරීමට විවිධ සමාජ මාධ්ය සටහන් ඔස්සේ මහජල අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් ඩිජිටල් අනුමාන රැල්ලක් මැදිනි.
අමාත්යවරයා තත්ත්වය නිවැරදි කරයි
ප්රනාන්දු, සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ව්යාප්ත වන චෝදනා අසත්ය හා නොමඟ යවන සුළු ඒවා ලෙස හඳුන්වා දෙමින් ඒවා තීරණාත්මකව ප්රතික්ෂේප කළේය. විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඩොලර් මිලියන 23 ක කියවෙන මුදලට අදාළ කිසිදු ක්රියාවලියක් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධකමක් නොමැති බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
නියෝජ්ය අමාත්යවරයාගේ මෙම ප්රතිවාදය, සමාජ මාධ්ය නාලිකා ඔස්සේ රාජ්ය නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගනිමින් සත්යාපනය නොකළ තොරතුරු පැතිරීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන කව තුළ ඇති වෙමින් පවතින කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි.
මතභේදයේ පසුබිම
සංගීත් විජේසූරිය මෑත කාලයේ ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් වූ පුද්ගලයෙකි. ශ්රී ලාංකික රුපියල් බිලියන ගණනාවකට සමාන ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක් දක්වා ළඟා වන හිමිකම් ඉල්ලීමක් මතු වීම, මහජනයා සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් දෙඅතරින් ස්වාභාවිකව විමර්ශනයට ලක් විය.
හිමිකම් ඉල්ලීමේ නිශ්චිත ස්වභාවය සහ ඒ වටා ඇති තත්ත්වයන් නිල මාර්ග ඔස්සේ තවම සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත වී නොතිබීම, සමාජ මාධ්ය ආඛ්යානය වඩාත් ආන්දෝලනාත්මක එකක් බවට පත් කර ඇත.
අසත්ය තොරතුරු පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලාංකික රාජ්ය නිලධාරීන් මුහුණ දෙන පුළුල් අභියෝගයක් ඉස්මතු කරයි — සත්යයන් තහවුරු වීමට පෙර මහජන මතය ඉක්මනින් හැඩ ගස්වා ගත හැකි ඩිජිටල් වේදිකාවල සත්යාපනය නොකළ කියවීම් වේගයෙන් පැතිරීම එයයි.
- කියවෙන හිමිකම් ඉල්ලීම සංගීත් විජේසූරිය සමඟ සම්බන්ධ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 23 ක මුදලක් ඇතුළත් වේ.
- නියෝජ්ය මුදල් අමාත්ය අනිල් ජයන්ත ප්රනාන්දු ඕනෑම පෞද්ගලික සම්බන්ධකමක් ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
- නොමඟ යවන වාර්තාවල මූලික මූලාශ්රය ලෙස සමාජ මාධ්ය සටහන් හඳුනාගෙන ඇත.
මේ වන තෙක්, නියෝජ්ය අමාත්යවරයාගේ පෞද්ගලික ප්රතික්ෂේපණයෙන් ඔබ්බට ඇති මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් නිල රාජ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. මතභේදයේ සම්පූර්ණ විස්තාරය පිළිබඳ අදාළ බලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් මහජනයා සහ මාධ්ය රැඳී සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.