Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නෝර්වේ කිරුළු කුමරියගේ පුත්‍රයාට අවුරුදු හතරක සිර දඬුවමක්

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නෝර්වේ කිරුළු කුමරියගේ පුත්‍රයාට අවුරුදු හතරක සිර දඬුවමක්

නෝර්වේ කිරුළු කුමරිය මෙට්-මාරිට්ගේ පුත්‍රයා බරපතල චෝදනා දෙකක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරමින් අවුරුදු හතරක සිර දඬුවමකට යටත් කර ඇති අතර, මෙය ස්කැන්ඩිනේවියානු රාජකීය පවුල සඳහා ඉතා වැදගත් හා ගැඹුරු පෞද්ගලික අත්දැකීමක් ලෙස සැලකේ.

වරදකරු කිරීම හා දඬුවම් නියම කිරීම

කිරුළු කුමරිය කිරුළු කුමරු හාකොන් සමඟ විවාහ වීමට පෙර පැවති සම්බන්ධතාවකින් උපන් පුත්‍රයා වන මාරියස් බෝර්ග් හොයිබි, නෝර්වේ අධිකරණයක් විසින් වරදකරු කරනු ලැබ අවුරුදු හතරක සිරගත දඬුවමට යටත් කරන ලදී. රාජකීය පවුල සමඟ ඔහුට ඇති සමීප සම්බන්ධතාව හේතුවෙන් මෙම නඩුව නෝර්වේය තුළ මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව ද පුළුල් අවධානයක් ඇද ගත්තේය.

රාජකීය පවුල සමඟ සම්බන්ධය

මාරියස් බෝර්ග් හොයිබි නෝර්වේ නිල රාජකීය පවුලේ සාමාජිකයකු නොවන අතර ඔහු කිසිදු රාජකීය තනතුරක් දරන්නේ නැත. එනමුදු, ඔහු රාජාණ්ඩුවට ඉතා සමීපව හැදී වැඩී ඇති අතර, වසර ගණනාවක් පුරා සිය මව, කිරුළු කුමරිය මෙට්-මාරිට් සමඟ රාජකීය රාජකාරී අවස්ථා රැසකට සහභාගී වී ඇත. ඔහුට එල්ල වූ චෝදනා රාජකීය පවුලේ ප්‍රසිද්ධ රූපයට සෙවනැලි දැමීම නොවැළැක්විය හැකි විය.

මහජන හා මාධ්‍ය ප්‍රතිචාරය

මෙම දඬුවම් නියම කිරීම නෝර්වේය තුළ, කීර්තිමත් පොදු චරිත සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අධිකරණ ක්‍රමය තුළ සලකන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත. නෝර්වේ මාධ්‍ය නඩු විභාගය සමීපව අනුගමනය කළ අතර, ආරෝපිතයාගේ ඉහළ පෙළේ පවුල් සම්බන්ධතා කෙරෙහි යම් වාසිදායක සළකිල්ලක් නොදක්වා අධිකරණය නීතියේ සම්පූර්ණ බලය යෙදූ බව බොහෝ නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කළේය.

පුද්ගලයකුගේ සමාජ තත්ත්වය හෝ පවුල් සම්බන්ධතා කෙසේ වෙතත්, නීතියේ ආධිපත්‍යය සර්වෝත්තම බව මෙම නඩුව නැවත වරක් මතක් කර දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවති T20I මාලාව, අවසන් ඕවරය දක්වාම රසවත් ලෙස දිවෙමින් 2-1ක් ලෙස ජය ගැනීමට සමත් වූ අතර, එම තරඟය අවසන් බෝලය දක්වාම…

15 Jun 2026 Discuss
භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි Sinhala

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් එක්ව සම්භාව්‍ය ඉන්දීය නර්තනයේ විස්මිත දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්…

15 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට Sinhala

ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

ධනාත්මක ජාත්‍යන්තර වර්ධනයන් මත දේශීය කොටස් ලාභ ලබයි එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද බවට වාර්තා වීම හේතුවෙන් ගෝලීය ආයෝජක මනෝභාවය…

15 Jun 2026 Discuss