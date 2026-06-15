නෝර්වේ කිරුළු කුමරියගේ පුත්රයාට අවුරුදු හතරක සිර දඬුවමක්
නෝර්වේ කිරුළු කුමරිය මෙට්-මාරිට්ගේ පුත්රයා බරපතල චෝදනා දෙකක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරමින් අවුරුදු හතරක සිර දඬුවමකට යටත් කර ඇති අතර, මෙය ස්කැන්ඩිනේවියානු රාජකීය පවුල සඳහා ඉතා වැදගත් හා ගැඹුරු පෞද්ගලික අත්දැකීමක් ලෙස සැලකේ.
වරදකරු කිරීම හා දඬුවම් නියම කිරීම
කිරුළු කුමරිය කිරුළු කුමරු හාකොන් සමඟ විවාහ වීමට පෙර පැවති සම්බන්ධතාවකින් උපන් පුත්රයා වන මාරියස් බෝර්ග් හොයිබි, නෝර්වේ අධිකරණයක් විසින් වරදකරු කරනු ලැබ අවුරුදු හතරක සිරගත දඬුවමට යටත් කරන ලදී. රාජකීය පවුල සමඟ ඔහුට ඇති සමීප සම්බන්ධතාව හේතුවෙන් මෙම නඩුව නෝර්වේය තුළ මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද පුළුල් අවධානයක් ඇද ගත්තේය.
රාජකීය පවුල සමඟ සම්බන්ධය
මාරියස් බෝර්ග් හොයිබි නෝර්වේ නිල රාජකීය පවුලේ සාමාජිකයකු නොවන අතර ඔහු කිසිදු රාජකීය තනතුරක් දරන්නේ නැත. එනමුදු, ඔහු රාජාණ්ඩුවට ඉතා සමීපව හැදී වැඩී ඇති අතර, වසර ගණනාවක් පුරා සිය මව, කිරුළු කුමරිය මෙට්-මාරිට් සමඟ රාජකීය රාජකාරී අවස්ථා රැසකට සහභාගී වී ඇත. ඔහුට එල්ල වූ චෝදනා රාජකීය පවුලේ ප්රසිද්ධ රූපයට සෙවනැලි දැමීම නොවැළැක්විය හැකි විය.
මහජන හා මාධ්ය ප්රතිචාරය
මෙම දඬුවම් නියම කිරීම නෝර්වේය තුළ, කීර්තිමත් පොදු චරිත සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අධිකරණ ක්රමය තුළ සලකන ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත. නෝර්වේ මාධ්ය නඩු විභාගය සමීපව අනුගමනය කළ අතර, ආරෝපිතයාගේ ඉහළ පෙළේ පවුල් සම්බන්ධතා කෙරෙහි යම් වාසිදායක සළකිල්ලක් නොදක්වා අධිකරණය නීතියේ සම්පූර්ණ බලය යෙදූ බව බොහෝ නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කළේය.
පුද්ගලයකුගේ සමාජ තත්ත්වය හෝ පවුල් සම්බන්ධතා කෙසේ වෙතත්, නීතියේ ආධිපත්යය සර්වෝත්තම බව මෙම නඩුව නැවත වරක් මතක් කර දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.