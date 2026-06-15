Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම් නිවේදනයෙන් පසු ගෝලීය තෙල් මිල තියුණු ලෙස පහත වැටේ

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම් නිවේදනයෙන් පසු ගෝලීය තෙල් මිල තියුණු ලෙස පහත වැටේ

මැදපෙරදිග භූ දේශපාලන 緊張tensions තත්ත්වය සමනය වීමේ අපේක්ෂාවෙන් වෙළෙඳපොළ ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්වූ අතර, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමේ නිවේදනයත් සමඟ ගෝලීය තෙල් මිල ඉරිදා සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගියේය.

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ජයග්‍රහණයකට වෙළෙඳපොළ ප්‍රතිචාරය

ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම් නිවේදනය ජාත්‍යන්තර බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හරහා ක්ෂණිකව කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ගෝලීය සැපයුම පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් නැවත ඇගයීමට ලක් කළ වෙළෙදුන් හේතුවෙන් අමු තෙල් මිලගණන් තියුණු ලෙස පහළ වැටුණි. වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර තතුත්ත්වය සමනය වීමත් සමඟ ඉරාන තෙල් වැඩි ප්‍රමාණවලින් ගෝලීය වෙළෙඳපොළට නැවත ලැබෙතැයි යන අපේක්ෂාවෙන් මිල මත පහළ පීඩනයක් ඇති විය.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

තම බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඉන්ධන ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ගෝලීය තෙල් මිල ස්ථාවර ලෙස පහළ යාමක් ලිහිල් සහනයක් ගෙනදිය හැකිය. ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළේ අමු තෙල් මිල පහළ යාම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන ආනයන පිරිවැය අඩු කිරීමට හේතු වන අතර, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත මත පවතින බර සමනය කරමින් පාරිභෝගිකයන්ට යම් සහනයක් ලබාදිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු ආර්ථික පීඩනයකට ලක් වූ අතර, ඉහළ බලශක්ති ආනයන පිරිවැය රටේ මූල්‍ය අභියෝගවලට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. ගෝලීය තෙල් මිල දිගු කාලීනව මෘදු වීමක් සිදු වේ නම්, දිවයිනේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය නිරීක්ෂණය කරන ප්‍රතිපත්ති立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案 立案කරුවන් සහ ආර්ථික විශේෂඥයින් විසින් ඒ බව ධනාත්මකව දැකීම නිසැකය.

භූ දේශපාලනික සන්දර්භය

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශිථිල සබඳතාවකින් කටයුතු කර ඇති අතර, තෙහෙරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන සහ සම්බාධක මත ඇති තතුත්ත්ව ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළේ අස්ථාවරත්වයට දායක වී ඇත. දෙරට අතර ඇති කර ගත් ගිවිසුම, රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතාවල විභව වෙනසක් සංඥා කරන අතර, ලොව පුරා තෙල් සැපයුම් ගතිකතාවයන් කෙරෙහි දුරදිග ප්‍රතිඵල ඇති කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.

ගිවිසුමේ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වන විට මිල පහළ යාම ස්ථිරව පවතිනු ඇත්දැයි නැතහොත් අස්ථාවරත්වය නැවත ඇති වේදැයි තීරණය කිරීමට ඉදිරි දිනවලදී බලශක්ති වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් සිදුවීම් සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2025 සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ප්‍රමාදයක් වෙතැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කරයි Sinhala

2025 සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ප්‍රමාදයක් වෙතැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කරයි

2025 GCE සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාදයකට ලක්වනු ඇතැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇති අතර, සිය ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටින ලක්ෂ…

15 Jun 2026 Discuss
මිලියන හතරක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තවමත් බදු හඳුනාගැනීමේ අංක රහිතව සිටිති — ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

මිලියන හතරක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තවමත් බදු හඳුනාගැනීමේ අංක රහිතව සිටිති — ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයන් මිලියන හතරක් පමණ තවමත් තම බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය (TIN) ලබාගෙන නොමැති බව ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව (IRD) හෙළිකර ඇති අතර, රටේ බදු පදනම…

15 Jun 2026 Discuss
මැදපෙරදිග අර්බුදයේ තරංග වලින් ආසියානු ආර්ථිකයන් රැකගැනීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක හදිසි ආධාර පැකේජයක් සක්‍රිය කරයි Sinhala

මැදපෙරදිග අර්බුදයේ තරංග වලින් ආසියානු ආර්ථිකයන් රැකගැනීමට ADB ඩොලර් බිලියන 4ක හදිසි ආධාර පැකේජයක් සක්‍රිය කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින මැදපෙරදිග ගැටුමෙන් ඇතිවන ආර්ථික කම්පන රැල්ලෙන් කලාපයේ අවදානමට ලක්විය හැකි ආර්ථිකයන් ආරක්ෂා කිරීම…

15 Jun 2026 Discuss