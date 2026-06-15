Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ADB මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන සහාය ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ගැටුම් සහන පියවරයන් සමඟ ඉදිරිපත් වේ

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) දිගින් දිගටම පවතින මැදපෙරදිග ගැටුමට සම්බන්ධ සහන පියවරයන් ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කර ඇති අතර, ආසියාව පුරා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන්ට බලපාන පුළුල් කලාපීය අස්ථාවරත්වය මධ්‍යයේ එම දූපත් රාජ්‍යයට යම් ආර්ථික ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි

ඓතිහාසික මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, ADB මැදිහත්වීමෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට සිටින අතර, මැදපෙරදිග ඉහළ නැඟෙන තතුන් ගෝලීය ඉන්ධන මිල, ප්‍රේෂණ ගලා ඒම සහ සැපයුම් දාමයන් කෙරෙහි නැවත වරක් පීඩනයක් ඇති කර ඇති අතර — ඒ සියල්ල ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට සෘජු ප්‍රතිවිපාක ඇති කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ශ්‍රම බලකායේ සැලකිය යුතු කොටසක් මැදපෙරදිග රටවල රැකියාවල නිරත වන බැවින්, ගැටුමෙන් ඇතිවන බාධාවන්ට දූපත විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇත. මෙම ශ්‍රම බලකායෙන් ලැබෙන ප්‍රේෂණ රටට විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමේ තීරණාත්මක මූලාශ්‍රයක් වේ.

ADB හි පුළුල් කලාපීය ප්‍රතිචාරය

මැදපෙරදිග ගැටුම් සහන රාමුවට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කිරීමේ ADB හි තීරණය, දිගින් දිගටම පවතින ගැටුමේ රැළි බලපෑම් ක්ෂණික කලාපයෙන් ඔබ්බට ව්‍යාප්ත වන බවට බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන්නාගේ පිළිගැනීම පිළිබිඹු කරයි. මැදපෙරදිග ආර්ථිකයන් සමඟ ශක්තිමත් ශ්‍රම හා වෙළඳ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන සාමාජික රාජ්‍යයන් කෙරෙහි ආර්ථික බලපෑම බැංකුව සමීපව නිරීක්ෂණය කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල සංක්‍රමණික කම්කරු ප්‍රජාවක් මැදපෙරදිග රටවල ජීවත් වේ
  • ඒ කලාපයෙන් ලැබෙන ප්‍රේෂණ ආදායම ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය උපාර්ජනයේ ප්‍රධාන ස්තම්භයකි
  • කලාපීය ගැටුම් නිසා ඉහළ යන තෙල් මිල ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන බිල්පතට පීඩනයක් එක් කරයි
  • කලාපය හරහා ගමන් කරන වෙළඳ මාර්ගවලට බලපාන සැපයුම් දාම බාධාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන හා ආනයනවලට බලපායි

කාලීන ජීවිතාරක්ෂකයක්

මෑතකදී පමණක් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ කාර්යමණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවයකට එළඹී, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කරදරකාරී ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළ රටකට, ADB වැනි බහුපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන ඕනෑම අතිරේක මූල්‍ය සහාය හෝ සහන යාන්ත්‍රණයක් ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගන්නා සංවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ගැටුම් සම්බන්ධ සහන දීර්ඝ කිරීම, ගෝලීය ආර්ථික කම්පනවල අන්තර් සම්බන්ධිත ස්වභාවය සහා අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන්ට කාලෝචිත සහාය ලබා දීමේදී බහුපාර්ශ්වික ආයතනවල වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දීර්ඝ කළ සහන පියවරයන් සම්බන්ධ නිශ්චිත කොන්දේසි, විෂය පථය සහ ගෙවීම් කාල සීමාවන් පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා ADB සමඟ තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. සහාය ගෘහස්ථ වශයෙන් යොදා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරන නිල මහජන ප්‍රකාශයක් රජය තවම නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යෙන් පලා ගිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට භාරදී බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යෙන් පලා ගිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවට භාරදී බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් සෙවනු ලැබූ, සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ ප්‍රකට සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයෙන් රටට ගෙන්වා, 13 වැනිදා…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්‍රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව බහු-බිලියන ඩොලර් හරිත හයිඩ්‍රජන් කර්මාන්තය අරමුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, ඉදිරි වසරවලදී බහු-බිලියන ඩොලර් කර්මාන්තයක් බවට පත්විය හැකි ගෝලීය හරිත හයිඩ්‍රජන් වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට රට සූදානම් කරමින්…

15 Jun 2026 Discuss
රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටු සභාපති හර්ෂ ද සිල්වා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම් වසන් කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටුවේ (CoPF) සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා, ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න, එනම් රුපියල් කෝටි සියයකට ආසන්න මුදලක්…

15 Jun 2026 Discuss