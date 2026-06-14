Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඒකාධිපති ප්‍රතිශෝධන ජයක් ලබා ශ්‍රී ලංකාව එක්දින ශ්‍රේණිය සමකරයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඒකාධිපති ප්‍රතිශෝධන ජයක් ලබා ශ්‍රී ලංකාව එක්දින ශ්‍රේණිය සමකරයි

සිංහයන් නැවත අර්බුදයෙන් ගොඩනැගී සමානාත්මතාව ස්ථාපිත කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් හා ආධිපත්‍යශීලී දස්කමක් දක්වමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ව පරාජය කර ජාරී එක්දින ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිය සමකිරීමට සමත් වූ අතර, පෙර ලද පරාජයෙන් පසු ප්‍රභාවශාලී ලෙස නැවත ඉදිරියට පිය නැගීය.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අසාමාන්‍ය ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් හා දෘඪ අධිෂ්ඨානයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ශ්‍රේණිය සම්පූර්ණයෙන්ම යටිතළ කර, ස්වදේශයේ සිටින උද්‍යොගිමත් සංඛ්‍යාවකට ප්‍රීතිය ගෙන දෙන ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළේය. මෙම ජයග්‍රහණය හේතුවෙන් ඉතිරි තරඟ කරා ශ්‍රේණිය තවදුරටත් ජීවමාන ව පවතින අතර, සමස්ත ගෞරවය ජය ගැනීමට කිසිදු කණ්ඩායමකට තවමත් නොහැකි වී ඇත.

ප්‍රකාශිත ක්‍රීඩා දස්කමක්

මෙම ජය ශ්‍රී ලංකාව පෙර ලද පරාජයෙන් ලබාගත් පාඩම් නිශ්චිතව ක්‍රියාවට නැංවූ ප්‍රතිශෝධන ජයක් ලෙස බහුලව විස්තර කෙරිණ. ශ්‍රේණියේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක කණ්ඩායම විශ්වාසය හා ගමන් ත්වරණය නැවත ගොඩනගා ගනිමින්, ලාංකේය කණ්ඩායමේ ගුණාත්මකභාවය හා ගැඹුර ரசிகයන්ට හා විචාරකයන්ට නැවත සිහිපත් කළේය.

ශ්‍රේණියේ පෙර ජයග්‍රහණය හේතුවෙන් වාසිදායක තත්ත්වයක සිටි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව සියලු අංශවලින් ක්‍රීඩා මට්ටම ඉහළ නැංවූ විට සිය ආධිපත්‍යය රඳවා ගැනීමට නොහැකි විය.

ශ්‍රේණිය උද්වේගකර අවසානයකට සූදානම්

ශ්‍රේණිය දැන් සමව පවතින හෙයින්, කණ්ඩායම් දෙකම ශ්‍රේණිය තීරණය කළ හැකි වාසිය ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ගැනීමට කඩිමුඩියේ ඉදිරි පිය නැගීමට කැමැත්තෙන් සිටිනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා රසිකයන් ජය ගෙන දෙන ලද ගමන් ත්වරණය ඉදිරි ශ්‍රේණියට ගෙන යමින් ශ්‍රේණි ජයක් සුරක්ෂිත කර ගනීවාය යන බලාපොරොත්තුව රඳවා ගනී.

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රේණියේ ඉතිරි කොටස අරගලකාරී ලෙස ගෙවී යනු ඇතැයි සහතික කරන මංසලකුණකි. ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙකටම ශ්‍රේෂ්ඨත්වය, ශ්‍රේණිගත ලකුණු හා වටිනා තරඟ අත්දැකීම් එහිදී අවදානමට ලක්ව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරයේ තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් Sinhala

දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරයේ තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

කල්පිටියේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල තද සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින්, නාවිකයන් හා වෙරළාසන්න…

14 Jun 2026 Discuss
නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවම පුරා රෝග පැතිරීම තීව්‍ර කරයි — නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවවාද කරයි Sinhala

නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවම පුරා රෝග පැතිරීම තීව්‍ර කරයි — නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවවාද කරයි

මෙතෙක් හඳුනාගෙන නොතිබූ ඩෙංගු වෛරසයේ නව වර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා දැනට වාර්තා වන ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ භයානක වැඩිවීමට හේතු වී ඇති බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය…

14 Jun 2026 Discuss
සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදයට පත්විය හැකි බවට වාර්තා වන අතර සිසුන් හා දෙමාපියන් කනස්සල්ලට පත්වෙති Sinhala

සා/පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදයට පත්විය හැකි බවට වාර්තා වන අතර සිසුන් හා දෙමාපියන් කනස්සල්ලට පත්වෙති

මෙletošní වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ (සා/පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ප්‍රතිඵල ඉතා 間心කාංසාවෙන් බලාසිටින…

14 Jun 2026 Discuss