ශ්රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්රිලියන 2ක ප්රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි
ජ්යෙෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්යවරයෙකු අනාවරණය කළ තොරතුරුවලට අනුව, ශ්රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ප්රාග්ධන වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2,000ක් පමණ වෙන් කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින අතර, එය ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීම හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා වූ ඉහළ අභිලාෂී ප්රයත්නයක් ලෙස සංඥා කෙරේ.
සැලකිය යුතු ආයෝජන ව්යාපෘතියක්
රජයේ මූල්ය සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ සෞඛ්ය අමාත්යවරයා, යෝජිත ප්රාග්ධන වියදම් අගය හෙළි කළේය. මෑත වසරවලදී දිවයින ග්රහණයට ගත් ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ගමනේ නිරත රටක් ලෙස, මෙය රාජ්ය ආයෝජනය සඳහා වූ ප්රධාන කැපවීමක් නියෝජනය කරනු ඇත.
ප්රාග්ධන වියදම් සීමාවන් යටිතල පහසුකම්, රාජ්ය පහසුකම් සහ දිගුකාලීන ජාතික වත්කම් සඳහා ආයෝජනයන් ආවරණය කරන, රජයක සංවර්ධන අභිලාෂයන් මැනීමේ ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස බහුලව සැලකෙයි. රුපියල් ට්රිලියන 2ක කැපවීමක් මෑත ශ්රී ලංකා අයවැය ඉතිහාසයේ එවැනි ප්රධාන වෙන් කිරීම්වලින් එකක් ලෙස සටහන් වනු ඇත.
ආර්ථික යථාතත්ත්වයේ පසුබිම
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ස්ථිරසාරව තම ආර්ථිකය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී. එම අර්බුදය නිසා රට ප්රථම වතාවට විදේශ ණය ගෙවීමට අපොහොසත් විය. එතැන් සිට, අනුප්රාප්තික පාලන තන්ත්රයන් ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ මගපෙන්වීම යටතේ මූල්ය ඒකාබද්ධතා පියවර අනුගමනය කළහ.
අනුමත වුවහොත්, විශාල ප්රාග්ධන වියදම් ආවරණයක් අරමුණු කරනු ඇත්තේ:
- රට පුරා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම
- ආර්ථික ක්රියාකාරකම් හා රැකියා නිර්මාණය උත්තේජනය කිරීම
- සෞඛ්ය හා අධ්යාපනය ඇතුළු රාජ්ය සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම
- දිගුකාලීන තිරසාර වර්ධන ඉලක්ක සහාය කිරීම
අනාගතය දෙස බලමින්
යෝජිත වෙන් කිරීම රජයේ ඉදිරි අයවැය යෝජනා ලෙස විධිමත් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහන් ඉලක්ක සපුරාලීමට හා මූල්ය විනය පවත්වා ගැනීමට කැපවී සිටින අවස්ථාවක, එවැනි වියදම් කෙසේ මූල්යකරණය කරනු ඇත්දැයි යන්න සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂකයින් හා විපක්ෂ පක්ෂ සැලැස්ම සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අයවැය සකස් කිරීම ඉදිරියට යත්ම, යෝජිත රුපියල් බිලියන 2,000ක ප්රාග්ධන වියදම් සවිස්තරාත්මකව බෙදා හැරීම හා ප්රමුඛතා නිර්ණය කිරීම පිළිබඳ තවත් විස්තර අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.