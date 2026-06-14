Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු අනාවරණය කළ තොරතුරුවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2,000ක් පමණ වෙන් කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින අතර, එය ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීම හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා වූ ඉහළ අභිලාෂී ප්‍රයත්නයක් ලෙස සංඥා කෙරේ.

සැලකිය යුතු ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක්

රජයේ මූල්‍ය සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා, යෝජිත ප්‍රාග්ධන වියදම් අගය හෙළි කළේය. මෑත වසරවලදී දිවයින ග්‍රහණයට ගත් ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ ගමනේ නිරත රටක් ලෙස, මෙය රාජ්‍ය ආයෝජනය සඳහා වූ ප්‍රධාන කැපවීමක් නියෝජනය කරනු ඇත.

ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවන් යටිතල පහසුකම්, රාජ්‍ය පහසුකම් සහ දිගුකාලීන ජාතික වත්කම් සඳහා ආයෝජනයන් ආවරණය කරන, රජයක සංවර්ධන අභිලාෂයන් මැනීමේ ප්‍රධාන දර්ශකයක් ලෙස බහුලව සැලකෙයි. රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක කැපවීමක් මෑත ශ්‍රී ලංකා අයවැය ඉතිහාසයේ එවැනි ප්‍රධාන වෙන් කිරීම්වලින් එකක් ලෙස සටහන් වනු ඇත.

ආර්ථික යථාතත්ත්වයේ පසුබිම

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ස්ථිරසාරව තම ආර්ථිකය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී. එම අර්බුදය නිසා රට ප්‍රථම වතාවට විදේශ ණය ගෙවීමට අපොහොසත් විය. එතැන් සිට, අනුප්‍රාප්තික පාලන තන්ත්‍රයන් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ මගපෙන්වීම යටතේ මූල්‍ය ඒකාබද්ධතා පියවර අනුගමනය කළහ.

අනුමත වුවහොත්, විශාල ප්‍රාග්ධන වියදම් ආවරණයක් අරමුණු කරනු ඇත්තේ:

  • රට පුරා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම
  • ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් හා රැකියා නිර්මාණය උත්තේජනය කිරීම
  • සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපනය ඇතුළු රාජ්‍ය සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම
  • දිගුකාලීන තිරසාර වර්ධන ඉලක්ක සහාය කිරීම

අනාගතය දෙස බලමින්

යෝජිත වෙන් කිරීම රජයේ ඉදිරි අයවැය යෝජනා ලෙස විධිමත් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහන් ඉලක්ක සපුරාලීමට හා මූල්‍ය විනය පවත්වා ගැනීමට කැපවී සිටින අවස්ථාවක, එවැනි වියදම් කෙසේ මූල්‍යකරණය කරනු ඇත්දැයි යන්න සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂකයින් හා විපක්ෂ පක්ෂ සැලැස්ම සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමට ඉඩ ඇත.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අයවැය සකස් කිරීම ඉදිරියට යත්ම, යෝජිත රුපියල් බිලියන 2,000ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සවිස්තරාත්මකව බෙදා හැරීම හා ප්‍රමුඛතා නිර්ණය කිරීම පිළිබඳ තවත් විස්තර අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි Sinhala

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි

කුඩා ගඟ උප ද්‍රෝණියේ උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල වාර්තා වූ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ අඩු බිම් ප්‍රදේශ කිහිපයක සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි…

14 Jun 2026 Discuss
එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි Sinhala

එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දිවයිනේ හදවත් වේගයෙන් ස්පන්දනය කරවන ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එංගලන්තය පවා ආලෝකමත් ශ්‍රී ලාංකේය නායිකාව වන චාමරි…

14 Jun 2026 Discuss
වධ-හිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සංධිස්ථානීය මානව හිමිකම් මෙහෙයුමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි Sinhala

වධ-හිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයන් සංධිස්ථානීය මානව හිමිකම් මෙහෙයුමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි

වධ-හිංසා වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂීකරණය වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ කණ්ඩායමක් ලබන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණයන්…

14 Jun 2026 Discuss