නීතියේ ආධිපත්යය ද, පහසුවේ ආධිපත්යය ද? ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන දෙබිඩි ප්රමිතීන් විමර්ශනයට ලක්වෙයි
ශ්රී ලාංකික දේශපාලනය දිගු කලක් තිස්සේ හඳුනාගත හැකි කලකිරවනසුලු රටාවක් පවතී — ඇත්ත වශයෙන්ම ලොව බොහෝ රටවල පුළුල් දේශපාලන සංස්කෘතිය තුළද මෙය දක්නට ලැබේ — යුක්තිය, ප්රජාතන්ත්රවාදය සහ නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳව උදම් අනන්නෝ බොහෝ විට, තමන් බලයට පත් වූ සැණින් එම මූලධර්ම අතහැර දමන ඒ ඒ පුද්ගලයෝම වෙති.
දේශපාලන කපටිකමේ හුරුපුරුදු රටාව
නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී ශ්රී ලාංකික ඡන්දදායකයන්, විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනඥයන් වගවීම උද්දාමයෙන් පෙනී සිටිමින්, වරදකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් සහ කිසිවෙකු නීතියට ඉහළින් නොසිටිය යුතු බව අවධාරණය කරමින් ක්රියා කරනු දැක ඇත. විශේෂයෙන් දූෂිත හෝ ඒකාධිපති පාලනයකට එරෙහිව සටන් කරන බවක් පෙනෙන පුද්ගලයන්ගෙන් මෙවන් ප්රකාශ ඇසෙන විට, ඒවා මහජනතාව අතර දැඩි අනුනාදයක් ඇති කරයි.
එහෙත් අමිහිරි සත්යය නම්, එවන් කැපවීම් බොහෝ විට හුදු දේශපාලන රඟ දැක්මකට වඩා වැඩි යමක් නොවන බවයි. බලයේ රෝද ඔවුන් දෙසට හැරෙන සැණින්, ඒ ඒ හඬ කැපී පෙනෙන ලෙස නිශ්ශබ්ද වෙති. නඩු විභාග කිරීමට, විමර්ශන පැවැත්වීමට සහ පුද්ගලයන් වගකිව යුතු කිරීමට තිබූ හදිසි අවශ්යතාවය හදිසියේම පාහේ තනුක වී, සිය සහචරයන් ආරක්ෂා කරමින් විරුද්ධවාදීන්ට දඬුවම් කරන දඬුවමෙන් නිදහස් වීමේ සංස්කෘතියකින් ප්රතිස්ථාපනය වේ.
බලය චරිතය හෙළිකරයි
බලය අවසානයේ කරන්නේ දේශපාලනඥයෙකුගේ ප්රවේශමෙන් ගොඩනගා ගත් මහජන රූපය බිඳ දමා, ඔවුන්ගේ තීරණවලට සැබවින්ම මඟ පෙන්වන සාරධර්ම — හෝ ඒවායේ අඩුව — හෙළිකිරීමයි. ශ්රී ලංකාවේ, මෙම සංසිද්ධිය පක්ෂය හෝ දෘෂ්ටිවාදය නොතකා අඛණ්ඩ රජයන් හරහා දිග හැරී ඇත. මුහුණු වෙනස් වේ, නමුත් හැසිරීම කලකිරවන ලෙස සමාන ව පවතී.
සැබෑ ප්රතිසංස්කරණ අපේක්ෂාවෙන් රජය වෙනස්වීම සැමරූ පුරවැසියන්, නව පාලන සභාවන් තම කඳවුරේ අය බේරා ගනිමින් දේශපාලන ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව නඩු තෝරා තෝරා ගෙනයනු පෙනෙන විට නැවත නැවතත් කල්බැසගිය හැඟීමෙන් පපු ගහාගෙන ඇත. නීතියේ මෙම තෝරා ගැනීම් ස්වභාවය හුදෙක් කපටිකමක් පමණක් නොවේ — එය රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ක්රියාකාරීව ඛාදනය කරයි.
දඬුවමෙන් නිදහස් වීමේ මිල
සිදු කළ අපරාධය, අපරාධකරු පක්ෂ සාමාජිකත්වයක් දරන නිසා හෝ බලයේ සිටින්නන්ගේ ආරක්ෂාව විඳින නිසා නීතිය ඉදිරියට නොයන විට, සිදු වන හානිය තනි තනි නඩු ඉක්මවා බොහෝ ඈතට විහිදේ. සමාජය සමස්තයටම පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවනු ලැබේ — යුක්තිය අන්ධ නොවේ, එය ගනුදෙනුකාරී ය.
- අධිකරණය සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය දුර්වල වේ.
- සුළු වරදවලටත් නීතියේ සම්පූර්ණ බලය මුහුණ දෙන සාමාන්ය පුරවැසියන් ක්රමයෙන් වැඩිවැඩියෙන් බලාපොරොත්තු සුන්කර ගනිති.
- දූෂණයේ සංස්කෘතිය ස්වයං-ප්රචාරක වේ, දේශපාලනඥයන්ගේ සෑම පරම්පරාවක්ම වගවීම විකල්පයක් බව ඉගෙන ගන්නා විට.
- ප්රජාතාන්ත්රික ආයතන ඇතුළතින්ම හිස්ව හා දුර්වල ව යයි.
වගවීම අනිවාර්ය කරුණක් විය යුතුය
මූලධර්මය සරලයි, එහෙත් එහි ක්රියාත්මක කිරීම අල්ලා ගැනීමට අමාරු ව ඇත: කවරෙකු සිදු කළ ද, කිසිදු අපරාධයක් නීතිය ඉදිරියට නොගෙනෙනව නොතිබිය යුතුය. ක්රියාකාරී ප්රජාතන්ත්රවාදයකට තෝරා ගැනීම් ස්වභාවයේ යුක්තිය මත පවතිය නොහැක. නීතියේ ආධිපත්යය සමාන ව ක්රියාත්මක විය යුතුය — බලවතාටත් බලහීනයාටත් සමාන ව.
ප්රජාතන්ත්රවාදය කෙරෙහි සැබෑ ගෞරවය මනිනු ලබන්නේ දේශපාලනඥයන් විරුද්ධ පක්ෂයේ සිටින විට ඔවුන් කියන දේවලින් නොවේ. ඔවුන් බලය දරන විට ඔවුන් කරන දේවලින් එය මනිනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාව තම දේශපාලන හා ප්රජාතාන්ත්රික සං
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.