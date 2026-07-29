සෞදි අරාබිය සහ එක්සත් ජනපදය ඉරාකයේ ඉරාන සහාය ලත් සටන්කාමීන්ට එරෙහිව සම්බන්ධිත ප්රහාර එල්ල කරයි
සෞදි අරාබිය විසින් ඉරාකයේ ක්රියාත්මක වන ඉරාන සහාය ලත් සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගනිමින් හමුදා ප්රහාර එල්ල කර ඇති අතර, එම මෙහෙයුම් එක්සත් ජනපද මධ්යම අණදෙන මූලස්ථානය (CENTCOM) සමඟ සමීප සම්බන්ධීකරණයෙන් සිදු කෙරුණු බව නිල වාර්තා පෙන්වා දෙයි.
ඒකාබද්ධ හමුදා මෙහෙයුමක්
මෙම ප්රහාර, මැදපෙරදිග පුරා ඉරාන අනුගාමික සටන්කාමී කණ්ඩායම්වල වර්ධනය වන බලපෑම් මර්දනය කිරීම සඳහා කලාපීය හා බටහිර බලවතුන් ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් සනිටුහන් කරයි. රියාද් සහ වොෂින්ටන් අතර මෙම සම්බන්ධිත මෙහෙයුම, කලාපයේ පොදු ආරක්ෂක අභියෝගයන්ට ප්රතිචාර දැක්වීමේදී දෙරටෙහි හමුදා සහකාරිත්වය ගැඹුරු වෙමින් ඇති බවට සංඥාවක් වෙයි.
ඉරාන සහාය ලත් කණ්ඩායම් ඉලක්ක කිරීම
මෙම ප්රහාර, ඉරාන අනුග්රහය යටතේ ක්රියාත්මක වන ඉරාකයේ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් කෙරෙහි සෘජුවම යොමු කෙරිණි. එවැනි කණ්ඩායම් දිගු කලක සිටම කලාපය තුළ ආතතියේ ප්රභවයක් ව පවතින අතර, මැදපෙරදිග පුරා නතරව සිටින සන්ධාන හා සහකාර හමුදා ඉලක්ක කරගනිමින් රොකට් හා ඩ්රෝන ප්රහාර ඇතුළු අස්ථාවරකාරී ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නිතර අභියෝගයට ලක් වෙයි.
කලාපීය ප්රතිඵල
මෙම හමුදා ක්රියාමාර්ගය, ඉරාකය, යේමනය, සිරියාව සහ ලෙබනනය ඇතුළු රටවල් කිහිපයකම ඉරානයේ බලපිටුව හරහා ක්රියාත්මක කණ්ඩායම් තම බලපෑම් ක්රියාත්මක කරමින් සිටීමත් සමඟ පුළුල් මැදපෙරදිග කලාපය හරහා උද්ගත ව ඇති ආතතිය නොඅඩු ව ඇති පසුබිමක සිදු වෙයි.
- සෞදි අරාබිය ඉරාන සහාය ලත් තර්ජනවලට එරෙහිව ප්රකාශිත හමුදා ස්ථාවරයක් ගැනීම ක්රමයෙන් තීව්ර කර ඇත.
- CENTCOM කලාපය පුරා සටන්කාමී ක්රියාකාරකම් මර්දනය කිරීමේ කටයුතුවල ක්රියාශීලීව නිරත ව සිටී.
- ඉරාකය, කලාපීය බලවතුන් අතර බලපිටු ගැටුම්වල කේන්ද්රස්ථානය ලෙස නැවත නැවතත් සිය නම ලියාපදිංචි කර ගෙන ඇත.
මෙම ප්රහාර ඉලක්ක කරගත් කණ්ඩායම් හෝ ඒවායේ ඉරාන අනුග්රාහකයන් ප්රතිප්රහාර ක්රියාමාර්ග ගනු ඇත්දැයි, එය දැනටමත් කැළඹිලිසහගත කලාපීය ආරක්ෂක පරිසරය තවදුරටත් උත්සන්න කළ හැකිද යන්න විශ්ලේෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරති.
සෞදි අරාබිය සහ CENTCOM අතර ගත් සම්බන්ධිත ප්රහාර, ඉරාකයේ ඉරාන බලපෑම් සීමා කිරීම අරමුණු කරගත් ඒකාබද්ධ හමුදා ක්රියාමාර්ගයේ දුර්ලභ හා සැලකිය යුතු ප්රකාශනයක් නියෝජනය කරයි.
නිශ්චිත ඉලක්ක, ප්රහාරවල පරිමාණය සහ වාර්තා වූ හානිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, තත්ත්වය වර්ධනය වත්ම මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.