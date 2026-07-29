Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෞදි අරාබිය සහ එක්සත් ජනපදය ඉරාකයේ ඉරාන සහාය ලත් සටන්කාමීන්ට එරෙහිව සම්බන්ධිත ප්‍රහාර එල්ල කරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෞදි අරාබිය සහ එක්සත් ජනපදය ඉරාකයේ ඉරාන සහාය ලත් සටන්කාමීන්ට එරෙහිව සම්බන්ධිත ප්‍රහාර එල්ල කරයි

සෞදි අරාබිය විසින් ඉරාකයේ ක්‍රියාත්මක වන ඉරාන සහාය ලත් සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගනිමින් හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති අතර, එම මෙහෙයුම් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම අණදෙන මූලස්ථානය (CENTCOM) සමඟ සමීප සම්බන්ධීකරණයෙන් සිදු කෙරුණු බව නිල වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

ඒකාබද්ධ හමුදා මෙහෙයුමක්

මෙම ප්‍රහාර, මැදපෙරදිග පුරා ඉරාන අනුගාමික සටන්කාමී කණ්ඩායම්වල වර්ධනය වන බලපෑම් මර්දනය කිරීම සඳහා කලාපීය හා බටහිර බලවතුන් ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි. රියාද් සහ වොෂින්ටන් අතර මෙම සම්බන්ධිත මෙහෙයුම, කලාපයේ පොදු ආරක්ෂක අභියෝගයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී දෙරටෙහි හමුදා සහකාරිත්වය ගැඹුරු වෙමින් ඇති බවට සංඥාවක් වෙයි.

ඉරාන සහාය ලත් කණ්ඩායම් ඉලක්ක කිරීම

මෙම ප්‍රහාර, ඉරාන අනුග්‍රහය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඉරාකයේ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් කෙරෙහි සෘජුවම යොමු කෙරිණි. එවැනි කණ්ඩායම් දිගු කලක සිටම කලාපය තුළ ආතතියේ ප්‍රභවයක් ව පවතින අතර, මැදපෙරදිග පුරා නතරව සිටින සන්ධාන හා සහකාර හමුදා ඉලක්ක කරගනිමින් රොකට් හා ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර ඇතුළු අස්ථාවරකාරී ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නිතර අභියෝගයට ලක් වෙයි.

කලාපීය ප්‍රතිඵල

මෙම හමුදා ක්‍රියාමාර්ගය, ඉරාකය, යේමනය, සිරියාව සහ ලෙබනනය ඇතුළු රටවල් කිහිපයකම ඉරානයේ බලපිටුව හරහා ක්‍රියාත්මක කණ්ඩායම් තම බලපෑම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටීමත් සමඟ පුළුල් මැදපෙරදිග කලාපය හරහා උද්ගත ව ඇති ආතතිය නොඅඩු ව ඇති පසුබිමක සිදු වෙයි.

  • සෞදි අරාබිය ඉරාන සහාය ලත් තර්ජනවලට එරෙහිව ප්‍රකාශිත හමුදා ස්ථාවරයක් ගැනීම ක්‍රමයෙන් තීව්‍ර කර ඇත.
  • CENTCOM කලාපය පුරා සටන්කාමී ක්‍රියාකාරකම් මර්දනය කිරීමේ කටයුතුවල ක්‍රියාශීලීව නිරත ව සිටී.
  • ඉරාකය, කලාපීය බලවතුන් අතර බලපිටු ගැටුම්වල කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස නැවත නැවතත් සිය නම ලියාපදිංචි කර ගෙන ඇත.

මෙම ප්‍රහාර ඉලක්ක කරගත් කණ්ඩායම් හෝ ඒවායේ ඉරාන අනුග්‍රාහකයන් ප්‍රතිප්‍රහාර ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇත්දැයි, එය දැනටමත් කැළඹිලිසහගත කලාපීය ආරක්ෂක පරිසරය තවදුරටත් උත්සන්න කළ හැකිද යන්න විශ්ලේෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරති.

සෞදි අරාබිය සහ CENTCOM අතර ගත් සම්බන්ධිත ප්‍රහාර, ඉරාකයේ ඉරාන බලපෑම් සීමා කිරීම අරමුණු කරගත් ඒකාබද්ධ හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයේ දුර්ලභ හා සැලකිය යුතු ප්‍රකාශනයක් නියෝජනය කරයි.

නිශ්චිත ඉලක්ක, ප්‍රහාරවල පරිමාණය සහ වාර්තා වූ හානිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, තත්ත්වය වර්ධනය වත්ම මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නීතියේ ආධිපත්‍යය ද, පහසුවේ ආධිපත්‍යය ද? ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන දෙබිඩි ප්‍රමිතීන් විමර්ශනයට ලක්වෙයි Sinhala

නීතියේ ආධිපත්‍යය ද, පහසුවේ ආධිපත්‍යය ද? ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන දෙබිඩි ප්‍රමිතීන් විමර්ශනයට ලක්වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනය දිගු කලක් තිස්සේ හඳුනාගත හැකි කලකිරවනසුලු රටාවක් පවතී — ඇත්ත වශයෙන්ම ලොව බොහෝ රටවල පුළුල් දේශපාලන සංස්කෘතිය තුළද මෙය දක්නට ලැබේ —…

29 Jul 2026 Discuss
එසළ පොහොය සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම බෞද්ධ වතාවත් සමඟ ජාතික වශයෙන් සමරයි Sinhala

එසළ පොහොය සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම බෞද්ධ වතාවත් සමඟ ජාතික වශයෙන් සමරයි

තෙරවාද බෞද්ධ දින දර්ශනයේ වඩාත්ම වැදගත් ආගමික අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් වන පූජනීය එසළ පුන් පොහොය දිනය, ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින බෞද්ධ භක්තිකයන් විහාරස්ථාන සහ පූජනීය…

29 Jul 2026 Discuss
සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට Sinhala

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට

හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ හසිනි පෙරේරාගේ කැපී පෙනෙන දස්කම් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ස納得 ජනක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත්…

29 Jul 2026 Discuss