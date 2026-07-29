Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එසළ පොහොය සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම බෞද්ධ වතාවත් සමඟ ජාතික වශයෙන් සමරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එසළ පොහොය සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම බෞද්ධ වතාවත් සමඟ ජාතික වශයෙන් සමරයි

තෙරවාද බෞද්ධ දින දර්ශනයේ වඩාත්ම වැදගත් ආගමික අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් වන පූජනීය එසළ පුන් පොහොය දිනය, ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින බෞද්ධ භක්තිකයන් විහාරස්ථාන සහ පූජනීය ස්ථාන රාශියක රැස් වෙමින් 섬 සමස්ත දිවයිනෙහිම භක්තිසම්පන්නව පිළිගනු ලබයි.

ගැඹුරු ආගමික වැදගත්කමකින් යුත් දිනයක්

එසළ පොහොය, ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළ ඉමහත් ගෞරවාදරයකට පාත්‍ර වන්නේ, බුදුරදුන්ගේ ජීවිතය හා ධර්මදේශනාව සම්බන්ධ ඓතිහාසික සිදුවීම් කිහිපයක් සිහිපත් කරවන දිනයක් ලෙසිනි. ඒ අතරින් අතිශය ප්‍රකට වන්නේ, ගෞතම බුදුරදුන් විසින් බරණැස් නුවර ඉසිපතනාරාමයේ මිගදායෙහිදී, ප්‍රථම ධර්මදේශනාව වන ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය, ආදි ශ්‍රාවකයන් පස් දෙනා වෙත දේශනා කළ ශ්‍රේෂ්ඨ අවස්ථාව වන අතර, එය ධර්මචක්‍රය පිරිවතුරු කිරීම ලෙස ලොව පුරා සැළකෙයි.

එමෙන්ම, බෝධිසත්ත්වයන් වහන්සේගේ පිළිසිඳ ගැනීම හා ශ්‍රී ලංකාවට ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වැඩමවීම සමඟ සම්බන්ධ වන කාල පරිච්ඡේදය ලෙස ද මෙම දිනය සළකනු ලබන බැවින්, දිවයිනේ භක්තිකයන්ට ඉතා ආදරණීය අවස්ථාවක් ව පවතී.

දිවයිනෙහිම පැතිරුණු භක්තිය

පළාත් සියල්ලෙහිම විහාරස්ථාන, භක්තිකයන් බහුල ප්‍රමාණයකට දොරගුළු විවර කරගෙන ඇති අතර, ඔවුහු ආගමික කටයුතු රාශියකට සහභාගී වෙමින් පොහොය දිනය ගත කරති. ඒ අතර:

  • සිල් සමාදන් වීම හා භාවනා වැඩසටහන්වලට සහභාගී වීම
  • පූජා භූමිවල මල්, සුවඳ දුම් හා තෙල් පහන් පූජා කිරීම
  • මහා සංඝරත්නය විසින් දේශනා කරනු ලබන ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම
  • පිරිත් සජ්ඣායනා පූජෝත්සවවලට සහභාගී වීම

ජාතික භාවනා දිනයක්

එසළ පොහොය ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ නිවාඩු දිනයක් වන අතර, මෙම අවස්ථාව සාම්ප්‍රදායිකව බුදුරදුන්ගේ ශ්‍රී දළදා වහන්සේ තැන්පත් කර ඇති කන්දේ ශ්‍රී දළදා මාළිගාව ඇතුළු ප්‍රධාන පූජනීය ස්ථානවලට විශාල භක්තිකයන් පිරිස් ආකර්ෂණය කරගනී. එසළ කාලය, කන්දේ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ලොව ප්‍රසිද්ධ එසළ පෙරහැරත් සමඟ ද අතිශය සමීපව බැඳී ඇත.

එසළ පොහොය යනු ආගමික භක්තියේ දිනයක් පමණක් නොව, බෞද්ධ ධර්මයේ හදවතෙහි පිහිටන කරුණාව, සිහිය හා සාමකාමී සහජීවනය යන මූලික ආදර්ශ සමඟ ශ්‍රී ලාංකිකයන් නැවත සම්බන්ධ වන අවස්ථාවක් ද වේ.

මෙම පොහොය පිළිගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ගැඹුරු බෞද්ධ උරුමය සහ ජාතියේ සංස්කෘතික හා ආධ්‍යාත්මික අනන්‍යතාවයේ කේන්ද්‍රස්ථානයෙහි එහි නොසිඳෙන ස්ථානය ගැන වාර්ෂිකව සිහිපත් කරවන සිදුවීමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට Sinhala

සමරවිక්‍රම සහ පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දස්කම් මත පිටින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයකට

හර්ෂිතා සමරවික්‍රම සහ හසිනි පෙරේරාගේ කැපී පෙනෙන දස්කම් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත්වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ස納得 ජනක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත්…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関 ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය සපුරාලමින් එකදිගට සත්වන මාසය සනිටුහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව ජූලි මාසයේදීද ආදායම් ඉලක්කය ඉක්මවා යමින්, එකදිගට සත්වන මාසය ද සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, දිගු කාලීන ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් ස්ථාපිත කර…

29 Jul 2026 Discuss
එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින් Sinhala

එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථායී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තහවුරු කරයි — ආර්ථික ශක්තිය උපුටා දක්වමින්

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දෘෂ්ටිකෝණය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනී ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන එස්&පී ග්ලෝබල් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා…

29 Jul 2026 Discuss