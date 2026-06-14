Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්ධන මිල අර්බුදය මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බස් රථ සේවා අඩකින් කප්පාදු කෙරේ

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්ධන මිල අර්බුදය මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බස් රථ සේවා අඩකින් කප්පාදු කෙරේ

පෞද්ගලික බස් රථ ක්‍රියාකරුවන් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඇති වූ දරාගත නොහැකි මෙහෙයුම් පිරිවැය හේතු දක්වමින් සිය සේවාවන් 50%කින් කඩිනමින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාව පුරා මගීන් තම දෛනික ගමනාගමනයට විශාල බාධා ඇති වීමට සූදානම් වෙමින් සිටිති.

බිඳ වැටීමේ අවස්ථාවකට තල්ලු වූ අංශයක්

ඉහළ යන මූල්‍ය පාඩු හේතුවෙන් මාර්ග ධාවනය කරගෙන යාම ගෙන ගියවිට දරාගත නොහැකි බව පෞද්ගලික බස් රථ ක්‍රියාකරුවන් පවසමින්, මෙම සතිය තුළ සිය සේවාවන් අඩකින් කපා හැරීමට ඉඩක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කර ඇත. ක්‍රියාකරුවන්ගේ ප්‍රකාශයන්ට අනුව, ආණ්ඩුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ ගැටළු කෙරෙහි නොසලකා හැරීමෙන් පසු, දෛනික ගමන් සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ මත යැපෙන දහස් ගණනක් මගීන්ට බලපාන මෙම තීරණය ගනු ලැබ ඇත.

විරෝධතාවට ඉන්ධන සපයන ප්‍රධාන පැමිණිලි අතර ස්ථිරව ඉහළ මට්ටමක පවතින ඉන්ධන මිල, සමුච්චය වෙමින් පවතින මෙහෙයුම් පාඩු, සහ වර්තමාන ආර්ථික යථාර්ථය සමග ගැළපෙන ලෙස බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම ඇතුළු අංශයේ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට ආණ්ඩුව අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම ඇතුළත් වේ.

බර දරන්නේ මගීන්

සේවා කප්පාදුව, විශේෂයෙන් උදෑසන හා සවස් කාලවල උච්ච වේලාවන්හිදී දැඩි තදබදයක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂිත අතර, බොහෝ මගීන් 立往生 වීමට හෝ විකල්ප — බොහෝ විට වඩා මිල අධික — ප්‍රවාහන මාධ්‍ය සෙවීමට බල කෙරෙනු ඇත.

  • පෞද්ගලික බස් රථ මාර්ග හරහා සේවාවන් 50%කින් අඩු කෙරිණි
  • ඉහළ ඉන්ධන මිල පාඩු සඳහා ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස දක්වා ඇත
  • ක්‍රියාකරුවන්ගේ දීර්ඝකාලීන ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තවමත් ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත

ක්‍රියාකරුවන් ආණ්ඩුවෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටිති

ආණ්ඩුව වෙතින් අර්ථවත් මැදිහත්වීමක් නොමැතිව තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහී යාමට ඉඩ ඇති අතර, සම්පූර්ණ සේවා අත්හිටුවීමේ හැකියාව ද බැහැර නොකරන බව පෞද්ගලික බස් රථ ක්‍රියාකරුවන් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

කර්මාන්ත නියෝජිතයන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ හදිසි සාකච්ඡාවලට සහභාගි වී, වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වයන් යටතේ බස් සේවා පවත්වාගෙන යාමේ සැබෑ පිරිවැය පිළිබිඹු කරන ගාස්තු සංශෝධනයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි. ආණ්ඩුව ප්‍රමාද කරන තරමට, දැරිය හැකි මහජන ප්‍රවාහනය මත රඳා සිටින සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඇති දුෂ්කරතා වැඩිවෙන බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.

රට තම පුළුල් ආර්ථික අභියෝගයන් මැදිනුත් ඉදිරියට යමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, පෞද්ගලික ප්‍රවාහන අංශයේ අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ දෛනික ජීවිතයට ඉහළ ඉන්ධන මිල ඇති කරන අනුක්‍රමික බලපෑම් පිළිබඳ තවත් මතක් කිරීමක් ලෙස සේ වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි Sinhala

උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වෙයි

කුඩා ගඟ උප ද්‍රෝණියේ උඩරට ජලාශ ප්‍රදේශවල වාර්තා වූ අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ අඩු බිම් ප්‍රදේශ කිහිපයක සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි…

14 Jun 2026 Discuss
එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි Sinhala

එංගලන්තය චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් දස්කමට ගෞරව දක්වද්දී ශ්‍රී ලංකාව සිහිනය දිනා ගැනීමට ධෛර්යය දරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දිවයිනේ හදවත් වේගයෙන් ස්පන්දනය කරවන ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එංගලන්තය පවා ආලෝකමත් ශ්‍රී ලාංකේය නායිකාව වන චාමරි…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක ප්‍රාග්ධන වියදම් සීමාවක් සලකා බලයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු අනාවරණය කළ තොරතුරුවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2,000ක් පමණ වෙන් කිරීමට සැලසුම්…

14 Jun 2026 Discuss