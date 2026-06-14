ඉන්ධන මිල අර්බුදය මධ්යයේ පෞද්ගලික බස් රථ සේවා අඩකින් කප්පාදු කෙරේ
පෞද්ගලික බස් රථ ක්රියාකරුවන් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඇති වූ දරාගත නොහැකි මෙහෙයුම් පිරිවැය හේතු දක්වමින් සිය සේවාවන් 50%කින් කඩිනමින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින්, ශ්රී ලංකාව පුරා මගීන් තම දෛනික ගමනාගමනයට විශාල බාධා ඇති වීමට සූදානම් වෙමින් සිටිති.
බිඳ වැටීමේ අවස්ථාවකට තල්ලු වූ අංශයක්
ඉහළ යන මූල්ය පාඩු හේතුවෙන් මාර්ග ධාවනය කරගෙන යාම ගෙන ගියවිට දරාගත නොහැකි බව පෞද්ගලික බස් රථ ක්රියාකරුවන් පවසමින්, මෙම සතිය තුළ සිය සේවාවන් අඩකින් කපා හැරීමට ඉඩක් නොමැති බව ප්රකාශ කර ඇත. ක්රියාකරුවන්ගේ ප්රකාශයන්ට අනුව, ආණ්ඩුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ ගැටළු කෙරෙහි නොසලකා හැරීමෙන් පසු, දෛනික ගමන් සඳහා පෞද්ගලික බස් රථ මත යැපෙන දහස් ගණනක් මගීන්ට බලපාන මෙම තීරණය ගනු ලැබ ඇත.
විරෝධතාවට ඉන්ධන සපයන ප්රධාන පැමිණිලි අතර ස්ථිරව ඉහළ මට්ටමක පවතින ඉන්ධන මිල, සමුච්චය වෙමින් පවතින මෙහෙයුම් පාඩු, සහ වර්තමාන ආර්ථික යථාර්ථය සමග ගැළපෙන ලෙස බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම ඇතුළු අංශයේ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට ආණ්ඩුව අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම ඇතුළත් වේ.
බර දරන්නේ මගීන්
සේවා කප්පාදුව, විශේෂයෙන් උදෑසන හා සවස් කාලවල උච්ච වේලාවන්හිදී දැඩි තදබදයක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂිත අතර, බොහෝ මගීන් 立往生 වීමට හෝ විකල්ප — බොහෝ විට වඩා මිල අධික — ප්රවාහන මාධ්ය සෙවීමට බල කෙරෙනු ඇත.
- පෞද්ගලික බස් රථ මාර්ග හරහා සේවාවන් 50%කින් අඩු කෙරිණි
- ඉහළ ඉන්ධන මිල පාඩු සඳහා ප්රධාන හේතුවක් ලෙස දක්වා ඇත
- ක්රියාකරුවන්ගේ දීර්ඝකාලීන ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තවමත් ප්රතිචාර දක්වා නොමැත
ක්රියාකරුවන් ආණ්ඩුවෙන් ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටිති
ආණ්ඩුව වෙතින් අර්ථවත් මැදිහත්වීමක් නොමැතිව තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහී යාමට ඉඩ ඇති අතර, සම්පූර්ණ සේවා අත්හිටුවීමේ හැකියාව ද බැහැර නොකරන බව පෞද්ගලික බස් රථ ක්රියාකරුවන් පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
කර්මාන්ත නියෝජිතයන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ හදිසි සාකච්ඡාවලට සහභාගි වී, වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වයන් යටතේ බස් සේවා පවත්වාගෙන යාමේ සැබෑ පිරිවැය පිළිබිඹු කරන ගාස්තු සංශෝධනයක් ක්රියාත්මක කරන ලෙසයි. ආණ්ඩුව ප්රමාද කරන තරමට, දැරිය හැකි මහජන ප්රවාහනය මත රඳා සිටින සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඇති දුෂ්කරතා වැඩිවෙන බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
රට තම පුළුල් ආර්ථික අභියෝගයන් මැදිනුත් ඉදිරියට යමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, පෞද්ගලික ප්රවාහන අංශයේ අර්බුදය ශ්රී ලංකාවේ දෛනික ජීවිතයට ඉහළ ඉන්ධන මිල ඇති කරන අනුක්රමික බලපෑම් පිළිබඳ තවත් මතක් කිරීමක් ලෙස සේ වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.