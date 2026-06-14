සා/පෙළ විභාග ප්රතිඵල ප්රමාදයට පත්විය හැකි බවට වාර්තා වන අතර සිසුන් හා දෙමාපියන් කනස්සල්ලට පත්වෙති
මෙletošní වර්ෂයේ සාමාන්ය පෙළ (සා/පෙළ) විභාග ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්රමාද වීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය ශ්රී ලංකාව පුරා ප්රතිඵල ඉතා 間心කාංසාවෙන් බලාසිටින දහස් ගණනක් සිසුන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් අතර වර්ධනය වන කනස්සල්ලට හේතු වී තිබේ.
ප්රතිඵල අපේක්ෂිත කාලසීමාව ඉක්මවා ප්රමාද වෙයි
ජාතික විභාගයට පෙනී සිට අපේක්ෂිත කාල රාමුව තුළ ප්රතිඵල ලැබීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටි විශාල සිසු පිරිසකට මෙම නිවේදනය බලාපොරොත්තු සුන් කරවන්නකි. සිසුන් හා දෙමාපියන් විශ්වාස තබා සිටි දිනය ඉක්මවා ප්රතිඵල ප්රමාද වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සා/පෙළ විභාගය ශ්රී ලාංකික සිසුවෙකුගේ අධ්යාපන ගමනේ වඩාත්ම තීරණාත්මක අධ්යාපනික이정표ලකුණු ඉලක්කයකි. එය අනාගත විෂය ධාරා තීරණය කරනු ලැබෙන අතර දීර්ඝකාලීන වෘත්තීය මාර්ග හැඩගස්වයි. එබැවින් ප්රතිඵල නිකුත් කිරීමේ ඕනෑම ප්රමාදයක් සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ට සැලකිය යුතු බරක් දරයි.
සිසුන් හා අධ්යාපන සැලසුම් කෙරෙහි බලපෑම
සා/පෙළ ප්රතිඵල ප්රමාද වීම අධ්යාපන දිනදර්ශනය කෙරෙහි අනුක්රමික බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතර, එය රට පුරා පාසල්වල උසස් පෙළ පන්ති සඳහා ඇතුළත් කිරීමේ කාලසීමාවන් හා පරිපාලන ක්රියාවලීන් කෙරෙහිද බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. උසස් මාධ්යමික අධ්යාපනයට පිවිසීමට සැලසුම් කරන සිසුන්, ඔවුන්ගේ උ/පෙළ අධ්යනය සඳහා සුදුසු විෂය සංයෝජන තෝරා ගැනීමට ප්රතිඵල මත රඳා සිටිති.
දිවයිනේ දෙමාපියන් හා සිසුන් මෙම අවිනිශ්චිතතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනා මුලින් අපේක්ෂිත ප්රතිඵල දිනය ඇසුරෙන් ප්රාථමික සැලසුම් සකස් කර ගෙන සිටිති.
නව දිනය තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් තවමත් ප්රමාද වෙති
මේ වන තෙක් අධ්යාපන බලධාරීන් ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම සඳහා සංශෝධිත දිනයක් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැත. නිල මාර්ග හරහා නිසි කාලයක දී මහජනතාව දැනුවත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සා/පෙළ විභාග ප්රතිඵල නිකුත් කිරීමේ තහවුරු කළ දිනය සම්බන්ධ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා සිසුන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.