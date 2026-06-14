Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාර නිවාසයක මාරාන්තික ගිනි ගැනීමක් — ආරක්ෂාව පිළිබඳ හදිසි සැලකිල්ලක්

14 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාර නිවාසයක මාරාන්තික ගිනි ගැනීමක් — ආරක්ෂාව පිළිබඳ හදිසි සැලකිල්ලක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාර නිවාසයක් විනාශකාරී ගින්නකට ගොදුරු වූ අතර, එය රට පුරා දුර්වල පදිංචිකරුවන් නේවාසිකව සිටින පහසුකම්වල ආරක්ෂිතභාවය හා ගිනි නිවීමේ සූදානම පිළිබඳ පුළුල් සංත්‍රාසයක් අවදි කළේය.

නේවාසික සත්කාර මධ්‍යස්ථානයේ ගින්නක් ඇති වේ

භයානක වේගයකින් සත්කාර නිවාසය දිනා ගත් ගින්න, එහි රැඳී සිටි වැඩිහිටි හෝ ආබාධිත පුද්ගලයන්ට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කළේය. ගිනිදැල් ගොඩනැගිල්ල පුරා පැතිරෙන විට හදිසි ප්‍රතිචාර සේවා ස්ථානයට යොමු කරන ලද අතර, තනිවම ආරක්ෂාව සොයා ගත නොහැකි අයව ඉවත් කිරීම ගලවා ගැනීමේ කටයුතුවල මූලික ඉලක්කය විය.

සත්කාර නිවාස, ඒවායේ ස්වාභාවයෙන්ම, සමාජයේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි සාමාජිකයන් — අර්බුදකාරී අවස්ථාවලදී සිබ්බස්ථාන සහ හදිසි ප්‍රතිචාරකයන් මත සම්පූර්ණයෙන් රඳා සිටින පුද්ගලයන් — නේවාසිකව රදවා ගනී. එවැනි ගින්නක් ඇති වීම, එවැනි ආයතනවල ශක්තිමත් ඉවත් කිරීමේ ප්‍රොටෝකොල සහ ක්‍රියාත්මක ගිනි මර්දන පද්ධති කෙතරම් තීරණාත්මකද යන්න අවධාරණය කරයි.

ආරක්ෂිතභාවයේ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාර නිවාස පාලනය කරන ගිනි ආරක්ෂාව පිළිබඳ රෙගුලාසිවල ප්‍රමාණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් මෙම සිදුවීම බලධාරීන් සහ මහජනයා අතර හදිසි ප්‍රශ්න මතු කළේය. බොහෝ එවැනි පහසුකම් ප්‍රමාණවත් අධීක්ෂණයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පදිංචිකරුවන් වළක්වාගත හැකි අවදානම්වලට නිරාවරණය කරන බව විවේචකයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

  • ගිනි හඳුනා ගැනීමේ හා මර්දනය කිරීමේ ආම්පන්න ප්‍රමාණවත් නොවීම
  • හදිසි ඉවත් කිරීම් සඳහා සේවක පුහුණුව ප්‍රමාණවත් නොවීම
  • නේවාසික සත්කාර පහසුකම් පිළිබඳ නියාමන පරීක්ෂණවල හිඩැස්
මෙවැනි සිදුවීම් අපගේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව කිසිවිටෙකත් අනතුරුව සිතිය යුතු කරුණක් ලෙස නොසැලකිය යුතු බවට කැඩපතක් ලෙස සිහිගන්වයි.

ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්

ගිනිදැල් සිදුවීමෙන් පසුව, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දිවයින පුරා සත්කාර නිවාස ක්ෂණිකව පරීක්ෂා කොට ගිනි ආරක්ෂිතභාවයේ ප්‍රමිතීන්ට දැඩිව අනුකූල වන ලෙස බල කරන ලෙස ඉල්ලීම් බහුලව නැඟෙමින් තිබේ. වැඩිහිටි හා ආබාධිත ප්‍රජාවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින පිරිස් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, නේවාසික සත්කාර පහසුකම් නියාමනය හා අධීක්ෂණය කරන ආකාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ転換 ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස මෙම සිදුවීම සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙසයි.

ගිනිගැනීමේ නිශ්චිත හේතුව සොයා බැලීමේ විමර්ශන අදාළ බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා සත්කාර ආයතන සඳහා වූ ආරක්ෂිතභාව රාමුව සම්බන්ධ අනාගත ප්‍රතිපත්ති තීරණවලට සොයාගැනීම් මගින් දිශාව ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඓතිහාසික මොහොතක්: ලුවිස් හැමිල්ටන් වයස 41දී පළමු ෆෙරාරි ජයග්‍රහණය ගොනු කරයි Sinhala

ඓතිහාසික මොහොතක්: ලුවිස් හැමිල්ටන් වයස 41දී පළමු ෆෙරාරි ජයග්‍රහණය ගොනු කරයි

මෝටර් රේසිං ක්‍රීඩාවේ පුරාණෝක්තිය වූ ලුවිස් හැමිල්ටන්, ස්කුඩේරියා ෆෙරාරි වෙනුවෙන් ජීවිතයේ ප්‍රථම වරට ජයග්‍රහණයක් දිනා ගනිමින්, වයස අවුරුදු 41දී එම සන්ධිස්ථානය…

14 Jun 2026 Discuss
දුබායි එමිරේට්ස් පාරේ මාරාන්තික අනතුරෙන් මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකික හා ඉන්දීය ගොදුරු වූවන්ගේ මෘතදේහ නිවෙස් බලා යවයි Sinhala

දුබායි එමිරේට්ස් පාරේ මාරාන්තික අනතුරෙන් මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකික හා ඉන්දීය ගොදුරු වූවන්ගේ මෘතදේහ නිවෙස් බලා යවයි

දුබායිහි එමිරේට්ස් පාරේ සිදු වූ ඛේදජනක මාර්ග අනතුරකින් මියෙ ගිය වින්දිතයන්ගේ මෘතදේහ ශ්‍රී ලංකාවට හා ඉන්දියාවට නැවත රැගෙන යාමෙන්, ආදරණීයයන් නැවත ලැබෙන මොහොත ඉතා…

14 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය නිල වෙබ් අඩවිය සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය නිල වෙබ් අඩවිය සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය බදාදා (14) දින සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක්වූ බව දුම්රිය අධිකාරීන් සඳහන් කරන අතර, රාජ්‍ය ආයතන ඩිජිටල් තර්ජනවලට…

14 Jun 2026 Discuss