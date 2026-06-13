වයට්-හොජ් සියතක් ශ්රී ලංකාව විනාශ කරයි — ඉංග්ලන්තය කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ජයග්රහණයකින් ආරම්භ කරයි
ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි මංගල දිනයේදී ඉංග්ලන්තය ශ්රී ලංකාවට දරුණු පරාජයක් ලබා දෙමින් ප්රබල ප්රකාශයක් කළේ, ඕපනර් ඩැනී වයට්-හොජ් ගේ දීප්තිමත් සියතකට ස්තූතිවන්ත වෙමිනි.
වයට්-හොජ් තරගාවලිය එළිය කරයි
ඉංග්ලන්ත පිතිකරු T20 පිතිකරණයේ ශිල්ප ශාස්ත්රයක් ඉදිරිපත් කරමින් මැජිකල් සියතක් ලකුණු කළ අතර, එය ආරක්ෂිත ශූරයන් සිට ආධිපත්ය දායකත්වයක් බලාපොරොත්තු වන ව්යාපාරයක ස්වරය සකසා දෙන ලදී. ඇගේ ඉනිම ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමේ හැකියාවෙන් ඔබ්බට ගිය මුළු ලකුණු ඉලක්කයකට පදනම් විය.
සිංහිනියන්ට දුෂ්කර දිනයක්
ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට මෙම තරගය ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ දී දෙපාර්ශ්වය අතර තවමත් පවතින ගුණාත්මක පරතරයේ දරුණු මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කළේය. ක්රිකට් ක්රීඩාවේ වඩාත් ප්රතිෂ්ඨාසම්පන්න කාන්තා තරගාවලිවලින් එකක ක්රීඩා කළ සිංහිනියන්ට, ආරම්භයේ සිටම සියලු අංශවලින් ගිනිගත් හොඳින් හික්මුණු ඉංග්ලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව අර්ථවත් අභියෝගයක් කිරීමට නොහැකි විය.
තරගාවලිය ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමග කණ්ඩායමට ඉක්මනින් නැවත සංවිධානය වීමට සිදු වනු ඇති අතර, කණ්ඩායම් අදියරෙන් ඉදිරියට ශ්රේණිගත වීමට අවශ්ය ස්වරූපය හා විශ්වාසය ලබා ගැනීම සඳහා ජ්යෙෂ්ඨ ක්රීඩකයන්ගේ අත්දැකීම් මතට රඳා සිටීමට සිදු වනු ඇත.
ඉංග්ලන්තය සිය අභිප්රාය ප්රකාශ කරයි
ප්රථම තරගයේ සිටම වයට්-හොජ් ගේ සියත ඉහළ ප්රමිතියක් තබා ගැනීමත් සමඟ, ඉංග්ලන්තය තරගාවලියේ අනෙකුත් සෑම කණ්ඩායමකටම පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීමක් යොමු කර ඇත. ඔවුන්ගේ පිතිකරණ ගැඹුර, විනයගරුක පන්දු යැවීම සහ තියුණු ක්ෂේත්ර ක්රීඩාව එක්ව, තරගාලී ජාතීන් අවධානය යොමු කළ හොඳින් සාදන ලද සර්වාංගීණ දස්කමක් ඉදිරිපත් කළේය.
ශ්රී ලංකාවට තරගාවලියේ ඇරඹුම කම්පනකාරී විය. එහෙත් ඉතිරි තරග වලදී නැවත නැගී සිටීමට සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩාවේ සටන් ස්ඵූර්තිය ප්රදර්ශනය කිරීමට කණ්ඩායම කඩිමුඩියේ සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.