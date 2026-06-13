Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ADB හි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට නියමිතයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවට ADB හි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජයෙන් ප්‍රයෝජන ලැබීමට නියමිතයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් අලුතින් නිවේදනය කරන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක අර්බුද සහාය පැකේජය යටතේ ආධාර ලැබීමට අපේක්ෂිත රාජ්‍ය කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වන අතර, මෙය කලාපය පුරා ආර්ථික දුෂ්කරතා හමුවේ ගමන් කරන රටවලට විභව ශක්තිමත්භාවයක් ලබාදීමේ හැකියාව ඇත.

ADB විශාල මූල්‍ය ජීවන රේඛාවක් ඉදිරිපත් කරයි

මනිලා මූලස්ථානය කරගත් මෙම බහුපාර්ශ්වීය ණය ප්‍රදායකයා, දිගින් දිගටම ඇති වන මූල්‍ය අර්බුද, ඉහළ ඇදෙන ණය බර, සහ සංවර්ධන අභියෝග කළමනාකරණය කිරීමේ 压力 හමුවේ දිරිමත් ආර්ථිකයන්ට ආධාර කිරීම අරමුණු කරගත් මෙම සැලකිය යුතු අරමුදල් පැකේජය හෙළිදරව් කර ඇත. දශක ගණනාවක් තුළ ඇති වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කරමින් සිටින අතර, ප්‍රතිලාභී රාජ්‍යයන් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ නම ද සඳහන් වේ.

ADB හි මැදිහත්වීම, ද්වීපීය රාජ්‍යය වන ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) සහ අනෙකුත් බහුපාර්ශ්වීය හවුල්කරුවන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ආර්ථික ය立直 ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙනයාමේ ක්‍රියාදාමය කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය දිගින් දිගටම පවතින බව සංඥා කරයි.

ප්‍රකෘතිය ලැබීමේ උත්සාහයන් තවදුරටත් වේගය ගනී

2022 දී විදේශ ණය ගෙවීම් අත්හිටුවීමෙන් — රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ එවැනි පළමු අත්හිටුවීමෙන් — පසු ශ්‍රී ලංකාව මාලාවක් ව්‍යූහාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී. රජය ඉන් අනතුරුව මූල්‍ය විනය යළි ස්ථාපිත කිරීමට, විදේශ සංචිත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට, සහ ද්විපාර්ශ්වීය හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ කොන්දේසි නැවත සාකච්ඡා කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

ADB අරමුදල් සඳහා ප්‍රවේශය ලැබීම, කොළඹට රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම, ප්‍රතිව්‍යූහගත ණය බැඳීම් සේවා සැලසීම, සහ සංවර්ධන ප්‍රමුඛතාවන් සඳහා ආයෝජනය කිරීම දිගටම කරගෙන යාමේ දී අමතර ස්වසනකාශ සලසනු ඇත.

කලාපීය ආධාර අවධානය ලබාගනී

ADB අර්බුද පැකේජය, නිරන්තර ගෙවීම් ්‍රී ලංකාව,ජාත්‍යන්තර ආර්ථික කම්පනයන්ට — භාණ්ඩ මිල අස්ථාවරත්වය, දේශගුණ ආශ්‍රිත බාධා, සහ ලොව පුරා ඝෘජු වෙමින් ඇති මූල්‍ය තත්ත්ව ඇතුළුව — නිරාවරණව සිටින ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපය පුරා ආර්ථිකයන්ට ඉලක්කගත ආධාර දීර්ඝ කිරීම සඳහා සකස් කර ඇත.

පැකේජයට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කිරීම, රටේ පුළුල් ප්‍රකෘතිලාභ සහ සංවර්ධන උපාය මාර්ගයේ මූලික ශිලාවක් ලෙස බහුපාර්ශ්වීය මූල්‍ය ආයතන සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දිගින් දිගටම සම්බන්ධ වීම ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නිශ්චිත වෙන් කිරීම සහ ගෙවීම් කාල නිර්ණය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ADB සහ අදාළ රාජ්‍ය අධිකාරීන් විසින් තහවුරු කරනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා Sinhala

රඹුක්කාන දුම්රිය අනතුරෙන් දුම්රිය සේවාවට බාධා

රඹුක්කාන ප්‍රදේශයේ දුම්රියක් මාර්ගයෙන් ඉවත් වීමේ සිදුවීමක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය සේවාවට බාධා එළඹ ඇති බව වාර්තා වේ. රඹුක්කාන ප්‍රදේශයේ සිදු වූ මෙම අනතුර…

13 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ RCEP: සාමාජිකත්වය දිවයිනේ ආර්ථික미래යට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ අවධානයට ලක්වූ ප්‍රධාන වෙළඳ සංගමයක් ශ්‍රී ලංකාව දැනට චීනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය සහ ASEAN සාමාජික රාජ්‍ය දහය ඇතුළු…

13 Jun 2026 Discuss
දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු හිප්හොප් සංගීගේ මුදාහැරීම නාමල් රාජපක්ෂ විසින් සාදරයෙන් පිළිගනී Sinhala

දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු හිප්හොප් සංගීගේ මුදාහැරීම නාමල් රාජපක්ෂ විසින් සාදරයෙන් පිළිගනී

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රී ල පො පෙ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, "හිප්හොප් සංගී" යන වේදිකා නාමයෙන් ප්‍රසිද්ධ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප්…

13 Jun 2026 Discuss