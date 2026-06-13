Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවයි: එන්පීපී බලයට පත් වුවද ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය තවමත් පවතී

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් අනතුරු අඟවයි: එන්පීපී බලයට පත් වුවද ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය තවමත් පවතී

නව රජය, පැරණි අරගල

ජාත්‍යන්තර වාමාංශික දේශපාලන සංවිධානයක් වන International Socialist Alternative හි විශ්ලේෂණයට අනුව, ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජය බලයේ ස්ථාවර වෙමින් පවතින මොහොතේ වුවද, ශ්‍රී ලංකාව ගැඹුරු ආර්ථික හා සමාජීය අභියෝගයන් හමුවේ දිගටම පොරබදමින් සිටී.

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නායකත්වය දරන එන්පීපී, 2022 දී රට පෙරළා දැමූ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය — ඉන්ධන හිඟය, දීර්ඝ විදුලි කප්පාදු සහ නාගරික ජනතාව සිටිනා කොල්ලයට ලක් කළ ඉහළ යන මිල ගණන් — කෙරෙහි මහජන කෝපය මත බලයට පත් විය. දූෂණයෙන් හා කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතාවෙන් කිලිටි වූ දේශපාලන සංස්කෘතිය කඩා බිඳ දැමිය හැකි නව දේශපාලන බලවේගයක් ලෙස ජනතාව දැනෙව් ප්‍රත්‍යාශය මත ඔවුන් රළ මවා ඉදිරියට ගියහ.

ව්‍යුහාත්මක ගැටලු තවමත් විසඳී නැත

එහෙත්, නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදයට මූලික හේතු වන ව්‍යුහාත්මක තත්ත්වයන් නව රජය යටතේ සාරාත්මකව වෙනස් වී නොමැති බවය. රට තවමත් ජාත්‍යන්තර මුද්‍රා අරමුදලේ (IMF) ණය ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනට යටත්ව පවතින අතර, එය බදු වැඩිකිරීම් සහ රාජ්‍ය වියදම් කප්පාදු ඇතුළු අඛණ්ඩ මිතව්‍යයී ප්‍රතිපත්ති ඉල්ලා සිටී — ශ්‍රමිකයන් සහ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් මෙයින් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වෙති.

එන්පීපීයේ ප්‍රගතිශීලී මැතිවරණ ප්‍රතිඥාවලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, රජය බොහෝ දුරට පෙර රජයෙන් උරුම වූ ආර්ථික රාමුව පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව විවේචකයන් පෙන්වා දෙන අතර, ඡන්දදායකයන් දිරිමත් කළ බොහෝ පොරොන්දු තවමත් ඉෂ්ට නොවී ඇත.

බර පැටවෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට

ජීවන වියදම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ප්‍රධාන ගැටලුවක් ලෙස දිගටම පවතී. ආහාර, ඖෂධ සහ ඉන්ධන වැනි අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෘහස්ථ අයවැය සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, වැටුප් වර්ධනය උද්ධමනයට සමගාමීව ඉදිරියට යාමට අසමත් වී ඇත. රාජ්‍ය අංශ සේවකයන් සහ වෘත්තීය සමිති, ස්ථාවරයේ නතරවූ සාකච්ඡා සහ ප්‍රමාද වූ සහන ක්‍රියාමාර්ග ගැන කලකිරීම ප්‍රකාශ කර ඇත.

  • උද්ධමනය අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ක්‍රය ශක්තිය දිගින් දිගටම ඛාදනය කරයි
  • IMF හි මිතව්‍යයී කොන්දේසි තවමත් ක්‍රියාත්මකව ඇති අතර රාජ්‍ය වියදම් කිරීමේ නම්‍යශීලිභාවය සීමා කරයි
  • රාජ්‍ය අංශ වැටුප් සහ සුබසාධන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉතා සෙමෙන් ඉදිරියට ගොස් ඇත
  • විශේෂයෙන් තරුණ පරපුර අතර රැකියා විරහිතභාවය සහ අවරේඛිත රැකියාව දිගටම පවතී

අපේක්ෂා සහ යථාර්ථය

මහජන අපේක්ෂාව සහ රජයේ කාර්යසාධනය අතර පරතරය ප්‍රධාන දේශපාලන ආතතියක් ලෙස මතුවෙමින් පවතී. එන්පීපීයට ඡන්දය දුන් බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් එසේ කළේ ඔවුන් ඉහළ පැලැන්තියේ දේශපාලනයෙන් සැබෑ ලෙසින් ඉවත් වූ බලවේගයක් නියෝජනය කරන බැවිනි. ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීමේ ठोस ප්‍රතිඵල ජනනය කිරීමට රජය සමත් වේද යන්න, ඉදිරි වර්ෂ ගණනාව තුළ එහි දේශපාලන ඉරණම තීරණය කරනු ඇත.

එන්පීපී ක්‍රමානුකූල වෙනසක් පොරොන්දු දෙමින් බලයට පත් වූවද, ණය ආපසු ගෙවීම සහ IMF කොන්දේසි ඇති කරන ව්‍යුහාත්මක සීමාවන් ජනහිතකාමී ප්‍රතිපත්ති සඳහා ඉතිරිව ඇති අවකාශය දිගටම කප්පාදු කරමින් පවතී.

ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනයේ තීරණාත්මක මොහොතක්

ශ්‍රී ලංකාව දැන් හැරවුම් ලක්ෂයක සිටී. එන්පීපී රජය බාහිර ණය බැඳීම් කළමනාකරණය කරමින් ම, වසර ගණනාවක දුෂ්කරතා ඉවසාගත් ජනතාවගේ ජීවිත ආර්ථික ගැටලු වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ විශාල අභියෝගයට මුහුණ දෙයි. රටේ අස්ථිර යථාර්ථවාදී ප්‍රකෘතිය නිරීක්ෂණය කරන දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් ඒ ආතතිය සමතලා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දෙස දිගටම සූක්ෂ්මව බලා සිටිනු ඇත.

දැනට, ගැඹුරු ව්‍ය

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වේදා ප්‍රජා නායකයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ ඓතිහාසික හමුවක් පවත්වයි Sinhala

වේදා ප්‍රජා නායකයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ ඓතිහාසික හමුවක් පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී වේදා ප්‍රජාවේ නායකයා වන උරු වරිගේ වන්නිලා අත්තෝ මහතා, සිකුරාදා, ජනවාරි 12 වැනිදා, පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය…

13 Jun 2026 Discuss
බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට

අද අඟහරුවාදා (13 වැනිදා) අලුයම, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) පැමිණීමේ පර්යන්තයේදී, රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ද්වාරය හරහා විශාල ප්‍රමාණයක ශුල්ක රහිත…

13 Jun 2026 Discuss
පොසොන් සමය ඉදිරියේ පොලිසිය අවවාද කරන අතර 2026 දී ජලයේ ගිලී මරණ 122 කට ළඟා වෙයි Sinhala

පොසොන් සමය ඉදිරියේ පොලිසිය අවවාද කරන අතර 2026 දී ජලයේ ගිලී මරණ 122 කට ළඟා වෙයි

2026 වර්ෂයේ මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ජලයේ ගිලී මරණ 122 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, ඓතිහාසිකව ජලය සම්බන්ධ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යන සමයක් වන ඉදිරි පොසොන් උත්සව සමය සහ පාසල්…

13 Jun 2026 Discuss