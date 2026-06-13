බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිගරට් 26,000කට අධික ප්රමාණයක් සමඟ ජාවාරම්කරුවකු අත්අඩංගුවට
අද අඟහරුවාදා (13 වැනිදා) අලුයම, බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) පැමිණීමේ පර්යන්තයේදී, රටේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ද්වාරය හරහා විශාල ප්රමාණයක ශුල්ක රහිත සිගරට් ජාවාරම් කිරීමට තැත් කළ 40 හැවිරිදි පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
පැමිණීමේ පර්යන්තයේදී විශාල තොගයක් අල්ලස් කෙරේ
සැකකරු පැමිණීමේ පර්යන්තය හරහා ගමන් කරමින් සිටියදී රේගු හා ගුවන්තොටුපළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් ඔහු අාවරණය කර, ශුල්ක රහිත සිගරට් 26,600ක් සොයාගන්නා ලදී. සාමාන්ය ආනයන බදු හා රෙගුලාසි මඟහරිමින් ශ්රී ලංකාව තුළ නීති විරෝධී ලෙස බෙදාහැරීම සඳහා මෙම සිගරට් ප්රමාණය අභිප්රේත වූ බව විශ්වාස කෙරේ.
ගුවන්තොටුපළ ජාවාරම් මැඩලීමේ අඛණ්ඩ මෙහෙයුම
බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සිදු කෙරෙන ජාවාරම් සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම් මාලාවේ නවතම සිද්ධිය මෙය වන අතර, පැමිණීමේ හා පිටවීමේ පර්යන්ත දෙකෙහිම නිරීක්ෂණ හා පරීක්ෂා මෙහෙයුම් තීව්ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත. රේගු නීති උල්ලංඝනය කිරීමේ ප්රයත්නයන් බරපතළ නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට හේතු වන බව නිලධාරීන් නැවත නැවතත් අවවාද කර ඇත.
- සැකකරු 40 හැවිරිදි පුරුෂ ජාතිකයකි
- ස්ථානයේදීම ශුල්ක රහිත සිගරට් 26,600ක් සම්පූර්ණයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
- අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූයේ අඟහරුවාදා 13 වැනිදා අලුයම වේලාවේය
- සිද්ධිය සිදු වූයේ BIA හි පැමිණීමේ පර්යන්තයේදීය
රජයේ සැලකිය යුතු බදු ආදායමක් අහිමි කරන අතරම නීතිගත වෙළඳ මාර්ග බිඳ දැමීමට හේතු වන දුම්බර නිෂ්පාදන නීති විරෝධී ආනයනය මැඩලීම සඳහා ශ්රී ලංකා රේගුව සිය ප්රයත්නයන් තීව්ර කර ඇත. ශුල්ක රහිත සිගරට් දැඩි ලෙස නියාමනය කෙරෙන අතර, අනුමත සීමාවෙන් ඔබ්බට එවැනි භාණ්ඩ අනවසරයෙන් විකිණීම හෝ බෙදාහැරීම ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ සාපරාධී වරදකි.
ජාතික මායිම් ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම හා රාජ්ය ආදායම රැකගැනීම සඳහා වන පුළුල් ජාතික ප්රයත්නයේ කොටසක් ලෙස, ප්රවේශ ස්ථානවල ජාවාරම් සම්බන්ධ ඕනෑම සැකසහිත ක්රියාකාරකමක් වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර, විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම ඔහු නුදුරු අනාගතයේදී මහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.