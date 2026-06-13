පොයින්ට් පේදුරු ළිඳකට වැටී හය හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු මියයයි
පොයින්ට් පේදුරු ප්රදේශයේ පුලෝලි දකුණ හි ළිඳකට වැටී හය හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු අභාග්යසම්පන්න ලෙස ජීවිතය අහිමි කර ගෙන ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
අනතුරක් ලෙස සලකනු ලබන මෙම සිදුවීමෙන් අනතුරුව බලධාරීන් ළිඳ තුළින් කුඩා දරුවාගේ මෘත දේහය සොයා ගත්හ. උතුරු වෙරළබඩ නගරයක් වන පොයින්ට් පේදුරු ප්රාදේශීය ප්රජාව අතර මෙම සිදුවීම දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත.
මෙම ඛේදවාචකය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳව පොලිසිය විමර්ශන සිදු කරමින් පවතී. දරුවාගේ අනන්යතාවය හෝ සිදුවීම් අනුක්රමය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් නිකුත් කර නොමැත.
මෙවැනි තත්ත්වයන් යටතේ කුඩා දරුවෙකු මිය යාමේ සිදුවීම, විශේෂයෙන් දරුවන් ජීවත් වන නේවාසික ප්රදේශවල වසා නොදැමූ හෝ නිසි ලෙස ආරක්ෂා නොකළ ළිං මගින් ඇතිවන භයානක අවදානම් පිළිබඳ කටුක සිහිපත් කිරීමක් ලෙස සැලකේ.
විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.