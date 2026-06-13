Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොයින්ට් පේදුරු ළිඳකට වැටී හය හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු මියයයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොයින්ට් පේදුරු ළිඳකට වැටී හය හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු මියයයි

පොයින්ට් පේදුරු ප්‍රදේශයේ පුලෝලි දකුණ හි ළිඳකට වැටී හය හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු අභාග්‍යසම්පන්න ලෙස ජීවිතය අහිමි කර ගෙන ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

අනතුරක් ලෙස සලකනු ලබන මෙම සිදුවීමෙන් අනතුරුව බලධාරීන් ළිඳ තුළින් කුඩා දරුවාගේ මෘත දේහය සොයා ගත්හ. උතුරු වෙරළබඩ නගරයක් වන පොයින්ට් පේදුරු ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව අතර මෙම සිදුවීම දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත.

මෙම ඛේදවාචකය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳව පොලිසිය විමර්ශන සිදු කරමින් පවතී. දරුවාගේ අනන්‍යතාවය හෝ සිදුවීම් අනුක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් නිකුත් කර නොමැත.

මෙවැනි තත්ත්වයන් යටතේ කුඩා දරුවෙකු මිය යාමේ සිදුවීම, විශේෂයෙන් දරුවන් ජීවත් වන නේවාසික ප්‍රදේශවල වසා නොදැමූ හෝ නිසි ලෙස ආරක්ෂා නොකළ ළිං මගින් ඇතිවන භයානක අවදානම් පිළිබඳ කටුක සිහිපත් කිරීමක් ලෙස සැලකේ.

විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරිති Sinhala

හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වා ඇප මත මුදා හරිති

දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටි හිටපු දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජේලාල් ද සිල්වාට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය බදාදා (12) ඇප…

13 Jun 2026 Discuss
පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස කරන ලද BASL ඉල්ලීමට සහාය දක්වයි Sinhala

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කරන ලෙස කරන ලද BASL ඉල්ලීමට සහාය දක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරන බවට වාර්තා වන ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන්…

13 Jun 2026 Discuss
SpaceX ඓතිහාසික වෙළඳපල デビューවකින් මස්ක් ලෝකයේ පළමු ට්‍රිලියනපතියා බවට Sinhala

SpaceX ඓතිහාසික වෙළඳපල デビューවකින් මස්ක් ලෝකයේ පළමු ට්‍රිලියනපතියා බවට

ඊලෝන් මස්ක් ලෝකයේ පළමු ට්‍රිලියනපතියා ලෙස ඉතිහාසයට එක් වී ඇති අතර, ඔහුගේ අභ්‍යවකාශ සමාගම වන SpaceX එක්සත් ජනපද කොටස් වෙළඳපොළේ සුවිශේෂී ලෙස ආරම්භ වීමත් සමඟ එම…

13 Jun 2026 Discuss