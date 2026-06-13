Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අල්ලස් කොමිෂමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා එක්සත් විපක්ෂය පියවර ගනී

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අල්ලස් කොමිෂමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා එක්සත් විපක්ෂය පියවර ගනී

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ (CIABOC) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට එරෙහිව වහාම විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස ඉල්ලා එක්සත් විපක්ෂය විධිමත් ලෙස පියවර ගෙන ඇති අතර, මෙමඟින් එම දේශපාලන කණ්ඩායම සහ රටේ ප්‍රමුඛ දූෂණ විරෝධී ආයතනය අතර තතු උග්‍ර වී ඇත.

විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කෙරේ

පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන ලෙස බලධාරීන්ට බල කරමින් එක්සත් විපක්ෂය සිය ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, විපක්ෂ දේශපාලන බලවේග සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන විමර්ශන ආයතනවලින් එකක නායකත්වය අතර වර්ධනය වන ගැටුමක් එමඟින් ඉස්මතු වේ. මෙම පියවර රටේ දූෂණ විරෝධී යාන්ත්‍රණවල ස්වාධීනත්වය සහ අධීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නව ප්‍රශ්න මතු කරයි.

විපක්ෂය හැසිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරයි

විනය පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීම, CIABOC අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් විපක්ෂය තුළ පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. මෙම කරුණ හදිසි අවධානයට ලක් විය යුතු බවත්, කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව සුදුසු පියවර ගත යුතු බවත් විපක්ෂ කණ්ඩායම අවධාරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ දෙකෙහිම ඉහළ මට්ටමේ අල්ලස් හා දූෂණ නඩු විමර්ශනය කිරීමේදී CIABOC ඉටු කරන කේන්ද්‍රීය භූමිකාව සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් ඇඟවුම්

එක්සත් විපක්ෂයේ මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ආයතන වෙත එල්ල වෙමින් පවතින දිගු කාලීන විමර්ශනාත්මක බලපෑමට තව දුරටත් එකතු වේ; එවැනි ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය රඳවා ගැනීම රටේ සංවේදී හා දැඩි සේ නිරීක්ෂණය කෙරෙන කරුණක් ව පවතී. විවේචකයන් මෙන්ම සහාය දක්වන්නන් ද මෙම ඉල්ලීමේ ප්‍රතිඵලය සැලකිය යුතු උනන්දුවකින් අනුගමනය කරනු ඇත.

පරීක්ෂණ ඉල්ලීමට පදනම් වූ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, මෙම කරුණ නිල මාර්ග හරහා ඉදිරියට ගමන් කරත්ම ඉස්මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ශක්තිමත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වයක් තුළින් සබඳතා දිගුකර ගනී

දෙරට කලාපීය සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව සඳහා වන කැපවීම තහවුරු කරයි ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියන් සාගර කලාපය සඳහා ඉතාමත් වැදගත් උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරන…

13 Jun 2026 Discuss
කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ Sinhala

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමඟ සම්බන්ධයක් නැතැයි මහ බැංකුව පැහැදිලි කරයි;yelp විමර්ශනයක් ආරම්භ කෙරේ

කසාගල ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් සමාගම තමන්ගේ නියාමන අධිකාරිය යටතේ නොපවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම ආයතනය සම්බන්ධයෙන්…

13 Jun 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැඩි ලෙස යළි නැඟී සිටී — ලාභදායී මිලට ගැනීම් දර්ශකයන් ඉහළට

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) ඊයේ දිනයේ තියුණු හා ප්‍රසන්න ය立直නැගීමක් සිදු කළ අතර, කලින් වෙළඳ සැසියේ දී සිදු වූ පාඩු ආපසු හරවා ගනිමින්, වෙළඳ මහලේ අඩු වූ කොටස් මිල…

13 Jun 2026 Discuss