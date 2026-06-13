අල්ලස් කොමිෂමේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා එක්සත් විපක්ෂය පියවර ගනී
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ (CIABOC) අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට එරෙහිව වහාම විනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස ඉල්ලා එක්සත් විපක්ෂය විධිමත් ලෙස පියවර ගෙන ඇති අතර, මෙමඟින් එම දේශපාලන කණ්ඩායම සහ රටේ ප්රමුඛ දූෂණ විරෝධී ආයතනය අතර තතු උග්ර වී ඇත.
විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කෙරේ
පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන ලෙස බලධාරීන්ට බල කරමින් එක්සත් විපක්ෂය සිය ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, විපක්ෂ දේශපාලන බලවේග සහ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන විමර්ශන ආයතනවලින් එකක නායකත්වය අතර වර්ධනය වන ගැටුමක් එමඟින් ඉස්මතු වේ. මෙම පියවර රටේ දූෂණ විරෝධී යාන්ත්රණවල ස්වාධීනත්වය සහ අධීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නව ප්රශ්න මතු කරයි.
විපක්ෂය හැසිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරයි
විනය පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීම, CIABOC අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් විපක්ෂය තුළ පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. මෙම කරුණ හදිසි අවධානයට ලක් විය යුතු බවත්, කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව සුදුසු පියවර ගත යුතු බවත් විපක්ෂ කණ්ඩායම අවධාරණය කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශ දෙකෙහිම ඉහළ මට්ටමේ අල්ලස් හා දූෂණ නඩු විමර්ශනය කිරීමේදී CIABOC ඉටු කරන කේන්ද්රීය භූමිකාව සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පුළුල් ඇඟවුම්
එක්සත් විපක්ෂයේ මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ආයතන වෙත එල්ල වෙමින් පවතින දිගු කාලීන විමර්ශනාත්මක බලපෑමට තව දුරටත් එකතු වේ; එවැනි ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය රඳවා ගැනීම රටේ සංවේදී හා දැඩි සේ නිරීක්ෂණය කෙරෙන කරුණක් ව පවතී. විවේචකයන් මෙන්ම සහාය දක්වන්නන් ද මෙම ඉල්ලීමේ ප්රතිඵලය සැලකිය යුතු උනන්දුවකින් අනුගමනය කරනු ඇත.
පරීක්ෂණ ඉල්ලීමට පදනම් වූ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, මෙම කරුණ නිල මාර්ග හරහා ඉදිරියට ගමන් කරත්ම ඉස්මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.