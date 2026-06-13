Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉරානය හා එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට ළඟාවෙමින් — සාකච්ඡා ඉදිරියට

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉරානය හා එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට ළඟාවෙමින් — සාකච්ඡා ඉදිරියට

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාර්ථකත්වයක් ක්ෂිතිජය අද්දර

ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමක් දෙසට ස්ථිරවශයෙන් ගමන් කරමින් සිටින අතර, දෙපාර්ශ්වයම ගිවිසුමක් අත්පත් කරගත හැකි බවට සංඥා නිකුත් කළද, තවමත් කිසිදු නිල එකඟතාවයකට අත්සන් තබා නොමැත.

ඉරාන විදේශ අමාත්‍ය අබ්බාස් අරාග්චි, දිගින් දිගටම පවතින ගැටුම අවසන් කිරීමේ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපදය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක් (Memorandum of Understanding) ඇතිකර ගැනීම අරමුණු කරගෙන ඇති බව තහවුරු කර ඇත. විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ සාකච්ඡාවල සාර්ථක ප්‍රගතියක් ඇති බව පෙන්නුම් කරන නමුත්, දෙපාර්ශ්වයේ නිලධාරීන් අවසාන ගිවිසුමක් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් තවමත් වැළකී සිටිති.

දෙපාර්ශ්වයෙන්ම සන්සුන් බලාපොරොත්තුවක්

තෙහෙරාන් සහ වොෂිංටනය වෙතින් නිකුත් වන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංඥා, මාස ගණනාවක් තිස්සේ පැවති 緊张 තතූ සහ හමුදා ගැටුම් හැරීමේ ලක්ෂ්‍යයකට ළඟාවෙමින් ඇති බව시사 කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඕනෑම බැඳෙන ගිවිසුමක් නිල වශයෙන් අවසන් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සැලකිය යුතු බාධා ඇතිවිය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අවධාරණය කරති.

මෙම ප්‍රගතිය දෙරට අතර ස්වරයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් සනිටුහන් කරයි; මෙම රටවල් දෙක දිගු කලක් තිස්සේ මැද පෙරදිග පුරා සම්බාධක, ප්‍රොක්සි ගැටුම් සහ ප්‍රාදේශීය ප්‍රතිවිරුද්ධ අවස්ථාවාදී සම්බන්ධතාවෙන් සංලක්ෂිත සතුරු සබඳතාවයක් පවත්වාගෙන ඇත.

ගිවිසුමක් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ඉරානය හා එක්සත් ජනපදය අතර සාර්ථකව සාකච්ඡා කරනු ලැබූ අවබෝධතා ගිවිසුමක් දුරදිගු ප්‍රතිඵල රාශියක් ගෙනෙනු ඇත; ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ප්‍රාදේශීය හමුදා සතුරුකම් අඩුවීමට ඇති ඉඩකඩ
  • ඉරානයට බලපාන ආර්ථික සම්බාධක ලිහිල් වීමේ හැකියාව
  • මැද පෙරදිග ස්ථාවරත්වය සඳහා වූ පුළුල් ඇඟවීම්
  • තෙහෙරාන් සමග ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වය සඳහා අලුත් සිදුවීමේ ඉදිරිදර්ශනය

ලෝක ප්‍රජාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්

යුරෝපයේ සහ ආසියාවේ ප්‍රධාන රාජ්‍යයන් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව, දිගින් දිගටම සිදුවන සාකච්ඡා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. දෙරටම සමග රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වාගෙන යන, සහ ප්‍රවාසී ශ්‍රම බලකාය හා ශක්ති ආනයනය සඳහා මැද පෙරදිග ස්ථාවරත්වය මත දැඩිව රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාවට, ප්‍රදේශයේ තතූ සැලකිය යුතු ලෙස ලිහිල් වුවහොත් ලාභ ලැබිය හැකිය.

සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යන විට, ශේෂව ඇති ඔවුන්ගේ මතභේද ජය ගෙන සන්සුන් බලාපොරොත්තුව ඝන හා දිගුකාලීන ගිවිසුමක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න ලොව අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී

එංගලන්ත පිතිකරු ටැමී වයට්-හොජ් විශිෂ්ට සතකක් ක්‍රීඩා කරමින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකට තම කණ්ඩායම රැගෙන ගිය අතර,…

13 Jun 2026 Discuss
චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි Sinhala

චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි

CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ශක්තිමත් කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි චීනයේ විශාලතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සමාගම්වලින් එකක් වන චයිනා…

13 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන සහනාධාර ජූනි මාසයේ අවසන් වන බව සීපීසී තහවුරු කරයි — මිල සංශෝධනය පිළිබඳ තීරණයක් නැතැයි දැනුම් දේ Sinhala

ඉන්ධන සහනාධාර ජූනි මාසයේ අවසන් වන බව සීපීසී තහවුරු කරයි — මිල සංශෝධනය පිළිබඳ තීරණයක් නැතැයි දැනුම් දේ

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (සීපීසී) පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාවට (කෝපෆ්) දන්වා ඇත්තේ රජයේ ඉන්ධන සහනාධාර ජූනි මාසය වන විට අවසන් වීමට නියමිත බවත්,…

13 Jun 2026 Discuss