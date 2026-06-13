Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා රජය නිල කමිටුවක් පිහිටුවයි

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අධීක්ෂණය සඳහා රජය නිල කමිටුවක් පිහිටුවයි

බොහෝ කලක සිට අපේක්ෂා කළ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මෙහෙයවීම සඳහා කැපවූ කමිටුවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණය කර ඇති අතර, මූල්‍යමය අර්බුදවලට මුහුණ දී ඇති ජාතික ගුවන් සේවය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා නව ප්‍රයත්නයක් ආරම්භ වෙමින් පවතී.

ජාතික ගුවන් සේවය සඳහා නව දිශානතියක්

මෙම නිවේදනය, වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය පීඩාවට පත් කළ දිගුකාලීන මූල්‍ය අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමේ රජයේ ප්‍රයත්නවල සැලකිය යුතු පියවරක් නිරූපණය කරයි. අලුතින් පිහිටුවන ලද කමිටුව, ගුවන් සේවයේ දිගුකාලීන පැවැත්ම හා තිරසාරත්වය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය යැයි පුළුල් ලෙස සැලකෙන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම භාර ගනු ඇත.

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය දිගු කලක් තිස්සේ රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය බරක් ලෙස පැවතෙමින්, අඛණ්ඩව විශාල赤字 ලබමින් රජයේ ගලවා ගැනීම් මත නිතර රඳා පැවතී ඇත. ගුවන් සේවය සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් සෙවීමට ආර්ථික විද්‍යාඥයින්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනවල වැඩෙන පීඩනයකට බලධාරීන් මුහුණ දී ඇත.

ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සැලැස්මේ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැති නමුත්, නිල කමිටුවක් පිහිටුවීම, රජය場当 ප්‍රවේශය වෙනුවට ව්‍යුහගත හා ක්‍රමානුකූල ප්‍රවේශයක් දෙසට ගමන් කරන බව සංඥා කරයි. ජාතික ගුවන් සේවාවල ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රයත්නවලදී සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත් පියවර අතර:

  • පවතින මූල්‍ය බැඳීම් සහ ණය සමාලෝචනය කිරීම හා නැවත සාකච්ඡා කිරීම
  • උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව හෝ පෞද්ගලීකරණ හැකියාවන් ඇගයීම
  • මෙහෙයුම් විධිමත් කිරීම හා පොදු වියදම් අඩු කිරීම
  • ලාභදායිතාව සඳහා ගුවන් සේවයේ මාර්ග ජාලය ඇගයීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා වැදගත්කම

දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් ප්‍රකෘතිය ලබමින් සිටින රටකට, ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ ඉරණම සැලකිය යුතු බරක් දරයි. ගුවන් සේවය ජාතික අනන්‍යතාවයේ සංකේතයක් පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල වඩාත්ම වැදගත් ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සහාය කිරීමේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් ද ඉටු කරයි.

නිල ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කමිටුවක් පිහිටුවීම, රජය ගුවන් සේවයේ අභියෝගයන්ට විනිවිදභාවයෙන් හා වගවීමෙන් යුතුව මුහුණ දීමට කැපවී ඇති බවට ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් විසින් සලකනු ලබයි.

ගුවන් සේවා කාර්යමණ්ඩල, වෘත්තීය සමිති සහ පුළුල් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ඇතුළු පාර්ශ්වකරුවන්, කමිටුවේ ප්‍රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, යෝජිත ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කාල සීමාව හා විෂය පථය පිළිබඳ තවත් නිවේදන අපේක්ෂාවෙන් සිටිනු ඇත.

කමිටුවේ සංයුතිය හා එහි අධිකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රජය විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

NBRO විසින් කළුතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (NBRO) විසින් අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක තුනක් ආවරණය වන ලෙස අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම සඳහා නාය යෑමේ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ…

13 Jun 2026 Discuss
IMF සමාලෝචන කණ්ඩායම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන තක්සේරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

IMF සමාලෝචන කණ්ඩායම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන තක්සේරුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් රටේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ තෙවන සමාලෝචනය පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ…

13 Jun 2026 Discuss
චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

චීනයේ CHEC සභාපති ජනාධිපති දිසානායක හමුවෙයි — ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති සඳහා කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි

චීනයේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයෙන් යුත් යටිතල පහසුකම් සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන චයිනා හාබර් ඉංජිනියරින් කම්පැනිය (CHEC) හි සභාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති අනුර…

13 Jun 2026 Discuss