Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්ධන සහනාධාර ජූනි මාසයේ අවසන් වන බව සීපීසී තහවුරු කරයි — මිල සංශෝධනය පිළිබඳ තීරණයක් නැතැයි දැනුම් දේ

13 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්ධන සහනාධාර ජූනි මාසයේ අවසන් වන බව සීපීසී තහවුරු කරයි — මිල සංශෝධනය පිළිබඳ තීරණයක් නැතැයි දැනුම් දේ

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (සීපීසී) පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාවට (කෝපෆ්) දන්වා ඇත්තේ රජයේ ඉන්ධන සහනාධාර ජූනි මාසය වන විට අවසන් වීමට නියමිත බවත්, ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් තවමත් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බවත්ය.

සහනාධාර අවසානය ළඟා වෙමින් පවතී

කෝපෆ් හමුවේ පෙනී සිටි සීපීසී නිලධාරීන් පැහැදිලි කළේ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ගණන්වල සම්පූර්ණ බලපෑමෙන් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට හේතු වූ වර්තමාන සහනාධාර ක්‍රමවේදය ජූනි මාසය අවසන් වන විට අවලංගු වීමට නියමිත බවයි. මෙම හෙළිදරව්ව, එම සහනාධාර අවසන් වීම රට පුරා ඉන්ධන පොම්ප මිල ගණන් සඳහා කෙතරම් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත්දැයි යන්න පිළිබඳව නීති සම්පාදකයන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර කනස්සල්ල මතු කර ඇත.

ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීමක් ඉක්මනින් සිදු වනු ඇතැයි යන බහුල අනුමාන මධ්‍යයේ, සීපීසී නියෝජිතයන් අවධාරණය කළේ මේ අවස්ථාවේ සිල්ලර ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල තීරණයකට එළඹී නොමැති බවයි. සාකච්ඡා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව සංස්ථාව පෙන්වා දුන් නමුත්, කිසිදු නිවේදනයකට නිශ්චිත කාල රාමුවක් ලබා දීමෙන් වැළකී සිටියේය.

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට ඇති ඇඟවුම්

ඉන්ධන සහනාධාර ඉවත් කිරීමේ හැකියාව මතු වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවට සංවේදී කාලපරිච්ඡේදයක් වන, රට පසුගිය වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ ගමනේ නිරත ව සිටින අවස්ථාවකය. ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ නැංවීම ප්‍රවාහන වියදම්, ආහාර මිල ගණන් සහ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ පොදු ජීවන වියදම් මත දාම ප්‍රතිඵල ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • රජයේ ඉන්ධන සහනාධාර ජූනි මාසයේ දී අවසන් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
  • ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවමත් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැත
  • සීපීසී නිලධාරීන් වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාව දැනුවත් කළේය

පාර්ලිමේන්තු සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාව

රාජ්‍ය වියදම් සහ මූල්‍ය කටයුතු අධීක්ෂණය කරන කෝපෆ් කාරක සභාව, රාජ්‍ය බලශක්ති ආයතනවල මූල්‍ය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. සහනාධාර රාමුව ඉවත් කිරීමෙන් පසු සීපීසී මිල ගණන් සහ සැපයුම කළමනාකරණය කිරීමට කෙසේ අදහස් කරන්නේදැයි කාරක සභාවේ නීති සම්පාදකයන් පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉන්ධන සහනාධාර ජූනි මාසයේ දී අවසන් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව සීපීසී නිලධාරීන් රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාවට තහවුරු කළ අතර, ඉන්ධන මිල ගැලපීම් සම්බන්ධ අවසන් තීරණයක් තවමත් ගෙන නොමැති බව අවධාරණය කළේය.

ජූනි අවසන් දිනය ළඟා වෙද්දී, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සීපීසී සහ අදාළ රජයේ අමාත්‍යාංශ වෙතින් ලැබෙන ඕනෑම වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශයක් ජනතාව සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් කැමැත්තෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වයට්-හොජ්ගේ අදිතර සියය ශ්‍රී ලංකාව කඩා වැටේ — කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වාර්තාගත ජයක් ලබා ගනී

එංගලන්ත පිතිකරු ටැමී වයට්-හොජ් විශිෂ්ට සතකක් ක්‍රීඩා කරමින් කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව වාර්තාගත ජයග්‍රහණයකට තම කණ්ඩායම රැගෙන ගිය අතර,…

13 Jun 2026 Discuss
චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි Sinhala

චීන ඉදිකිරීම් දිග්ගජ CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන විශ්වාසය තහවුරු කරයි

CHEC සමාගම ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළ කෙරෙහි ශක්තිමත් කැපවීමක් පෙන්නුම් කරයි චීනයේ විශාලතම රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සමාගම්වලින් එකක් වන චයිනා…

13 Jun 2026 Discuss
ඉරානය හා එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට ළඟාවෙමින් — සාකච්ඡා ඉදිරියට Sinhala

ඉරානය හා එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකට ළඟාවෙමින් — සාකච්ඡා ඉදිරියට

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාර්ථකත්වයක් ක්ෂිතිජය අද්දර ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමක් දෙසට ස්ථිරවශයෙන් ගමන් කරමින් සිටින අතර, දෙපාර්ශ්වයම ගිවිසුමක් අත්පත්…

13 Jun 2026 Discuss